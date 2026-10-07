Příliš mnoho chyb a jen pár pozitiv. Suzuki vytasilo konkurenta Epiqu, vyvolává spoustu otázek

Suzuki nepatří ke značkám, které by měnilo svou nabídku podle moderních trendů. Na první elektromobil si tak evropský zákazník musel počkat. Dočkal se až letos v podobě malého SUV s tradičním jménem Vitara doplněným o předponu „e“. Neujel ale japonské automobilce v nabitém segmentu tak trochu vlak? Zjišťovali jsme to za volantem předokolky s větší baterií.
Jestli je někde na světě Suzuki mimořádně populární, je to Indie. Tamní divize Maruti Suzuki ovládá přes čtyřicet procent místního trhu, a nepřekvapí proto, že právě v Indii japonská značka vyvíjí auta i pro další kouty světa.
Mezi ně patří i Suzuki e Vitara, vůbec první elektromobil jinak poměrně konzervativní automobilky. V Indii se auto také vyrábí, a to nejen jako Suzuki, ale i Toyota Urban Cruiser. Letité partnerství má tedy další produkt.
Oba modely od sebe ale odlišíte na první pohled a právě design lze e Vitaře rozhodně připsat k dobru. Mezi záplavou malých SUV včetně třeba české Škody Epiq umí rozhodně zaujmout a s ničím dalším si ji nespletete. Vizuální propojení světel je společné pro přední i zadní část vozu, schované kliky zadních dveří a výrazné blatníky pro změnu zvyšují robustnost vozu. Škoda, že výhled dozadu širšími sloupky a užšími okny trochu trpí.
Zatímco hardware – alespoň ten vnější – se japonské značce povedl, software pod ní budí přinejmenším rozpaky. Na výběr jsou dvě velikosti baterie (49 nebo 61 kWh) a pohon předních nebo všech kol. Jak už bylo napsáno v úvodu, auto na fotkách je předokolka s větší baterií. Konkrétně to znamená výkon 128 kW a teoretický dojezd 428 kilometrů.
Důraz musíme dát na slovo teoretický, dosáhnout jej v praxi – stejně jako spotřeby 15 kWh / 100 km – bude relativně složitý úkol. I s lehčí nohou na plynu se v kombinaci města a mimo něj pohyboval průměr kolem 16 až 18 kWh / 100 km. Na dálnici se spotřeba přehoupla přes 20 kWh / 100 km. Výsledný týdenní průměr 17,5 kWh / 100 km není od papírové hodnoty tak odlišný, nicméně konkurenční malá SUV s Epiqem v čele umí být často výrazně hospodárnější. Nicméně kolem 300 kilometrů s 61kWh baterkou na jedno nabití zvládnete.
A když přijede k nabíječce, brzy zjistíte, že se v další fázi cesty musíte snažit ještě výrazně více. Právě dobíjení je největší problém e Vitary a dobře si to uvědomuje i Suzuki. Schválně, narazíte někde v technických údajích na maximální nabíjecí výkon nebo dobu potřebnou k nabití z 10 na 80 procent?
Odpověď asi znáte a u 150kW stojanu nám bylo brzy jasné proč. Auto jsme připojili s 18 procenty baterie, do 80 procent to trvalo prakticky nekonečných 37 minut. A to má auto i předehřev, byť ho musíte manuálně zapnout. Na trhu jsou elektroauta, která za stejnou dobu zvládnou téměř 1,5 nabíjecího cyklu, a to dokonce v podobné cenové kategorii. Zmiňme třeba na nedávno testovaný Volkswagen ID.3 Neo… Maximální výkon, který nabíječka ukázala, pak byl 67 kW. Palubní AC nabíječka zvládá 11 kW.
A jsou tu i další nedostatky spojené s pohonem. Třeba rekuperaci nevypnete, a pokud se za jízdy nechcete neustále hrabat v palubním menu, tak ani nezměníte její intenzitu. Pádla vozu citelně chybí, stejně zmíněné plachtění, nebo naopak účinnější rekuperace třeba ve městě. O jednopedálovém ovládání nemluvě. Najdou se nicméně určitě i příznivci tohoto naladění, pravděpodobně hlavně z řad těch, kteří do elektromobilu přesedají poprvé.
Své příznivce bude mít i naladění podvozku, které je veskrze komfortní. Nerovnosti umí auto vyžehlit docela s jistotou, jenže jejich větší série najednou japonské SUV výrazně zneklidní. V zatáčkách se také karoserie více naklání. Řízení má prakticky nulovou zpětnou vazbu, jeho lehký chod ale oceníte třeba při manévrování ve městě. Tam se konečně e Vitara cítí asi vůbec nejlépe.
Délka 4275 mm nebo šířka 1800 mm ji k tomu tak trochu předurčují. S autem pohodlně zaparkujete všude a navzdory malému půdorysu velmi příjemně překvapí vnitřním prostorem. Vzadu je ho díky velkorysému rozvoru 2700 mm, překonávajícímu i auta o segment výše, před koleny opravdu dost. Pomáhá tomu i posuvná a dělená zadní lavice, takže můžete upřednostnit prostor pro posádku, nebo zavazadla. Nastavitelný je i sklon opěradla.
Škoda panoramatické střechy, která v kombinaci s vyšší pozicí sedadel ubírá místo nad hlavou vzadu do té míry, že cirka 180 cm vysoká postava se ve vzpřímeném posedu bude hlavou dotýkat stropnice. Je škoda, že testovanou vrcholnou verzi Elegance bez ní neobjednáte. Vzadu je totiž sezení celkem pohodlné, a to i díky takřka optimální tuhosti výplně sedáku a opěradla. Podobné je to i vpředu, kde si měkká sedadla určitě zaslouží pochvalu. To je ale pořád spíše subjektivní hodnocení.
Naopak objem kufru 238 až 310 litrů podle polohy sedadel je zcela objektivní číslo dané jasnou metodikou měření. Není to moc i na tak malé auto; daň za delší rozvor náprav. V realitě nám navíc kufr přišel větší, než říkají čísla. Na druhou stranu dva dospělí se i s kufry do auta pohodlně vlezou a pozitivní je i přihrádka pod podlahou, kam schováte třeba nabíjecí kabely. Po sklopení sedadel vznikne rovná plocha a objem až 1052 litrů. Frunk e Vitara nemá.
V interiéru můžeme ještě chvíli zůstat, jen se přesuneme do přední části. Palubní deska na první pohled nevypadá špatně i díky hnědému plastu, který rozbíjí masu černých a nepříliš kvalitních plastů. Především dveřní panely by si zasloužily jak lepší materiály, tak lepší zpracování. Moc se nám nelíbil ani lesklý černý plast na středovém tunelu, který byl rychle plný otisků prstů.
Plusové body patří bez diskuse klaviatuře fyzických tlačítek, jimiž nastavíte i teplotu klimatizace nebo intenzitu větráku. Volant má sice o kousek větší než ideální průměr, tloušťka věnce padne ale ideálně do ruky. Líbily se nám i 10,25palcové budíky s přehlednou grafikou, několika režimy zobrazení, a dokonce možností přenosu obrazu z navigační aplikace v připojeném chytrém telefonu. To mnohdy nezvládají ani výrazně dražší auta.
Bohužel superlativy přístrojového štítu dokonale zastínil 10,1palcový centrální dotykový displej, respektive jeho pomalý a velmi neintuitivní software. Přitom už za sebou mělo auto aktualizaci, která fungování měla údajně zlepšit.
Odezva je pomalá, najít některé ovládací prvky, třeba vynulovat průměrnou spotřebu, zabere spoustu času, a navíc jsou často ukryté v nelogických patrech celého menu. Když chcete vypnout některé asistenty, přehraje se nejdříve několikavteřinová animace, která nejde přeskočit ani vypnout. Proč?
Nakonec se tak zřejmě spokojíte s hvězdičkou na volantu, kam si můžete nakonfigurovat vypnutí upozornění na překročení rychlosti. Zbytek asistentů totiž funguje vcelku spolehlivě a přesně. Výtka míří i na mizerné rozlišení parkovací kamery.
Suzuki e Vitara 4×2 Elegance
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 128 kW / 174 k
Točivý moment: 193 Nm
Nejvyšší rychlost: 150 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 8,7 s
Využitelná kapacita baterie: 61 kWh
Průměrná spotřeba WLTP: 15 kWh/100 km
Dojezd WLTP: 428 km
Rozměry (d / š / v): 4275 / 1800 / 1635 mm
Rozvor náprav: 2700 mm
Objem zavazadlového prostoru: 238-310 / 1052 l
Cena od: 922 500 Kč
Pohled do ceníku odhalí, že základní Suzuki e Vitara s menší 49kWh baterkou a dojezdem 345 kilometrů stojí 747 500 korun. To není málo, vezmeme-li do úvahy třeba Škodu Epiq s papírovým dojezdem 325 km za 619 tisíc korun, i když vykoupených třeba pomalejším 50kW nabíjením. Levnější než e Vitara jsou i další malá elektrická SUV včetně Fordu Puma Gen-E nebo VW ID. Cross.
Testovaná větší baterie vychází u e Vitary nejméně na 847 500 korun a testovaná vyšší výbava Elegance na 922 500 korun. S příplatkem za dvoubarevné lakování jako má vůz na fotkách, si pak připravte 945 tisíc korun. Opět můžeme dát do kontextu Škodu Epiq s větší baterkou a dojezdem 441 kilometrů za cenu od 779 tisíc korun. K tomu dostanete rychlejší nabíjení, větší kufr i lepší jízdní vlastnosti.
Výbava Elegance
Nejvyšší výbava Suzuki e Vitara obsahuje jednozónovou automatickou klimatizaci, navigaci s 10,1palcovou obrazovkou, rádio s osmi reproduktory, digitální budíky, 360stupňovou kameru, přední a zadní parkovací senzory, adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu, vyhřívaná přední sedadla a volant, elektrické sedadlo řidiče, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, bezklíčové odemykání a startování, elektrické víko kufru, přední LED světla, mlhovky, střešní okno, tepelné čerpadlo nebo 19palcová litá kola.
Suzuki e Vitara to bude mít v nabité kategorii malých elektrických SUV opravdu těžké, tím spíše ve verzi s předním pohonem. Čtyřkolku totiž prakticky žádný přímý konkurent nenabízí. Jenže ani spousta místa na zadních sedadlech, příjemná sedadla nebo povedené budíky nezakryjí pomalé nabíjení či špatný software multimediálního systému.
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