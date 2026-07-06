Tahle Kia míří přímo na české řidiče. Kouzlí s prostorem a umí být neuvěřitelně úsporná

Zaparkujete s ním všude, převezete v tom čtyři dospělé a spotřebou vám vyrazí dech. Kia začala na jaře v Žilině vyrábět malý elektromobil EV2, kterým doplnila nabídku větších a dražších modelů. Je to přímý konkurent mimo jiné Škody Peaq, která má našlápnuto stát se elektrickým bestsellerem. Leda že by EV2 plány tuzemskému modelu malinko narušila. Jestli na to má, jsme zjišťovali v týdenním testu.
Pamatujete si na Ford Fusion? Mechanicky jednoduchá zvýšená Fiesta s praktičtější karoserií, kterou si počátkem tisíciletí ve velkém oblíbil český venkov. Auto, které doposud modrý ovál nedokázal nahradit. Tak přesně na něj se vkrádá myšlenka po týdenním testu Kia EV2. Oba modely toho mají překvapivě mnoho společného: mimořádně praktickou hranatou karoserii, zvýšenou světlou výšku, nízkou spotřebu nebo jednoduchou techniku.
Jen, pravda, u korejského modelu zapomeňte na spalovací motory. EV2 je nejmenším elektromobilem, který se nabízí ve dvou variantách. Do testu přijela ta paradoxně silnější se 108 kW, ale také menší baterií s kapacitou 42,2 kWh (větší 61kWh se pojí s 99kW elektromotorem).
Do městského a příměstského provozu papírový dojezd 317 kilometrů naprosto dostačuje, na delší cestování to ale na první pohled není. Jenže teplé letní počasí, to je pro elektromobil značka skoro ideál a i s městským elektromobilem se najednou dá počítat na dlouhé vzdálenosti.
Během testu jsme tak například přes 380 kilometrů dlouhou trasu z Prahy do Opavy zvládli po dálnici s jedinou zastávkou na nabíjení. Se zapnutou klimatizací a dálniční rychlostí kolem 115 km/h. Což je mimochodem tempo značné porce řidičů i ve spalovacích autech. Spotřeba se pohybovala mezi 14 až 15 kWh / 100 km: to je skutečně vynikající hodnota, vždyť sama automobilka udává průměr 15,1 kWh / 100 km.
Ještě větší překvapení pak čekalo při konečném zúčtování: za téměř 900 najetých kilometrů ukázal palubní počítač hodnotu 13,6 kWh / 100 km. Po Praze a okolí není problém jezdit v létě za hodnoty kolem 10 kWh / 100 km, okresky zvednou průměr zhruba o jednu kWh / 100 km.
Co nakonec překvapilo ale ještě více než spotřeba, jsou jízdní vlastnosti EV2. Ačkoliv jde o malý čtyřmetrový elektromobil na upravené platformě E-GMP s pohonem předních kol, chová se na silnici jako výrazně dospělejší auto. I díky 16palcovým kolům je jízda velmi komfortní, přitom je ale auto v zatáčkách sebejisté a na limit ho dostane až snaha o opravdu sportovní jízdu: a na to EV2 skutečně stavěná není. Řízení je přesné, dávkování výkonu příjemně plynulé, nečekejte žádný ostrý kopanec.
Příjemná je také nabíjecí křivka, která na rychlonabíječně skutečně dostane baterku z 10 na 80 procent za zhruba půlhodinu (Kia slibuje 29 minut). Nejvýše se výkon dostal na 111 kW, poměrně rychle ale začne padat. Velkou výhodou je možnost připlatit si za 22kW AC nabíjení, což stojí 25 tisíc v paketu spolu s funkcí V2L. Standardem je 11 kW.
Nezdá se to jako moc, ale u malé baterky to na wallboxu výrazně zkrátí čas potřebný na nabíjení z 10 na 80 procent někam ke dvěma hodinám.
Příplatek 25 tisíc by zasloužilo i tepelné čerpadlo, naopak předehřev baterie je v základní ceně. Jen je potřeba aktivovat ho ručně, žádná EV2 totiž nemá standardně navigaci. To by běžně nebyl problém, stejně většina lidí jezdí podle aplikací v telefonu, u elektromobilu ale právě vestavěná navigace výrazně usnadňuje hledání nabíjecích stanic tam, kde to řidič nezná. Zároveň zrovna v modelech Kia umí podle zvolené stanice zapnout automaticky předehřev a dynamicky také ukazuje, kolik procent akumulátoru zbývá do cíle. Jestli proto někde vestavěná navigace dává smysl, pak jsou to právě elektromobily.
Je to ale jedna z několika mála pih na kráse EV2. Ta kromě spotřeby boduje i vnitřním prostorem. Pokud zvolíte čtyřmístnou verzi, dostanete dvě samostatná posuvná zadní sedadla navíc s polohovatelnými opěradly. Alternativu představuje o pár tisíc levnější třímístná zadní lavice, popravdě si ale tísnění ve třech vzadu nelze dost dobře představit: EV2 je s 1800 mm pro dva dostatečně, ale pro tři nedostatečně široká.
Sedadla je možné posouvat v širokém rozsahu, pokud je nastavíte do úplně nejzazší polohy, posadí se za sebe i dva 180 centimetrů vysocí a dobře stavění muži. S tím, že před koleny vzadu bude ještě dostatek místa. Trochu to omezuje kufr, ten má v takovém případě objem 321 litrů.
Anebo můžete zadní sedadla posunout úplně dopředu, pak se na něj posadí komfortně jen děti, ale zase kufr naroste na 403 litrů. Připomeňme, že EV2 je 4060 mm dlouhé auto s 2565milimetrovým rozvorem náprav. Na půdorysu Fabie tak dostanete auto, které je uvnitř nejméně o třídu větší a čaruje s prostorem stejně jako dnes zatracovaná kategorie MPV.
Dobrou zprávou je, že kabely nemusí v kufru překážet. Zaprvé má Kia malý prostor pod podlahou kufru, zadruhé nabízí i 15litrový frunk tak akorát na jeden svazek nabíjecích kabelů. Po sklopení sedadel vznikne rovná ložná plocha s objemem 1201 litrů. Další plusové body auto dostává za krycí plato, kotvicí oka a úchyty na originální příslušenství podobné řešení YouClip od Dacie.
Nějaké výtky? Laciný plast ve výplních dveří, který byl poškrábaný už u téměř nového auta. Přitom jinak jsou kapsy ve dveřích ukázkově velké i na větší láhev s vodou. Zbytečný je pětipalcový displej klimatizace, tím spíš, že na palubní desce jsou fyzické ovladače k nastavování teploty. Ty jsou ale umístěné trochu nešťastně nízko, během testovacího týdne se několikrát povedlo nevědomky si teplotu kolenem zvýšit.
K fungování multimediálního systému, pohodlí sedadel nebo počtu odkládacích ploch – pozornost si zaslouží hlavně veliká a praktická přihrádka mezi sedadly –, nicméně nelze namítat prakticky vůbec nic. Vnější design je pak věc čistě subjektivní, nám ale EV2 přijde z celého portfolia elektrických modelů Kia nejhezčí. Snad jen zadní světla umístěná nízko v nárazníku by mohla mít potenciálně tendenci při nehodě přijít ke zbytečnému úrazu.
Kia EV2 Earth 4 místa
Motor: synchronní elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 108 kW / 146 k
Točivý moment: 250 Nm
Nejvyšší rychlost: 161 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 8,7 s
Kapacita baterie: 42,2 kWh
Spotřeba energie: 15,1 kWh / 100 km
Dojezd: 317 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4060/1800/1575 mm
Rozvor náprav: 2565 mm
Objem zavazadlového prostoru: 321-403/1201 l + 15 l
Cena od: 732 980 Kč
Poslední kapitolou, která by dojem z velmi povedeného elektromobilu mohla pokazit, je cena. Základní verze EV2 stojí 659 980 korun; to je více než základní Škoda Peaq za 619 tisíc korun. Testovaná druhá nejvyšší výbava Earth přijde s menší baterkou ve čtyřmístném provedení na nejméně 732 980 korun. Pětimístná verze je levnější o osm tisíc, větší baterie naopak o sto tisíc dražší. 20 tisíc je možné ušetřit při výkupu staršího modelu.
Výbava Earth
Kia EV2 ve výbavě Earth nabízí dvouzónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém a rádio s 12,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla a volant, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, bezklíčové odemykání a startování, sledování mrtvých úhlů, přední a zadní LED světla, střešní ližiny nebo 16palcová litá kola.
Jak ukazuje box, výbava Earth znamená velmi slušně vybavený malý elektromobil, s nímž se netřeba bát ani za hranice města. Argumentem oproti Peaqu a další konkurenci je i tovární sedmiletá záruka s omezením na 150 tisíc kilometrů. Pořád je ale cena násobně vyšší než v případě srovnatelného spalovacího modelu. Je to ale pohříchu jediná opravdu velká kaňka na kráse žilinské Kie EV2.
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