Příznivá cena a prostoru jako kdysi. Renault, co by mohl Čechy zbavit strachu z elektroaut

Renault se poslední měsíce veze na vítězné retrovlně. R5 se ukazuje být prodejní trefou do černého a pomalu se rozjíždí i jeho levnější sourozenec Twingo. Na českém trhu seženete jen málo dostupnějších elektromobilů, které navíc oplývají praktičností o mnoho větších modelů. Jestli se mu povede konečně přesvědčit i české řidiče, aby se přestali bát malých elektromobilů, jsme zjišťovali v testu.
Sychravé podzimní počasí, teploty kolem šesti stupňů a v ruce klíčky od malého elektromobilu, jehož palubní počítač ukazuje na plnou baterku dojezd kolem 200 kilometrů. Na první pohled to zní spíše jako recept na trápení a neustálé hledání nabíjecích stanic. Jenže Renault Twingo záhy začne přesvědčovat o opaku.
Čtvrtá generace městského Francouze jako kdyby zapomínala na dva předchůdce. S nimi sdílí vlastně jen jméno, naproti tomu první veleúspěšnou generaci, která navždy změnila svět miniaut, si bere jako inspiraci měrou vrchovatou.
Veselý žlutý lak, mimochodem bez příplatku, se do šedých podzimních dnů skoro nehodí. Z katalogu originálního příslušenství si můžete zvolit stejně žlutý kryt startovací karty, která tak najednou nevypadá fádně a obyčejně. Plechové šestnáctky mají povedené kryty, které městskému prckovi dodávají překvapivý šmrnc. K tomu zakulacená a z karoserie vystupující přední a zadní LED světla, spousta odkazů na původní auto… Říká se, že na design se nejezdí, ale nasedání do Twinga vás bude každý den bavit.
Při vývoji auta si vzal Renault na pomoc Číňany. Tamní vývojová kancelář pak Twingo z ničeho postavila za rekordních 21 měsíců. Je to cesta, kterou se postupně vydávají i další značky a o „čínské rychlosti“ vývoje dnes mluví i Škoda v případě nového Karoqu. Na Twingu ale čínský původ poznáte jen velmi těžko.
Na silnici se totiž 3789 mm dlouhý a 1720 mm široký prcek chová překvapivě dospěle. Podvozek vychází z konstrukce větších elektromobilů R4 a R5. Vpředu je identická náprava MacPherson, vzadu ale víceprvek nahradila jednodušší flexibilní náprava podle automobilky naladěná podle SUV Captur.
I se sérií nerovností si Twingo poradí až nečekaně dobře a výrazně nepříjemnější jsou snad jen větší výmoly. Komfortu jistě pomohla i standardní 16palcová ocelová kola s vyšší bočnicí pneumatiky. Pokud se budeme pohybovat ve třídě levných elektromobilů, kam spadá třeba Dacia Spring, Leapmotor T03, BYD Dolphin Surf nebo Citroën ë-C3, jezdí z nich malý Renault asi nejlépe. Vyrovnat se mu umí snad jen Hyundai Inster. Obratnost auta v městském provozu asi není potřeba zmiňovat: Průměr otáčení je 9,87 metru a mezi krajními dorazy volantu je 2,6 otáčky.
Příjemně překvapila stabilita při rychlejším průjezdu zatáček, což u některých ze zmíněných konkurentů není rozhodně pravidlem. Pozitivně hodnotíme také rekuperaci (ta je ale součástí jen vyšší výbavy Techno) nastavitelnou pádly pod volantem ve čtyřech stupních. Posledním je jednopedálové ovládání. Auto necuká, i při řízení rychlostí pouze plynem je příjemně kultivované a plynulé. Jediné, co nám chybělo, je funkce auto hold ve chvíli, kdy nemáte aktivované jednopedálové ovládání.
Skutečný dojezd
Oproti minulému elektrickému Twingu je novinka předokolkou, což znamená veškerou elektrickou výbavu včetně nabíjecího portu vpředu a vzadu pro změnu kotoučové brzdy. Nabídka je velmi přímočará, 60kW elektromotor je kombinovaný s 27,5kWh LFP baterií. Berte, nebo nechte být.
Na papíře by mělo auto ujet v ideálních podmínkách až 263 kilometrů a spotřebovat přitom asi 12,2 kWh / 100 km. Jak jste se dovtípili z úvodu, podzimní česká realita se odlišuje, ale rozhodně to není žádný propadák. S autem jsme najeli 334 kilometrů ve městě i mimo něj.
Výsledná spotřeba? Podle palubního počítače 14,5 kWh / 100 km. V autě jsme přitom při jízdě topili (tepelné čerpadlo Twingo nemá) a na kolech byly obuté zimní pneumatiky. I v chladnějším počasí zvládne auto na jedno nabití zhruba 180 kilometrů, v čistě městském provozu výrazně více.
Na delších cestách pak malou baterii uvítáte zejména u nabíjecího stojanu, protože maximální výkon, kterým se auto nabíjí, je 50 kW. V Česku je rychlonabíjení, stejně jako 11 kW AC nabíjení, standardem. Renault udává, že z 15 na 80 procent se auto nabije na rychlonabíječce za 28 minut. V testu jsme tohoto času dosáhli při nabíjení z 18 na 80 procent, přičemž maximální výkon byl 44 kW. Průměrný výkon pak dosáhl 36,5 kW.
Součástí standardní výbavy je v Česku dále funkce V2L, takže Twingo můžete využít i jako powerbanku pohánějící spotřebiče výkonem až 3,7 kW.
Ve městě je pak auto nejen hbité, ale i příjemně dynamické. Ostatně z 0 na 50 km/h zrychluje za 3,85 vteřiny. Na zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,1 vteřiny už je nicméně vidět, že právě na město mysleli inženýři především. Každopádně to neznamená, že by se s Twingem nedalo jezdit rychleji, zvládá i dálničních 130 km/h (to je mimochodem maximální rychlost vozu). To ale samozřejmě dále navyšuje spotřebu energie.
Praktičnost MPV, velikost atomu
Z původního Twinga má novinka kromě vnějšího designu i mimořádně chytrý interiér. Třeba dělená zadní sedadla jsou posuvná v rozsahu 17 cm. A to dokonce i přímo z kufru. Jestliže je sedadlo v nejzazší poloze, sedne si za sebe i zhruba 180 cm vysoký člověk. Není to úplně ve stoprocentním komfortu, nicméně kratší trasy tam i dospělý zvládne bez omezení. Koneckonců rozvor náprav s délkou 2493 mm je větší než u třetí Fabie. Chodidla jdou navíc zastrčit pod přední sedák.
Twingo je navíc čtyřmístné, zadní sedadla jsou i díky tomu bohatě dimenzovaná třeba do šířky. Jediné omezení je vyšší pozice sedačky kvůli baterce v podlaze, limitující prostor nad hlavou. Kufr má podle polohy zadních sedadel 260 až 360 litrů, vždy i s prostorem na kabely pod podlahou. Po sklopení sedadel vznikne objem přes tisíc litrů. A protože je sklopné i opěradlo spolujezdce, převezete v autě až dva metry dlouhé předměty.
Dále je to také první Renault s úchyty YouClip, které jsou známé z modelů Dacia. V kufru je tak lze využít na provizorní kryt, na středovém tunelu zase k umístění praktické skládací tašky. Všechno jsou to přitom položky z originálního příslušenství.
Možná jste také viděli, že nový Spring, který z Twinga vychází, má navíc pod přední kapotou malý frunk. Renault ale nic takového nenabízí, dokonce kapotu ani běžně neotevřete. Kapalinu do ostřikovaní doléváte pomocí odnímatelného plastového výlisku, který imituje někdejší nasávací otvory.
Palubní deska pak na první pohled vypadá i kvůli lakovanému dekoru v barvě karoserie před spolujezdcem s nápisem „Twingo“ opravdu stylově. Na první generaci odkazuje provedení stropu, velké tlačítko výstražných světel nebo grafika v případě testovaného auta gumových koberečků.
Sedmipalcové budíky s jednoduchou, ale hravou a přehlednou grafikou jsou stejně jako desetipalcová dotyková obrazovka součástí standardní výbavy. Vyšší testovaná verze má navíc služby Google včetně navigace, která dynamicky ukazuje stav baterie při dojezdu do zvoleného cíle a nabízí i nabíjecí stanice po cestě. Jen výběr těch pomalejších, kde neplatíte tolik, stejně jako výběr konkrétního poskytovatele je poměrně zdlouhavý.
Jinak to ale funguje velmi spolehlivě. Ovládání v menu je jednoduché, příliš položek v něm není a asistenční systémy už tradičně u renaultů vypíná dvojklik na jediné tlačítko vlevo pod volantem. Parkovací kamera by mohla mít lepší rozlišení, v dané cenové hladině to ale není nic neobvyklého.
Líbily by se nám třeba ve dveřích nebo kolem palubní desky i kvalitnější a lépe zpracované plasty. Trochu iritující je jiná linie předních a zadních dveří, které na sebe přímo nenavazují. Volant, byť pozice za ním se navzdory sedadlům s horším bočním vedením dá najít rychle, by v tak malém autě snesl menší průměr a nadále chybí poloha „P“ na voliči automatu. Podobně jako některé dacie se objevují i u Twinga nezakryté šrouby ve výplních dveří. Naopak překvapivě dobře hraje audio Arkamys se šesti reproduktory.
Renault Twingo E-Tech Techno
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 60 kW / 82 k
Točivý moment: 175 Nm
Nejvyšší rychlost: 130 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 12,1 s
Využitelná kapacita baterie: 27,5 kWh
Průměrná spotřeba WLTP: 12,2–12,3 kWh/100 km
Dojezd WLTP: 263 km
Rozměry (d/š/v): 3789/1720/1491 mm
Rozvor náprav: 2493 mm
Objem zavazadlového prostoru: 260–360 / 1010 l
Cena od: 544 000 Kč
Základní Twingo Evolution se prodává za ceníkových 499 000 korun. Testovaná verze Techno znamená příplatek 45 tisíc korun, který můžeme směle doporučit. Přinese totiž nejen rekuperaci, ale také navigaci s plánováním nabíjení nebo zpětnou kameru. Za 15 tisíc korun si lze auto dovybavit paketem mimo jiné s hlídáním mrtvého úhlu, předními a bočními parkovacími senzory nebo samočinným parkováním, 7500 korun stojí výhřev předních sedadel. A rozvášnit se dá i v seznamu příslušenství.
Výbava Techno
Vyšší ze dvou nabízených výbav standardně obsahuje automatickou klimatizaci, multimediální systém s navigací, službami Google a desetipalcovou obrazovkou, rádio se šesti reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory a kameru, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, přední a zadní LED světla, nastavitelnou rekuperaci, funkci V2L, 16palcová ocelová kola s kryty nebo žlutý lak karoserie.
Celkově Twingo udělalo výborný dojem. Na svou velikost jezdí dospěle, je překvapivě praktické a v městských uličkách mrštné, navíc s ním zaparkujete všude. Cena je, v rámci třídy městských elektromobilů, poměrně příznivá. Takový BYD Dolphin Surf stojí od 484 900 korun, o něco větší Citroën ë-C3 stojí 554 tisíc korun a Hyundai Inster dokonce 599 990 korun. Ten má ale výrazně větší baterku. Odskočený je tak snad jen Leapmotor T03 aktuálně za 425 tisíc korun. Nová Dacia Spring na svůj ceník zatím čeká, podobně je na tom i další sourozenec Nissan Pixo.
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