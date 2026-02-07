Šokující spotřeba, zajímavá cena. Elektrická Mazda 6 i tak fanoušky značky naštve

První elektrická Mazda byla propadák. SUV MX-30 bylo drahé a mělo malý dojezd, z většiny Evropy tak už v tichosti zmizelo. Druhý pokus do vstup do elektrického moře je jiný: už není z vlastního vývoje, ale je to auto převzaté od čínského partnera. Také už to není SUV do města, ale plnohodnotný manažerský sedan. Mazda 6e by ráda nahradila původní milovaný model se spalovacím motorem, má však na to?
Mezi fanoušky značky vyvolala Mazda 6e bouřlivou debatu. Je to ještě vůbec Mazda, ptá se jejich nemalá část. A jednoduchá odpověď by zněla, že nikoliv. Elektrická šestka je totiž ve skutečnosti čínský Deepal L07 spadající do portfolia velké státní automobilky Changan. Ta je v Číně partnerem právě Mazdy. Ze stejného spojení vyšlo mimochodem nedávno i SUV CX-6e.
Japonská automobilka si osvojila čínské dítě tak trochu z nutnosti. Potřebuje totiž srazit flotilové emise, elektromobil z vlastního vývoje ale dorazí až za pár let. Do té doby tu tak jsou naturalizované čínské modely.
Přitom pokud nejste opravdu velký fanoušek čínských aut, zvenku nemáte příbuznost šanci rozeznat. Designéři si se vzhledem 6e do detailu vyhráli, takže auto má pro Mazdu typickou přední část i zadní světla s půlkruhovou optikou. Ta jsou navíc propojená světelnou lištou, nad níž ještě bdí vysouvací spoiler. Ten zlepšuje aerodynamiku a lze ho ovládat manuálně, nebo to všechno nechat na automatice, která pracuje s aktuální rychlostí.
Za týden testování vzbudilo auto vizuálně nebývalou pozornost, navíc ještě v typickém červeném laku Soul Red a na standardně dodávaných 19palcových kolech.
Jenže Mazdy uměly vždy vzbudit emoce nejen navenek, ale i uvnitř a zvláště pak při jízdě. A tady už 6e poněkud pokulhává. Pokud se však oprostíte od minulosti a spoustou nadšených řidičů vzývaného spalovacího předchůdce, je elektrický liftback vlastně dobré auto a velmi slušný elektromobil.
Platforma Changanu má pohon zadních kol a do Evropy se dodává s výkonem 190 kW a 68,8kWh baterií nebo 180 kW a 80kWh baterií. V testu jsme měli první jmenovanou variantu a to z jednoho dobrého důvodu. Zatímco menší baterie se nabijí maximálně 165 kW a z 10 na 80 procent jí to papírově trvá 24 minut, větší baterie se nabijí maximálně 90 kW a z 10 na 80 procent jí to trvá nekonečných 47 minut. A to už spousta zájemců těch papírových 73 kilometrů dojezdu (479 vs. 552 km) navíc ráda obětuje.
Abychom byli spravedlivý, tak v testu jsme se ani s menší baterkou na slibovaných 165 kW nedostali. Maximum, kterým 200kW nabíječka dokázal Mazdu nabíjet, bylo 110 kW. I s aktivovaným předehřevem. Jenomže trik liftbacku je v křivce, která je v podstatě přímkou.
Ke stojanu jsme Mazdu zapojili se čtyřmi procenty baterie, chvilku se výkon loudal na 97 kW, záhy ale naskočil na zmíněných 110 kW. Ještě v 73 procentech držela baterka 105 kW a až téměř u 80 procent spadl nabíjecí výkon pod 90 kW. Na 80 procent to nakonec v testu trvalo 34 minut. Je to o kousek déle než udává automobilka, ale v potaz je potřeba vzít i chladné počasí se teplotami pod bodem mrazu.
Předehřev se aktivuje automaticky, pokud je nabíječka zadaná jako cíl cesty v navigaci. Případně ho lze zapnout i ručně, nicméně pak poněkud nesmyslně musíte zadat, kdy plánujete začít nabíjet. Jestliže za méně než 20 minut, předehřev se nezapne.
Ach ta spotřeba…
Co v testu možná nejvíce překvapilo, byla spotřeba energie. Mazda 6e má sice aerodynamický tvar karoserie, přesto výsledek 15,8 kWh / 100 km na testovací trase sestávající z okresek a města, tím spíše v zimě, velmi příjemně překvapil.
Na dálnici při předpisových rychlostech do 130 km/h počítejte s hodnotami mezi 23 až 24 kWh / 100 km, pokud se s autem vydáte hledat jeho limity do Německa, bude se spotřeba blížit 27 kWh / 100 km. Pořád to jsou ale hodnoty v zimě pod bodem mrazu.
Za týden testování a skoro 500 ujetých kilometrů nakonec palubní počítač ukázal průměr 22,7 kWh / 100 km, a tedy schopnost ujet kolem 300 kilometrů na jedno nabití. K papírovým 16,6 kWh / 100 km, a tedy 479 kilometrům, to má sice daleko, ale znovu je potřeba zdůraznit, že povětrnostní podmínky vážně nebyly pro elektromobil příznivé. Navíc jsme většinu z uvedené trasy strávili na dálnici.
Jízdní vlastnosti Mazdy 6e však tradicionalistické příznivce značky nepotěší, pohonu zadních kol navzdory. Řízení nemá příliš zpětné vazby a podvozek je naladěný výrazně na komfortní notu. Mazda si sice s nastavením auta oproti čínskému originálu hodně pohrála: projeli jsme už spoustu čínských aut a 6e se rozhodně chová lépe než naprostá většina z nich. Jen to prostě není Mazda.
Hlavně na sněhu bylo auto i se zapnutou stabilizací mírně přetáčivé, nicméně ne nijak záludně a tak, že i méně zkušený řidič s tím dokáže pracovat. Co zamrzelo více, byla jízda po dálnici. Auto v přímém směru pocitově hodně plave a vyžaduje prakticky neustále drobné korekce volantem. Pomůže vypnutí asistenta pro jízdu v pruhu, ani to ale není dostatečné. Na vině ale mohou být i pneumatiky Nokian.
190 kW je pak na téměř dvoutunové a pětimetrové auto tak akorát. Naladění do komfortu znamená mimo jiné i plynulé zrychlení při sešlápnutí plynového pedálu spíše než klasický elektrický kopanec. Pochválit pak musíme rekuperaci, jejíž intenzitu lze nastavit v několika úrovních a případně ji i zcela vypnout. Auto pak příjemně plachtí. Škoda chybějícího ovládání jedním pedálem.
Tady už je to Čína
Nejvíce je nakonec čínský původ auta poznat v interiéru. Jestliže ještě před pár lety Mazda razila rozvržení s fyzickými ovladači a menší obrazovkou, 6e nemá vlastně jediné fyzické tlačítko. Jen 14,6palcový centrální displej.
Ten má příjemné rozlišení a rychlou odezvu, jenomže přes něj upravujete třeba i intenzitu stěračů. Klasickou páčku pod volantem nehledejte, respektive ona tam je, ale ovládají se přes ní i světla a u stěračů je možné aktivovat jen jediné individuální setření. Pro trvalé zapnutí už musíte do menu. A potřebovat ho budete, protože automatika není kdovíjak přesná.
Stejně tak třeba vyhřívaný volant je schovaný až v několikátém podmenu celého systému, případně ho musíte aktivovat hlasem. Na volantu je sice tlačítko s rychlou volbou, tomu se dá přiřadit jedna z mnoha funkcí – včetně výhřevu volantu. Celé je to zbytečně složité a ne příliš intuitivní.
Čínsky špatné jsou některé překlady v systému, rovněž topení a klimatizace fungují jinak než je Evropan zvyklý. Aby začala Mazda topit, je potřeba dostat se někam k 27 stupňům, univerzálních 22 stupňů v tomto případě nefunguje.
Příjemný je malý displej před řidičem zobrazující nejdůležitější provozní informace, rovněž průhledový displej na okně patří k silným stránkám auta. Pak je to také chlazená rychlá bezdrátová nabíječka chytrých telefonů a nakonec i výběr materiálů a zpracování – ačkoliv béžovou kůži bychom asi dlouhodobě čistit nechtěli.
Vzadu je spousta místa před koleny, nad hlavou ale 180 centimetrů vysoké postavy nebudou mít prakticky žádnou rezervu. Baterka v podlaze znamená kolena výše, než by bylo příjemné, a také sedák by stehna v konečném součtu mohl podpírat o maličko lépe. Kufr má příjemných 466 litrů, víko se ale vyklápí dost nízko. Jako bonus pak má Mazda 6e frunk se 72 litry třeba na nabíjecí kabely.
Silnou stránkou auta je bohatá výbava, tím spíše v testovaném stupni Takumi Plus, kde je vlastně cokoliv, co si vymyslíte včetně ventilovaných předních sedadel, velmi slušného audia Sony, 360stupňové kamery nebo čalounění kombinací semiše a kůže Nappa. Na kompletní výbavu se podívejte do boxu.
Výbava verze Takumi Plus
Dvouzónová automatická klimatizace, navigace s 14,6palcovým displejem, audio Sony se 14 reproduktory, 360stupňová kamera, vyhřívaný kožený volant, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla, elektrické sedadlo řidiče, průhledový displej, bezdrátové dobíjení chytrých telefonů, čalounění kombinací kůže Nappa a semiše, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, elektrické víko kufru, tepelné čerpadlo, panoramatické střešní okno, přední LED světla nebo 19palcová litá kola.
Základní cena Mazdy 6e s menší baterií je 1 069 900 korun, a protože má dovozce na vyšší výbavu Takumi Plus momentálně akci, pořídíte ji za stejné peníze jako základní verzi Takumi. Jinak je příplatek 49 tisíc korun. Varianta s větší baterkou pak stojí 1 104 900 korun, ale se zmíněným pomalejším nabíjením.
Mazda 6e Takumi Plus
Motor: elektromotor vzadu, pohon zadních kol
Výkon: 190 kW / 258 kW
Točivý moment: 320 Nm
Nejvyšší rychlost: 175 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 7,6 s
Využitelná kapacita baterie: 68,8 kWh
Spotřeba energie: 16,6 kWh/100 km
Dojezd: 479 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4921/1890/1491 mm
Rozvor náprav: 2895 mm
Objem zavazadlového prostoru: 466/1074 + 72 l
Cena od: 1 069 900 Kč
Celkově je Mazda 6e příjemný a komfortní společník, který výborně vypadá, má prostorný a luxusní interiér – i když s ergonomickými přešlapy – a vlastně i velmi slušnou spotřebu a cenu. Jen to, i kvůli průměrným jízdním vlastnostem, zkrátka není Mazda, ale další trochu generické čínské auto. Když v něm jedete, je příjemné, za pár dnů ale vlastně zapomenete, čím jste se vezli.
