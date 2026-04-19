Nedává smysl, a proto ho chtějí. Splašený kombík je iracionální sen na čtyřech kolech

BMW M3 Touring CS je stroj, který vás dostane. A to přesto, že na papíře působí jako nesmysl.
Logický smysl nedává. A právě proto ho někdo může chtít. Na argument, že potřebuje dostavník na rychlejší cestu do práce, s ještě lepšími parametry, než má už tak bestiální běžná „emtrojka“ v kombíku, neskočí snad ani ta nejdůvěřivější manželka.
Jenže současně umí v člověku probudit něco, co většina dnešních aut tak ztrácí: vášeň. Začíná to už prvním pohledem do žlutých světlometů, na ten temně zelený lak British Racing Green (který mimochodem stojí 133 tisíc) a agresivní masku s červeným žebrováním. Tohle není obyčejné auto. Ultimativní varianta CS posouvá sportovní M3 na další úroveň.
Na první dobrou přitom pořád vypadá jako kombík. Má dlouhou střechu, celkem praktický kufr a siluetu, která slibuje víkendový výlet s rodinou. Pod kulisou použitelného přepravníku se ale skrývá úplně jiná povaha.
Verze CS znamená úpravy a odlehčování, vedle skořepinových sedadel jsou to i další drobnosti v podobě dílů z karbonu jako třeba kapota, kryty zrcátek a další, a tak je oproti M3 Touring Competition o 15 kilogramů lehčí, s pohotovostní hmotností 1925 kg.
Srdcem je motor, třílitrový dvakrát přeplňovaný šestiválec s výkonem 405 kW, tedy o 15 kW vyšším, ale shodnými 650 Nm. Má ostrost, chuť jít do otáček a zároveň brutální „kopanec“, který zatlačí do sedadla pokaždé, když si o to řidič řekne.
Na stokilometrovou metu zrychlí za 3,5 sekundy, o jednu desetinu lépe než běžná varianta. A omezovač má posunutý z 250 km/h na rovnou třístovku. Snad aby se na okruzích mohl řidič dostatečně rozletět vstříc horizontu.
Podvozek je kapitola sama pro sebe. Elektronicky řízené tlumiče adaptivního podvozku tu nejsou na to, aby vás hýčkaly, ale dodaly autu nekompromisní charakter. Nečekejte pohodlí rodinného kombíku, ale pevnost a napjatost sportovního auta.
Každý pohyb volantem má okamžitou odezvu a změna směru působí jistě a samozřejmě. Darem za tuhost je však čitelnost. Zkrátka víte, co se pod koly děje.
Na dobré silnici se z toho stává zážitek, brzdy mají sílu a výdrž a celkově ostrá M3 CS Touring dává najevo, že zvládne víc, než jí většina řidičů kdy dovolí.
Kdo má ale chronické problémy se zády, nebo zkrátka ne tak ohebnou páteř, bude trpět. Karbonové skořepiny mají tak vysoké bočnice, že se přes ně těžko přelézá, a jízda na rozbitých cestách je - zvlášť s těmi bolavými bedry - jako očistec.
Bylo by pošetilé si proto M3 CS Touring pořizovat skutečně jen na parádu, protože její charakter navíc dokáže doprovázet i ostrý zvuk motoru ve sportovním režimu podpořený aktivními klapkami ve výfuku, takže o vás ví celá ulice. Celkové úpravy tuhle hračku předurčují na to s ní jezdit opravdu rychle. Že má k tomu všemu navíc kufr o velikosti 500 litrů a dá se využívat i jinak než jako okruhová hračka, je zkrátka takový bonus.
A tak se dostáváme zase na začátek. Emoce říkají ano, ale co ten rozum? Verze CS byla o neuvěřitelných 1 228 500 korun dražší než standardní, o 15 kg lehčí a 15 kW slabší M3 Touring Competition, která začíná na 2,8 milionu. I když je fér připomenout, že CS má ve výbavě prvky, za které se u běžnějšího modelu připlácí statisíce, takto černé na bílém je to zhůvěřilost, že?
Minulý čas tu není náhodou - CS už se totiž pořídit nedá, vyprodalo se. V Česku si ho pořídilo neuvěřitelných 11 zákazníků a zbývá právě toto jediné zelené z novinářské flotily BMW, které za pár týdnů zamíří do inzerce.
Že je drahé a v běžném provozu těžko využitelné, o to nakonec ani moc nejde. Tohle je přesně ten typ stroje, který si lidé nekupují hlavou. Dá se to pochopit.
Krok od katastrofy. Rusové zasypali přehradu bombami, když bylo nejvíc vody
Ruské letectvo zaútočilo šesti řízenými bombami na přehradu Pečeněžské nádrže v Charkovské oblasti. Podle ukrajinských úřadů k poškození nedošlo, načasování útoku ale podle nich mohlo vést k rozsáhlým povodním.
Statisíce od státu měsíčně: kdo si loni vydělal nejvíc. První místo překvapí
Vysoké platy a ještě větší odměny. Zaměstnanci ve veřejné správě sice mají platy podle tabulek, mnoho z nich je však přesahuje. Například ředitel České pošty si za loňský rok vydělal téměř sedm milionů korun. Datová redakce Aktuálně.cz přináší přehledný seznam nejvyšších platů na základě nejnovějších dat organizace Hlídač státu.
Španělský pohár je v moci Basků. San Sebastian vyhrál ve finále na penalty
Fotbalisté San Sebastianu ve finále Španělského poháru v Seville porazili Atlético Madrid 4:3 na penalty po remíze 2:2. Trofej získali po pěti letech a počtvrté v historii.
„Asi se rozbzučím radostí.“ Litera objímala a apelovala na ministerstvo kultury
Letošní 25. ročník knižních cen Magnesia Litera přinesl nejen rekordní počet přihlášených knih a vyšší finanční prémii pro oceněné, ale také opakovaná objetí od moderátorky a vysoký počet oceněných žen. Knihou roku se stala novela Dory Kaprálové Mariborská hypnóza, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu.
Strach o Krejčího. Kapitán repre se zranil, Wolverhampton může už v pondělí sestoupit
Obránce Ladislav Krejčí nedohrál kvůli zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3. Pokud West Ham v pondělí uhraje alespoň bod na hřišti Crystal Palace, definitivně rozhodne o sestupu Wolves. Patrik Schick vstřelil v bundeslize jedenáctý gól v sezoně, jeho Leverkusen ale prohrál 1:2 s Augsburgem.