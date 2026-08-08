Po městě asketa, na dálnici král. Toyota RAV4 má v nové generaci vlastně jen jednu chybu

Když se nové generace dočká auto, kterého se i na sklonku života prodalo přes milion kusů, strhne to velkou pozornost. Šesté vydání Toyoty RAV4 se už teď prodává jako teplé housky na krámě a většina aut míří rovnou k zákazníkům, na skladě se ani neohřejí. A po týdnu za jejím volantem se tomu vlastně ani nejde moc divit.
Je to už 22 let, co začala Toyota RAV4 přepisovat učebnice toho, jaká auta mají zákazníci rádi. Tehdy šlo o tří- a pětidveřové SUV doplněné polokabrioletem, dnes zůstala jen nejpraktičtější pětidveřová karoserie. Vlastně až na stejné jméno a náklonnost zákazníku toho první a šestá RAV4 nemají moc společného. Novinka je citelně větší a robustnější, na silnici budí hlavně přední část v aktuálním designovém stylu značky respekt.
Vypíchnout musíme přední světla, v testované nejvyšší výbavě Executive se standardní technikou svícení Matrix LED. Světelný kužel je totiž nebývale široký, takže RAV4 osvětlí skutečně celou vozovku včetně krajů do vzdálenosti několika stovek metrů. Škoda, že povedená Matrix LED světla jsou vyhrazena právě jen nejvyšší výbavě.
Světla jsou sice důležitou, nikoliv ale jedinou změnou, kterou šestá generace přivezla. Hodně se mluví o novém softwaru multimediálního systému, který konečně výrazně vylepšil uživatelskou přívětivost auta. Rozložení jednotlivých ikon je logičtější, dokonce na hlavní liště najdete jednoduše vypínatelného asistenta, který upozorňuje na překročení rychlosti.
Problém jsou ale další asistenty: sledování pozornosti nebo udržování v jízdním pruhu. Jsou nastavené velmi citlivě a jejich vypnutí je otázka několika kliků v menu palubního systému. Škoda, že jejich deaktivace není jednodušší.
Zpátky ale k dotykové obrazovce s 12,9 palci. Odezva na povely je teď rychlejší a ruku v ruce s novým softwarem jdou i vylepšené digitální budíky. Ty mají výbornou grafiku a konečně do nich promítnete i obraz z navigace.
Digitalizace však není absolutní, protože nastavování teploty klimatizace nebo intenzitu ventilace upravíte klasickými tlačítky. Mezi předními sedadly je navíc praktický široký tunel s velkým úložným boxem i držáky na nápoje. Jenomže stoprocentní RAV4 v interiéru přece jen není.
Mohou za to tlačítka sdružená do dvou tubusů na obou stranách spodní části středového panelu. Při jízdě totiž tlačí řidiče i spolujezdce do kolene. Navíc jimi volíte jízdní režimy, respektive přepínáte mezi režimy hybridního pohonu. To je jistě důležitá, ne ale nutně nezbytná funkce, která by nemohla být třeba na širokém středovém tunelu. Problém je, že zleva zase řidiče „utiskuje“ masivní plastová výplň dveří. A tak budete mít chtě nechtě vpředu lehce stísněný pocit.
I některé použité plasty by, vzhledem k ceně, mohly být kvalitnější a bytelnější. Hlavně ty ve dveřích budou náchylné na poškrábání. Zpracování je ale tradičně na vysoké úrovni.
Vzadu je to prostorem docela jiná písnička, a to navzdory prakticky nulové velikostní změně oproti předchůdci. SUV tak měří na délku 4,6 metru z čehož 2,69 metru ukrajuje rozvor náprav. Místa před koleny je nadbytek, problém není ani prostor nad hlavou (nevadí ani prosklená střecha) nebo v ramenou. Pohodlně se do auta vzadu posadí i dospělí, sedák slušně podpírá stehna. A chodidla zasunete pod přední sedadlo.
Zavazadlový prostor má 514 litrů a disponuje pravidelným tvarem, solidním místem pod podlahou a po sklopení sedadel také rovnou ložnou plochou s objemem přes 1700 litrů. Jako rodinné SUV obstojí RAV4 na výbornou, i když nemá tři řady sedadel.
Do testu dorazila Toyota ve vrcholné hybridní verzi s pohonem všech kol, která znamená druhý elektromotor na zadní nápravě. Samotný základ hybridního pohonu vychází z předchozí generace, má tedy 2,5litrový benzinový čtyřválec s výkonem 105 kW a točivým momentem 221 Nm.
Tomu pomáhá přední elektromotor s výkonem 100 kW a u čtyřkolky zmíněný zadní elektromotor s výkonem 40 kW. Dohromady umí RAV4 poslat na kola až 143 kW. Oproti klasické předokolce má čtyřkolka navíc jízdní režimy Trail a Snow do situací s horším prokluzem kol. Vyloženě terénní choutky snad trochu tlumí jedině světlá výška 186 mm; konkurence na tom umí být i lépe.
Jinak ale většinu času RAV4 funguje stejně jako předokolka, zadní elektromotor se přidá, když je potřeba rychlejší akcelerace nebo povrch nemá tolik přilnavosti. Ostatně z 0 na 100 km/h zrychluje za 7,8 vteřiny, to je o dvě desetiny rychleji než předokolka.
Baterie má 1,09 kWh, nicméně tlačítkem si lze dokonce vynutit i jízdu v čistě elektrickém režimu. Trvat ale bude jen skutečně krátce. Ve skutečnosti přítomnost elektromotoru poznáte především při rozjezdech, které jsou klidné, plynulé a tiché. Převodovka eCVT – tradiční spojenec toyotích hybridů – řadí hladce, spalovací motor ale hlavně na dálnici občas nechá zbytečně vytáčet. Přesto ani ve vyšších rychlostech auto neztrácí dech a rozhodně půjde o příjemného společníka i na dlouhé cestování.
Celkově je totiž hybridní pohon Toyoty vyladěný za léta zkušeností a miliony prodaných aut takřka k dokonalosti. Přechod mezi elektrickým a spalovacím motorem téměř nepoznáte, navíc je tu spotřeba.
Ve městě velkou část tras zvládnete projet na elektřinu a držet tím spotřebu výrazně pod hranicí pěti litrů. My jsme se v celotýdenním průměru a kombinovaném provozu mezi městem, okreskami a dálnicí dostali na 6,4 l/100 km. Cirka třetinu trasy zvládla RAV4 podle palubního počítače jen na elektřinu.
Na 2,23tunové rodinné SUV jsou to hodnoty velmi příznivé, byť mírně utíkají papírovým předpokladům. I tak bychom s 55litrovou nádrží bez problémů ujeli přes 800 kilometrů bez nutnosti tankování.
Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Executive
Motor: zážehový čtyřválec, 2487 cm3 + 2x elektromotor, pohon všech kol
Převodovka: automatická s plynule měnitelným převodem eCVT
Výkon: 143 kW / 194 k
Točivý moment: 221 + 208 + 121 Nm
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 7,8 s
Spotřeba paliva: 5,6-5,7 l/100 km
Emise CO2: 127-128 g/km
Rozměry (d/š/v): 4600/1855/1680 mm
Rozvor náprav: 2690 mm
Objem zavazadlového prostoru: 514/1706 l
Cena od: 1 410 000 Kč
Podvozek je minimálně u standardní verze (existuje provedení GR Sport, které má tužší tlumiče nebo širší rozchod kol) prakticky dokonale vyvážený mezi jistými jízdními vlastnostmi a komfortem. Překážkou kupodivu nejsou ani 20palcová kola, z velké části proto, že nejsou obutá do moderních nízkoprofilových pneumatik. Nerovnosti tak SUV hltá s lehkostí a skutečně rozhodit ho umí snad jen série větších výmolů.
Kdo by rád větší porci elektrických kilometrů, může sáhnout po výrazně inovovaném plug-in hybridu. Ten zvládá jen na elektřinu papírově i více než 130 kilometrů.
Celkově je RAV4 s hybridní čtyřkolkou téměř dokonalé rodinné SUV, kterému těch pár neduhů většina zájemců ráda odpustí. Možná než se podívají do ceníku. Základní hybridní předokolka stojí 1,09 milionu korun, čtyřkolka pak 1,16 milionu.
Výbava Executive
Vrcholné provedení Toyota RAV4 obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,9palcovou navigaci, digitální budíky, audio JBL s devíti reproduktory, vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant, ventilovaná přední sedadla, elektricky nastavitelná přední sedadla, kožené čalounění, přední a zadní parkovací senzory, 360stupňovou kameru, automatické parkování, průhledový displej, bezdrátové dobíjení chytrých telefonů, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, vyhřívané čelní sklo, střešní ližiny, Matrix LED přední světla nebo 20palcová litá kola.
Testovaná vrcholná verze Executive přijde s pohonem všech kol na 1,41 milionu korun. A ačkoliv je RAV4 vybavená k prasknutí, jak se můžete přesvědčit i v samostatném boxu, není to cena nejnižší. Protože třeba hybridní Ford Kuga stojí ve čtyřkolce od 779 900 do 943 900 korun. Hybridní Nissan X-Trail, také s pohonem všech kol, pořídíte v rozpětí 989 990 až 1 229 990 korun a hybridní Hyundai Tucson se prodává s pohonem 4x4 v rozmezí 934 990 až 1 134 990 korun.
Konkurenčním trumfem ale nakonec může být záruka. Standardní na auto je na tři roky nebo 100 tisíc km, pohon je krytý zárukou na pět let nebo 100 tisíc km, stejně jako baterie. Ovšem při dodržování každoročního servisu akumulátoru a za minimální příplatek v řádu stokorun je dostupná prodloužená záruka na baterii v délce deseti let nebo až milionu kilometrů.
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