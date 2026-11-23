Škoda Octavia s motorem TDI má před sebou poslední měsíce výroby. Kdo chce naftový motor, musí se rozhodnout včas. Výroční edice 30 let přidává bohatou výbavu, speciální laky a cenové zvýhodnění. Otestovali jsme, jestli se vyplatí a jestli má diesel ještě co nabídnout.
Škoda Octavia letos slaví třicet let. Současně se chystá na rozloučení s pro ni tak typickým motorem. Naftový dvoulitr TDI zkrátka k českému bestselleru patřil. V polovině příštího roku ale skončí, jak jsme psali zde. Do té doby bude Škoda ještě přijímat objednávky.
Vyzkoušeli jsme výroční edici 30 let s tímto motorem a automatem. A zjišťovali, jestli je to dobrá příležitost, pořídit si jednu z posledních naftových Octavií, a jestli se vyplatí připlatit si za speciální výbavu.
Třicetiny a poslední kapitola nafty
Je to trochu paradoxní načasování – že letos slaví třicet let novodobé Octavie, ale současně se připravuje na konec její naftové éry. Dvoulitrový turbodiesel TDI si přitom zákazníci s tímto modelem spojovali nejvíc. Vždyť z Octavie se stalo to nejrozšířenější služební auto a v kombíku jeden z nejoblíbenějších rodinných vozů.
Důvodem konce je podle vyjádření značky postupný pokles zájmu o naftové motory. Náhradou má být benzinový full-hybrid, který Škoda do nabídky Octavie právě uvádí.
Zajímavý je i příběh samotné výroční verze. Šéf Škody Auto na českém trhu Jiří Maláček začátkem roku uvedl, že žádnou speciální edici k třicátinám Octavie nechystají, nakonec se ale automobilka rozmyslela. V září představila Octavii Edice 30 let jako limitovanou zvýhodněnou verzi.
Termín nebyl vybrán náhodou, první novodobá Octavia sjela v Mladé Boleslavi z výrobní linky 3. září 1996. Za tři desetiletí vzniklo bezmála 7,9 milionu kusů.
Barvy z minulosti a nenápadná plaketka
Nejzajímavější součástí edice nejsou nápisy na karoserii, ale lakování. Škoda do ní zahrnula prémiové odstíny, které se jinak objednávají za příplatek. Některé přitom odkazují na předchozí generace.
Béžová připomíná druhou Octavii, další odstíny třetí a čtvrtou generaci. Nejvíc by mohla zaujmout tmavě zelená. Za běžných okolností přitom samotný příplatek za speciální lak činí 34 tisíc korun.
Náš testovací liftback nicméně dorazil v sytě červené. Také mu sluší, byť na první pohled byste od běžné Octavie výroční provedení rozeznávali obtížně. Prozradí ho pak už opravdu jen drobné plaketky s číslem 30 na předních blatnících.
Stále výborné auto na dlouhé cesty
Octavii není třeba dlouze představovat. Většina lidí v ní někdy seděla, řada z nich ji měla jako služební vůz a mnozí ji vlastní. Její největší přednost zůstává stejná, dokáže velmi dobře zastat několik rolí najednou.
Kabina je přehledná, člověk se v ní rychle zorientuje a ničím vás – v tom špatném smyslu – nepřekvapí. Zavazadelník patří k největším trumfům modelu, stejně jako prostor na zadních sedadlech.
Výroční edice navíc dostala akustické čelní sklo. V kabině je díky němu příjemné ticho a dvoulitrový diesel se připomíná jen velmi nenápadně. Právě při dlouhých cestách oceníte, že nemusíte poslouchat hluk od motoru.
Motor 2.0 TDI s výkonem 110 kW, tedy 150 koní, spojený se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, je prostě notoricky známý agregát. Působí kultivovaně, má dostatek síly a točivý moment 360 Nm je k dispozici už v nízkých otáčkách. Auto se ochotně rozjíždí, při předjíždění nemusíte dlouze čekat na reakci motoru a převodovka pracuje bez zbytečných dramat.
Vyrazili jsme s ním na rychlou otočku na Slovensko a zpět. Přesně takové cestování je pro naftovou Octavii jako stvořené. Dlouhé dálniční přesuny zvládá s přehledem, uvnitř je klid a spotřeba zůstává příjemně nízká.
V běžném listopadovém provozu jsme se pohybovali mezi 5,2 až 6,5 litru na sto kilometrů. Ani při svižnějším dálničním tempu se spotřeba nedostala přes sedm litrů, to je zkrátka přesvědčivý výsledek.
Právě tady je dobře vidět, proč bude konec TDI pro část zákazníků znamenat citelnou změnu. Naftová Octavia totiž byla oblíbená pro tu dobrou kombinaci: nízká spotřeba, velký kufr, pohodlný podvozek a ideální charakter na dlouhé trasy. Jaký bude hybrid, který TDI nahradí, zjistíme při testu Octavie už za pár dní.
Za příplatek dostanete opravdu hodně
Základem výroční edice je výbavový stupeň Top Selection. Už ten nabízí dvouzónovou klimatizaci, desetipalcový digitální přístrojový štít, vyhřívaná sedadla, čelní sklo i volant, bezklíčové odemykání a startování, sledování mrtvého úhlu, couvací kameru, parkovací senzory vpředu i vzadu nebo elektrické víko zavazadelníku.
Edice 30 let přidává další výbavu, která je na každodenním používání opravdu znát. Především třináctipalcovou navigaci, světlomety Matrix LED s ostřikovači, adaptivní vedení v jízdním pruhu, čalounění z kůže a mikrovlákna, volič jízdních režimů, roletky zadních oken a zmíněná akustická skla. Nechybějí ani osmnáctipalcová kola a speciální lakování. U kombi dostanete navíc spací paket.
Výroční edice proto dává smysl. Pokud byste si všechny tyto prvky pořizovali samostatně, zaplatili byste více než 120 tisíc korun. Příplatek za edici oproti Top Selection přitom činí 100 tisíc korun.
Zvláštní pochvalu si zaslouží Matrix LED světlomety. Kdo pravidelně jezdí za tmy, ví, jak velký rozdíl dokáže kvalitní osvětlení udělat. V tomto případě jde o jednu z těch položek, na které si člověk zvykne velmi rychle, a pak už se mu nechce vracet zpátky.
Testovaná Octavia 2.0 TDI ve verzi liftback začíná na 959 900 korunách, kombi stojí od 989 900 korun. To samozřejmě není málo, ale z výbavy vám v tu chvíli nebude chybět asi nic navíc.
Někdo namítne, že za milion korun byste si mohli koupit i moderněji působící, nápaditější auto. Octavia ale nikdy nebyla volbou pro ty, kdo chtějí na parkovišti budit pozornost, a ani její výroční edice na tom nic nemění.
V tom je její tichá a nenápadná síla. Nabízí prostor, úspornost, pohodlí a léty prověřenou techniku v balení, které funguje. A pokud máte rádi naftové motory, možná je právě teď nejlepší čas si jednu pořídit. Tahle kombinace už se totiž opakovat nebude.
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