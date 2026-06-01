Radikální změna podtržená milionovou zárukou. Toyota napravuje elektrický propadák

I když s bZ4X Toyota před rokem a půl vyhrála velkou státní zakázku, zájemci o středně velké elektrické SUV stejně raději zamířili ke Škodě, Volkswagenu nebo Tesle. To ale Japonci chtějí změnit a svůj první evropský elektromobil podrobili významné modernizaci. Zvenku ji možná ani nepoznáte, ale pod karoserií se děly věci. Bude to ale na nejlepší stačit?
Nezdá se to, ale Toyota bZ4X se začala vyrábět už na jaře 2022. Jenže dlouho trpěla na výraznou kritiku: je drahá, moc žere a pomalu se nabíjí. Spoustu věcí napravila Toyota postupně, další pak při loňské rozsáhlé modernizaci. Tu by šlo klidně označit za novou generaci, třebaže design se měnil spíše v detailech.
Hlavní novinkou jsou totiž „vnitřnosti“. Přepracována byla lithiová baterie, v testované čtyřkolce s celkovou kapacitou 73,1 kWh. Nabízí se ještě menší 57,7kWh akumulátor, který je spojený výhradně s pohonem předních kol. Větší baterka dává možnost volby. Ta třeba nově nabízí předehřev, který je možné spustit manuálně i automaticky zadáním nabíječky do navigace. Věřte, že mít, či nemít předehřev, to je, oč tu (hlavně v chladnějších měsících) běží.
Nabíjecí výkon zůstal na maximálních 150 kW a podle našich zkušeností jej bZ4X skutečně dosáhne. V testu se nám na dostatečně silné nabíječce krátkodobě povedlo dosáhnout dokonce 164 kW. Z 10 na 80 procent automobilka udává potřebných 30 minut, což test opět jenom potvrdil. Okolo 50 procent kapacity spadl výkon na 105 kW a pak postupně až k asi 60 kW při 70 procentech. Tolik jen k nabíjecí křivce.
Mimochodem AC nabíjení zvládá Toyota standardně 11 kW, ale ve vyšší výbavě Executive až 22 kW, to se ani dnes běžně nevidí.
Ještě důležitější než úpravy baterie jsou ale vylepšené elektromotory eAxle s polovodičovými komponenty na bázi karbidu křemíku. To znamená, že výkon auta šel nahoru a spotřeba opravdu výrazně dolů.
Dynamika slabinou elektrického SUV nikdy nebyla, ale vyšší spotřeba zájemce spíše odrazovala. Teď už to neplatí. Ve městě se budete pohybovat bez problémů mezi 12 a 14 kWh / 100 km. My jsme bZ4X využili především jako dálniční křižník, a ani v takovém případě nezklamal: na konci testu ukázal palubní počítač průměr 19,6 kWh / 100 km, ale naprostou většinu z ujeté vzdálenosti Toyota absolvovala po dálnici při rychlostech kolem 130 km/h. Teploty byly už sice skoro letní, přesto je oproti předchůdci vidět citelný pokrok.
Automobilka udává kombinovanou spotřebu mezi 14,5 a 15,9 kWh / 100 km, čemuž by se měla Toyota minimálně významně přiblížit. Dojezd má být až 516 kilometrů, takže i při dálničním tempu zvládnete kolem 300 kilometrů mezi nabíjením.
Čtyřkolka má navíc dohromady 252 kW, takže je příjemně dynamická. Tomu napovídá i zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,1 vteřiny. Co naopak autu zůstalo, je příjemné naladění podvozku a jisté jízdní vlastnosti. Toyota je komfortní, výraznější rázy uslyšíte snad jen při přejezdu větších děr, ale třeba s kočičími hlavami nebo rozbitými silnicemi třetí třídy si poradí více než obstojně.
Auto se v zatáčkách nenaklání, protože ač jde o SUV, karoserie není tak vysoká, a příjemně se řídí. Také nabízí nastavitelnou rekuperaci: plachtit Toyota umí, jednopedálové ovládání nicméně nezvládá. Je to škoda, ve městě se na tuto komfortní funkci u ostatních elektromobilů rychle zvyká. Naopak jednoznačnou pochvalu zaslouží dvojnásobná tažná kapacita čtyřkolky: ze 750 kilo poskočila na 1,5 tuny.
Že má auto pohon všech kol, poznáte i podle voliče X-Mode, který nabízí úpravu nastavení třeba pro jízdu v blátě nebo na sněhu. Zajímavá je z tohoto pohledu i světlá výška 201 mm, vhodná zdaleka nejen na polní cesty. Brodivost je pak až 500 mm.
Kromě techniky prošel významnou modernizací také interiér vozu. Kompletně přepracovaná byla třeba 14palcová dotyková obrazovka, která má nově zakomponovaná dvě velká tlačítka pro nastavování teploty klimatizace. Už žádné lovení v palubním systému. Multimediální systém má rychlejší software i jemnější grafiku, nicméně na logiku systému Toyoty si po několikáté zkušenosti musíme nejprve chvíli zvykat. Také funkcí je oproti některým konkurentům řádově méně.
Povedlo se ale třeba celkem jednoduše sdružit většinu asistentů do jednoho podmenu, takže třeba výstrahu rychlosti vypnete na dvě kliknutí. Ne však hlídání pozornosti, které umí být velmi urputné. Pro jeho deaktivaci musíte až hluboko do menu asistenčních systémů. Trochu nelogicky se po každém nastartování také vypne režim „auto hold“, takže je potřeba ho vždy tlačítkem na středovém tunelu aktivovat. Naproti tomu odvětrávání nebo vyhřívání sedaček ale zůstává zapnuté pokaždé.
Asi bychom se také obešli bez níže položeného volantu a vyvýšeného displeje přístrojového panelu, což vzdáleně připomíná modely Peugeot. Oproti nim jsou ale budíky lépe čitelné a volant alespoň není tak zbytečně malý, naopak má téměř ideální šířku věnce. Jen je prostě nízko.
Displeji před řidičem vlastně není z hlediska funkčnosti moc co vytknout, protože přenáší přesně tolik informací, kolik za jízdy potřebujete. Navíc si třeba v noci můžete jednoduše upravit jejich jas.
K interiéru Toyoty bZ4X už vlastně jen pár poznámek: je vyrobený z příjemných materiálů, kam ruka sáhne, je měkčený povrch. Třeba i v loketní opěrce ve dveřích. Středová loketní opěrka zase potěší svou délkou. Na druhou stranu autu chybí schránka před spolujezdcem, supluje ji právě prostor ve středové opěrce. Také některá tlačítka jsou umístěná poněkud neergonomicky, třeba aktivace automatického parkování je utopená vpravo u kolene řidiče.
Vnitřním prostorem elektrická Toyota boduje, vzadu je při rozvoru 2850 mm hodně místa před koleny, chodidla navíc zasunete pod přední sedačku. Škoda, že zadní sedáky nejsou o kousek delší a ještě lépe nepodepírají stehna. Také nad hlavou by nakonec mohlo být o chlup více místa.
Toyota bZ4X 4×4 X-Mode Executive
Motor: elektromotor vpředu a vzadu, pohon všech kol
Výkon: 252 kW / 343 k
Točivý moment: 338 + 170 Nm
Nejvyšší rychlost: 160 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 5,1 s
Kapacita baterie: 73,1 kWh
Spotřeba energie: 14,5-15,9 kWh / 100 km
Dojezd: 516 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4690/1860/1650 mm
Rozvor náprav: 2850 mm
Objem zavazadlového prostoru: 452 l
Cena od: 1 344 000 Kč
Kufr má 452 litrů, což je sice spíše průměr, ale s pravidelným tvarem a schránkou třeba na kabely pod podlahou. Ty tak zbytečně nepřekáží. Frunk, dodatečný prostor pod přední kapotou, nicméně nehledejte. Tam je prostor výhradně pro techniku.
Cenově se Toyota bZ4X nadále nijak významně nepodbízí. Testovaná čtyřkolka začíná v rámci aktuální akční nabídky na 1 264 000 korunách, testovaná vyšší výbava Executive pak přijde na 1 344 000 korun. Její výbava ale je, jak napovídá přiložený box, bohatá. Pro srovnání: Škoda Enyaq s pohonem všech kol startuje na 1 190 000 korunách, Tesla Model Y s pohonem všech kol stojí od 1 324 900 korun a konečně Volkswagen ID.4 se čtyřkolkou vychází nejméně na 1 069 000 korun.
Výbava Executive
Nejvyšší výbava Toyoty bZ4X standardně obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 14palcový multimediální systém s navigací, rádio se šesti reproduktory, digitální budíky, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla s elektrickým ovládáním, vyhřívaná zadní sedadla, čalounění umělou kůží, vyhřívaný volant a čelní sklo, přední a zadní parkovací senzory, 360stupňovou kameru, parkovací asistent, bezklíčové odemykání a startování, digitální klíč, sledování mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, upozornění na dopravu při couvání, upozornění na dopravu před vozidlem, tepelné čerpadlo, přední LED Matrix světla nebo 20palcová litá kola.
Toyota má ale jeden zásadní trumf. Na baterii totiž při dodržování každoroční servisní kontroly a za tisícikorunový příplatek dává záruku na 10 let nebo milion kilometrů. A to žádný z konkurentů nepřekoná.
