Stačí Tesle Y základní výbava? Děti s verdiktem nejspíš souhlasit nebudou

Velká pětimístná „elektrika“ za milion korun je stále dosti výjimečná nabídka, proto se základní verze Tesly Model Ypsilon nepochybně dostává do hledáčku všech zájemců o bateriové rodinné cestování. Osekaná výbava ale postrádá věci, které se mohou nakonec při výběru ukázat jako důležité, i když vlastně důležité vůbec nejsou.
Komu není úplně jedno, kolik stojí nákup a provoz jeho auta, musel přinejmenším alespoň jednou nad Teslou uvažovat: Nejenže je vzhledem k parametrům k mání za slušné peníze, navíc nenutí člověka jezdit na pravidelné prohlídky do servisu jako jiné značky, čímž se dá dost ušetřit.
Skoro to vypadá, jako by Elonu Muskovi na nějaké té koruně pro jeho firmu nezáleželo — koneckonců je to nejbohatší člověk planety a může si dovolit být tak trochu filantrop, napadne možná někoho. A základní výbava nejprodávanější Tesly takovým myšlenkovým pochodům kupodivu dává za pravdu.
Jak jinak si vysvětlit, že firma škrtne z výbavy panoramatické střešní okno, ale udělá to způsobem, který jí při výrobě vyjde dráž. Tedy, že okno na střeše nechá, jen ho zespodu podlepí novým stropním čalouněním, které rozměrné sklo kompletně zakryje. Možná Tesla našla inspiraci v někdejší rozpočtové Fabii Junior, pro kterou Škodovka vyvinula jinou přístrojovou desku jen proto, aby ji mohla zbavit šuplíku na straně spolujezdce.
Ačkoliv tedy zaslepené okno působí spíš jako trest pro toho, kdo si nechce připlatit, my v redakci jsme jiného názoru: Zakrytý strop základní verze nám nevadí, protože v letních parnech lépe odstíní teplo ze slunečních paprsků.
Podobně to vidíme i se sedadly, z větší částky pokryté látkou, zatímco vyšší verze mají umělou kůži. Ve vedrech si látku nemůžeme vynachválit, tělo se na ni nelepí, není rozpálená, co proti ní kdo má?
A tak by se dalo pokračovat třeba s koly, která jsou o číslo menší a nejsou z lehkých slitin, nýbrž jde o „plecháče“ s odnímatelnou poklicí. Je tu snad někdo, komu vadí ušetřit peníze při nákupu nových pneumatik a ještě získat o něco komfortnější podvozek?
Tesla Model Y
Elektromotor: Synchronní na zadní nápravě, pohon zadních kol
Výkon: 220 kW / 299 k
Točivý moment: 420 Nm
Baterie: 60 kWh (využitelná kapacita)
Nejvyšší rychlost: 201 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 7,2 s
Kombinovaná spotřeba: 13,9 kWh/100 km (WLTP)
Kombinovaný dojezd: 534 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 854 l + 117 l (vpředu)
Nosnost (pohotovostní / užitečná): 1906 kg / 500 kg
Přívěs brzděný / nebrzděný: 1600 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 4794 × 1982 × 1621 mm
Rozvor náprav: 2890 mm
Cena modelu od: 1 030 490 Kč
Základní model ypsilonu však od vyšší verze dělí 225 tisíc korun, což samo o sobě naznačuje, že jen o maličkosti nakonec nepůjde. Železo-fosfátová trakční baterie má nejen odlišnou chemii, ale také o něco nižší kapacitu než verze Premium. Šedesát využitelných kilowattů běžně stačí na ujetí 400 kilometrů, ačkoliv automobilka uvádí ještě o 100 víc. Je také třeba počítat s tím, že se baterie o něco pomaleji nabíjí, špičkový dobíjecí výkon 175 kW ale rozhodně není špatný. Motor nad zadní nápravou je také ze všech verzí nejslabší, avšak lze v souvislosti s 300 koňmi mluvit o slabém motoru? V praxi to tak určitě nepůsobí.
Pak je tu ale pár drobností, které stojí za zamyšlení. Tesly mívají autorádio s brilantním zvukem, ačkoliv jeho značka zůstává v anonymitě. Základní verze ypsilonu hraje také velmi dobře, ale ne zas tak, jak byli majitelé tesel dosud zvyklí. Přišla totiž o pět reproduktorů a subwoofer, zůstalo jich zde jen sedm. A ve vykreslení hloubek a výšek je to znát.
Řidič si také bude muset zvyknout na manuální nastavení volantu a sedadel, ale i na to, že přišla o odvětrávání. Jenže to všechno je maličkost proti tomu, co Elon Musk provedl dětem sedícím na zadních sedadlech: Ve všech ostatních verzích Tesly Y tu malí cestující najdou svůj vlastní monitor, na kterém si mohou na cestách pouštět své oblíbené youtubery nebo hrát hry. A právě tato důležitá součást rodinného smíru vzadu chybí.
V rodinách, kde při nákupu auta mají slovo ženy, zase může nastat problém s barvou karoserie. Už tak nevelký výběr Tesla ještě dále zúžila, takže k dispozici jsou pouze čtyři: Bílá, černá, tmavě šedá a modrá. Bílá je v ceně, za ostatní se připlácí 16 tisíc korun.
Tak jak to tedy je s verzí, která se chvíli jmenovala Standard, ale momentálně je nabízena bez přívlastku? Pořád jde o auto, kde si za své peníze užijete hodně muziky. Menší baterka ale znamená, že na dlouhých cestách budete muset častěji nabíjet, což je popravdě asi jediné skutečné „příkoří“, kterého se na palubě tohoto auta dočkáte. Vše ostatní jsou věci méně podstatné, ať si o tom někdo jiný myslí cokoliv.
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