Není to už moc? VW Multivan s dobíjecím kabelem a pohonem všech kol je cenový skokan

Také sedmou generaci Volkswagenu Multivan můžete potkat ve verzi 4motion, na rozdíl od minulosti však jen ve spojení s plug-in hybridním pohonem. Ten má své přednosti, ale také jasné limity.
Je to už pět let, co se Multivan technicky oddělil od užitkové řady Transporter a přešel na platformu pro osobní vozy. Ta mu přinesla o poznání vyšší komfort, ale také o něco nižší kabinu. Také nějaký rok trvalo, než se mu vrátila verze s pohonem všech kol. Nakonec si k ní pomohl elektromotorem.
Ačkoliv víko kufru testované verze Long Life zdobí dobře známý nápis 4Motion, kardanovou hřídel nebo mezinápravový diferenciál na podvozku nehledejte. Mechanické propojení mezi předními a zadními koly tu neexistuje, pohon zadní nápravy obstarává jeden ze dvou elektromotorů, který si našel místo přímo nad ní. A funguje samozřejmě za všech okolností, plug-in hybridnímu Multivanu elektřina v baterce nikdy úplně nedojde.
Aby se však potenciál Multivanu s přídomkem e-hybrid využil naplno, od majitele vyžaduje trochu jiný přístup, než tradiční benzinová nebo naftová verze. V praxi totiž dokáže ujet kolem 80 kilometrů čistě na elektřinu (výrobce udává dokonce 92 km), takže kdo pravidelně dobíjí, může při troše píle na krátkých trasách fungovat dlouhodobě stejně, jako by měl čistý elektromobil. Do baterie s kapacitou necelých 20 kWh lze elektřinu doplňovat i na delších cestách, za tímto účelem má Multivan stejnosměrné nabíjení rychlostí až 50 kW. Ekonomicky to však moc smysl nedává.
Pokud totiž na cestu vyrazíte s prázdnou baterií, zážehová patnáctistovka podle našeho měření z nádrže odčerpá necelých 8 litrů benzinu na 100 kilometrů. Což při ceně 35 Kč/l znamená náklady na palivo ve výši 2,80 Kč/km.
Jízda čistě na elektřinu přináší spotřebu kolem 25 kWh/100 km, při ceně 12,50 Kč/kWh tak kilometr vyjde na 3,10 Kč. Hybridní Multivan do zásuvky tedy dobře využijí jen ti, kteří si mohou dobíjet doma nebo ve firemní garáži za nižší tarif. Teprve pak počty začnou vycházet ve prospěch elektřiny.
Motivace k pořízení eHybridu však může být i jiná než čistě ekonomická. Pokud pomineme fakt, že na kluzkých cestách se pohon všech kol občas hodí, v jeho prospěch mluví i svižný odpich na semaforech a také akustický komfort při elektrické jízdě. Během ní se chová jako každý jiný elektromobil, nabízí dokonce i možnost regulovat úroveň rekuperace pádly pod volantem. Nejvyšší stupeň je natolik intenzivní, že na většinu situací není třeba používat brzdový pedál. Což je pohodlné hlavně ve městě.
Ne že by se Multivan do tohoto prostředí ideálně hodil. Jeho prodloužená verze měří na délku 517 centimetrů a široký je bez zrcátek skoro dva metry. Když však při pořádné dávce štěstí objevíte vhodnou mezeru pro zastavení, samotný parkovací manévr už je snadný. Přední kola jdou vytočit do velkého úhlu, do protisměru se Multivan dokáže otočit na takřka zázračných dvanácti metrech.
Při jízdě mimo město je znát, že je auto s velkou baterkou v podlaze docela těžké. To si vyžádalo úpravy na podvozku, který se jeví o něco tužší než u čistě spalovacích verzí. Nevýhodou hybridu je také o něco horší schopnost táhnout brzděný přívěs. Zatímco běžný Multivan zvládne na kouli dvě tuny, eHybrid o čtyři metráky méně.
Pro prakticky založené lidi znamená Multivan to samé, co pro sportovce placaté porsche. Je to tím, že umí dodat komfort osobního vozu v kombinaci s prostorem dodávky. Pointou je kolejnicový systém, který od druhé řady sedadel nabízí takřka nekonečnou míru variability. Sedadla je možné po kolejnicích libovolně přesouvat, sklápět, nebo z auta odstranit. Vyndat sedadlo z kolejnice a usadit ho zpátky v protisměru nám trvalo přesně deset vteřin. V eHybridu může být až sedm míst, testovaná verze měla šest samostatných sedel ve třech řadách.
Všechna ta samozřejmá lehkost cestování ale není zadarmo a Multivan tak nikdy nebýval levným autem. Základní cena modelu začíná na 1 234 000 korunách, za tyto peníze dostanete naftový dvoulitr s výkonem 110 kW. Benzinová verze se 150 kW je pak o 30 tisíc dražší.
Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion Long
Motor: Benzinový, 1498 cm3 + 2× elektromotor, pohon 4×4
Systémový výkon: 180 kW / 245 k
Točivý moment: 350 Nm
Baterie: 19,7 kWh (využitelná kapacita)
Nejvyšší rychlost: 200 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 8,9 s
Kombinovaná spotřeba: 22,8 kWh + 0,9 l/100 km (WLTP)
Elektrický dojezd: 88–95 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 1516 / 2625 / 4005 l
Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2244 kg / 706 kg
Přívěs brzděný / nebrzděný: 1600 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 5173 × 1941 × 1909 mm
Cena modelu od: 1 234 900 Kč
Cena testované verze od: 1 548 900 Kč (včetně slevy 100 tisíc)
Za plug-in hybrid však Volkswagen chce o dalších 350 tisíc víc, testovaná verze Long s extra výbavou vyšla dokonce na 1 791 535 Kč. A to po započtení slevy 100 tisíc, kterou teď v rámci programu e-dotace dostanete po zaškrtnutí příslušného políčka v konfigurátoru.
S výjimkou obytné Californie už tedy není nic, co by v nabídce Volkswagenu vycházelo dráž. Na otázku, zda se to vyplatí, si případný zájemce a vlastník střešní fotovoltaiky v jedné osobě musí odpovědět sám.
