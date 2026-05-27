Nejlevnější a zároveň i nejlepší? VW Multivan Long dává v naftě perfektní smysl

Dvacet centimetrů navíc, osm sedadel a „předpotopní“ technika v podobě naftového motoru bez špetky elektrifikace. Přesně tahle kombinace Volkswagenu Multivan T7 k nám zavítala na týden do redakce, aby nás znovu příjemně překvapila.
Debata na téma, zda diesel přežije nějakou tu chystanou euronormu, se vedou už hezkých pár let. A podívejme, i v ultrapřísné Euro 6d variantě je tu s námi nafta pořád, protentokrát to spravili dva SCR katalyzátory a zdvojené dávkování močoviny. Což ale současně neznamená, že by jí Multivan spotřeboval více.
Z původní nádržky na AdBlue se ovšem stala regulérní nádrž. Pojme 22 litrů této veskrze agresivní tekutiny, která vystačí na velmi dlouho. Výrobcem uváděná spotřeba je 1 až 3 litry na tisíc kilometrů, což při běžném nájezdu vystačí zhruba na rok provozu.
Dvoulitr s výkonem 110 kW je však také jediné TDI, které v Multivanu do dnešních dnů přežilo. Na obří auto to není zvláštní silák, situaci ale zachraňuje relativně velký točivý moment 360 Nm, který dokáže auto slušně rozhýbat už od nízkých otáček. Stodesítka je ovšem k mání jen coby předokolka, pohon všech kol je nově vyhrazen jen pro plug-in hybridní verzi, kde se o roztáčení zadní nápravy stará elektromotor.
Díky akční nabídce je dieselová verze Multivanu momentálně nejlevnější ze všech nabízených motorizací — v testované verzi Long vyjde na 1 278 000 korun, s kratší karoserií je dokonce ještě o 44 tisíc korun levnější. Je to souhra hned dvou šťastných náhod, protože právě tento motor Multivanu sluší nejvíc.
Začněme u spotřeby, která byla asi největším překvapením testovacího týdne. Nakonec se ustálila na průměrných 6,8 litrech nafty na 100 kilometrů při rychlostním průměru 69 km/h, což je na velkou hranatou „krabici“ fantastický výsledek. Ten nedokáže překonat ani benzinový plug-in hybrid, když mu v baterce dojde elektřina dodaná ze zásuvky.
A když už jsme u plug-inu, naftový Multivan má proti němu hned dvě výhody: Jednak je skoro o 300 tisíc levnější, zároveň je také o bezmála dva metráky lehčí. Na jízdních vlastnostech je to hodně znát.
Volkswagen Multivan T7 Long 2.0 TDI
Motor: kapalinou chlazený 4válec, 1968 cm3, pohon předních kol
Výkon: 110 kW / 150 k při 3000 — 3750 ot./min
Točivý moment: 360 Nm při 1600 — 2750 ot./min
Převodovka: automatická DSG7
Nejvyšší rychlost: 190 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 11,6 s
Spotřeba paliva kombinovaná: 6,3 — 7,36 l / 100 km (WLTP)
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 2061 kg / 789 kg
Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný): 750 / 2000 kg
Délka × šířka × výška: 5173 × 1941 × 1909 mm
Rozvor náprav: 3124 mm
Objem prostoru pro zavazadla: 1900 — 3500 l
Cena modelu od: 1 278 000 Kč
Cena testovaného auta vč. příplatků: 1 648 900 Kč
Podvozek je totiž zčásti hliníkový, což přineslo úsporu 45 kg neodpružených hmot. Lehký podvozek rovná se i lepší jízdní vlastnosti, které ale vyniknou hlavně na celkově lehkém autě. A tím je dnes, trochu paradoxně, právě dieselová verze.
Dvacet centimetrů navíc se u verze Long promítlo do delšího zadního převisu karoserie, rozvor náprav zůstává u obou verzí shodný. Manévrovací schopnosti auta tak zůstaly prakticky beze změny, samozřejmě je nutné pro parkování hledat o něco delší místo. Když už se ale objeví, Multivan do něj zajede bravurně, jeho rejd má parametry běžného auta střední třídy.
Ačkoliv dlouhá karoserie je ve městě méně praktická, současně má i nezpochybnitelné výhody: Za třetí řadou sedadel zbývá ještě velký prostor pro zavazadla, což u krátké verze tak docela neplatí. A sedadel tu může být celkem osm, zatímco „kraťas“ jich smí mít maximálně sedm.
V testovaném Multivanu bylo všech osm sedadel samostatných, což majiteli auta dává velkou svobodu v jejich uspořádání. Může je posunovat, sklápět, otáčet do protisměru, nebo vyndat z auta pryč. Není to však zadarmo, uspořádání sedadel 2+3+3 vyjde na 31 351 korun.
