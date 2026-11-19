Voda se valí přes kapotu, pod hladinou není vidět na cestu a mobilní telefon je bez signálu. Islandské vnitrozemí není místo, kam by se člověk vydal s ledajakým autem. S Toyotou Land Cruiser jsme v něm ujeli sedm set kilometrů.
Sedm set kilometrů, desítky brodů, rozbité kamenité cesty a krajina, ve které se střídají černé sopečné pláně s ledovci a geotermálními prameny. Islandské vnitrozemí patří k místům, kde se schopnosti terénního auta opravdu hodí. Vyzkoušeli jsme si to za volantem Toyoty Land Cruiser.
Ne každý to ví, ale islandská infrastruktura má v některých místech překvapivě americké kořeny. Za druhé světové války si ostrov kvůli strategické poloze v severním Atlantiku vybrali Spojenci jako důležitou základnu pro ochranu námořních konvojů a leteckou dopravu mezi Amerikou a Evropou.
Britové Island obsadili už v roce 1940, o rok později převzali obranu Američané. Ti pak ve velkém budovali a rozšiřovali letiště, vojenské základny i silnice potřebné pro přesuny vojáků a zásob. Nejviditelnější stopou je dnešní mezinárodní letiště v Keflavíku, které americká armáda vybudovala za války. Část infrastruktury, která měla původně vojenský účel, tak později posloužila i civilní dopravě.
Když tedy opustíte „spojenecké“ asfaltové silnice a zamíříte do vnitrozemí, čeká vás úplně jiný zážitek. Cesty se nejprve jen nenápadně zhorší, ale pak nakonec přijde dopravní značka, která další pokračování povoluje pouze vozidlům s pohonem všech kol.
Na evropské poměry možná trochu přehnané varování. Jenže stačí dalších pár kilometrů a první řeka, kterou je třeba projet místo přejet po mostě, aby člověk pochopil, že na Islandu se podobná upozornění nevyplácí ignorovat.
Právě tady začíná přesně ten svět, pro který Toyota Land Cruiser vznikla. Pod kapotou má naftový čtyřválec o objemu 2,8 litru, doplněný 48voltovým mildhybridním systémem. Nabízí 205 koní a točivý moment 500 Nm, který přes osmistupňovou automatickou převodovku putuje ke všem čtyřem kolům.
Nechybí rámová konstrukce, redukční převodovka ani uzávěrka diferenciálu. K dispozici je také volba terénních režimů, kamery snímající okolí vozu včetně prostoru pod ním a odpojitelný přední stabilizátor.
Naše exempláře navíc nebyly úplně sériové. Pro islandské podmínky dostaly zvýšený podvozek a obrovské pětatřicetipalcové terénní pneumatiky. Podobně upravené vozy tu přitom nejsou žádnou atrakcí pro nadšence. Na islandských silnicích a cestách je potkáte docela běžně.
Před cestou do vnitrozemí je ovšem potřeba myslet na jednu důležitou věc: palivo. U Laugarvatnu se nachází poslední čerpací stanice na trase. Kdo ji mine, musí počítat s tím, že další příležitost dlouho nepřijde. Za ní už se totiž asfalt definitivně ztrácí.
Když navigace přestane pomáhat
Islandské vnitrozemí je zkrátka úplně jiný svět a v Evropě těžko narazíte na podobnou krajinu. Bez mobilního signálu se člověk musí spolehnout na satelitní navigaci.
Střídají se tu kameny, mech, černý sopečný písek a široké otevřené pláně. Občas se objeví islandští koně. Jejich charakteristický chod tölt je pro toto plemeno typický a Islanďané si jeho čistotu velmi pečlivě hlídají. Kůň, který jednou opustí ostrov, se už zpátky vrátit nesmí.
Místo mostů se tu běžně přejíždějí řeky. Jejich hladina se mění podle počasí, deště i množství vody z tajících ledovců. Brod, který byl ještě nedávno relativně bezpečný, může být po několika hodinách „o ústa“.
V takovou chvíli už člověk nepřemýšlí jen o schopnostech techniky. V okolí není signál, pomoc může být daleko a uprostřed islandské pustiny není mnoho prostoru pro chybu. Proud byl místy natolik silný, že několik vozů z naší kolony, včetně toho našeho, přišlo o registrační značku.
Za kamenitými úseky se pak otevřela rozlehlá pustina pokrytá tmavým vulkanickým pískem. Z okolních kopců stoupá pára, ve vzduchu je cítit charakteristický sirný zápach a všude kolem se rozprostíraly barvy, které člověk z běžné evropské krajiny nezná.
Jedním z cílů cesty byl ledovec Langjökull, druhý největší na Islandu. Za příznivých podmínek se dá dostat až na něj i autem. Tentokrát nám to ale počasí nedovolilo. Déšť změnil podmínky natolik, že jsme museli plánovaný výjezd vynechat.
Působivou atrakcí jsou pak geotermální jezírka, jako třeba to u hotelu v oblasti Kerlingarfjöll, ve kterém se dá po náročném dni prohřát. Venku chladno, kolem sopečná krajina a pod hladinou příjemně teplá voda.
Island vám bez ohledu na roční období také předvádí svou pověstnou proměnlivost. Jak to vypadalo na podzim? Chvíli bouře, pak pár minut slunce a o dvacet minut později sněhové vločky. Místní mají prý pro podobné situace jednoduchou radu. Pokud se vám nelíbí počasí, počkejte pět minut.
Land Cruiser během celé trasy ukázal, že jeho pověst nevznikla náhodou. Zvládá kamenité cesty, bahno, prudká stoupání i hlubší vodu. Přitom jsme ani jednou nemuseli využít všechny jeho terénní funkce, které má řidič k dispozici.
Důležité je i to, že z Land Cruiseru člověk po několika hodinách na rozbité cestě netouží co nejrychleji vystoupit. Na dlouhé přejezdy je dostatečně pohodlný a po celém dni za volantem se těšíte spíš na geotermální jezírko než na možnost konečně si lehnout.
Zkrátka na Islandu není těžké pochopit, proč tu Toyoty Land Cruiser mají tak silnou pozici. Používají je farmáři, turističtí průvodci i záchranáři. Přesně s takovým typem auta se dělí „zrno od plev“. Tady se totiž velmi rychle ukáže, která auta jsou terénní jen na pohled a která to mají skutečně v genech.
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