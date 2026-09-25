Nečekaná rozlučka. Dacia dopřála Springu zásadní změny, měl je mít už od začátku

To nejlepší na konec. Dacia sice strhla plachtu z druhé generace elektrického Springu, české showroomy ale poměrně čerstvě zásobuje zásadní modernizací původního modelu. Na první pohled byste to možná netipovali, ale rumunská automobilka nadělila svému jedinému autu do zásuvky pro poslední rok života zásadní technická vylepšení.
V době, kdy Renault uvádí do Česka elektrické Twingo za půl milionu a na dveře klepe druhá Dacia Spring se stejnou technikou, ale potenciálně nižší cenovkou, vypadá volba končícího Springu skoro jako recese. Malý elektromobil vyráběný v Číně se ani při poslední modernizaci nezbavil mnoha neduhů: má třeba velmi úzký interiér, spíše symbolické místo vzadu či laciné plasty a zpracování, které místy pozvedává obočí.
Jenže pod celou touto slupkou se Dacia rozhodla, že je čas na zásadní změny, a ze Springu udělala technicky prakticky nové auto. Na první dobrou udeří do očí kolonka s maximálním výkonem. Testovaná vrcholná specifikace Extreme za 489 900 korun má totiž 75 kW, a tedy 100 koní.
Oproti dřívějšímu maximu 48 kW, tedy 65 koní, je to razantní nárůst. Končící generace je dokonce silnější než přicházející novinka, která nabízí „jen“ 60 kW. S vyšším výkonem ale nepřišlo zvýšení hmotnosti, ta pohotovostní je na elektromobil pořád nevídaných 1013 kilogramů.
Přišlo ale vylepšení podvozku: Spring má teď standardně stabilizátor, upravené tlumiče a pružiny a brzdy dostaly silnější posilovač. Výsledkem je, že zatímco dříve byl Spring vhodný prakticky jen do města, a i tam měl v rychlostech nad 50 km/h brzy problémy, teď se úplně bez problémů hodí i na dálnici.
Sto koní s lehoučkým prckem velmi slušně cvičí a zrychlení na 125 km/h, než zasáhne omezovač, je výrazně komfortnější a bezpečnější než kdy dřív. Z motoru je cítit, že by klidně měl chuť pokračovat i dál, kdyby to technika a české dálniční limity umožňovaly. Ale aby nešlo jen o dojmy, novinka zrychluje z 80 na 120 km/h za 6,9 vteřiny, starší verze se silnějším motorem potřebovala dvojnásobek času.
Přijdeme i čas potřebný ke zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,6 vteřiny, o čtyři vteřiny rychleji než dříve. Se Springem je najednou zábava jezdit, konečně totiž nízké hmotnosti sekunduje i dostatek výkonu. Změny na podvozku jsou také znát, ačkoliv tam nakonec narazíte na limity auta s úzkým rozchodem kol a úzkými pneumatikami. V zatáčkách se Spring pořád naklání, už ho ale tolik nerozhodí boční vítr.
A zlepšila se i akustika ve vyšších rychlostech, dříve bylo cokoliv nad 80 km/h místy až nepříjemné, teď už to neplatí. Tomu pomohla i aerodynamická vylepšení zahrnující dodatečné zakrytování zespod auta a především nový zadní spoiler.
Další novinkou je baterie poprvé u Dacie s chemií LFP, tedy kombinací lithia, železa a fosfátu. Má sice menší kapacitu než dříve, 24,3 kWh ale stačí (díky nižší spotřebě) na v podstatě úplně stejný papírový dojezd 225 kilometrů. Dosáhnout na něj navíc nemusí být problém, protože na konci testu byla spotřeba 12,5 kWh / 100 km; jen o desetinu více, než udává Dacia.
Významného pokroku se dočkalo nabíjení. Dříve bylo maximum u DC stojanu 30 kW a nabíjecí křivkou Spring oslnit rozhodně nedokázal. Nově je maximum 40 kW, k tomu se změnil tepelný management baterie, ačkoliv předehřev auto nadále nemá. Výsledkem však je, že z 20 na 80 procent by teď mělo stačit 29 minut.
Při testu na 50kW nabíječce jsme se skutečně pohybovali kolem půl hodiny, což představuje skutečně významný pokrok. Prakticky okamžitě po zapojení kolem 20 procent kapacity se akumulátor nabíjel 38 až 39 kW a ještě při 60 procentech do něj šel proud výkonem 30 kW. Kdekdo by se možná až kacířsky zeptal, proč nešlo nabízet takto vylepšený Spring nejpozději po hloubkové modernizaci v roce 2024…
Nadále platí, že DC nabíjení je dostupné jen za příplatek, pro vrcholnou výbavu Extreme stojí v paketu s adaptérem pro obousměrné nabíjení V2L 16 tisíc korun. Standardně musí stačit palubní AC nabíječka o výkonu 7 kW. Také v jejím případě ale nabíjení zrychlilo, z 20 na 100 procent za tři hodiny dvacet minut namísto dřívějších čtyř hodin.
Revoluci pod povrchem tentokrát nedoplňuje revoluce na povrchu. Vnější design až na zmíněné aerodynamické úpravy zůstal stejný. Výbava Extreme pak znamená třeba měděné kryty zrcátek nebo 15palcová ocelová kola se specifickými kryty.
Uvnitř sice je desetipalcová dotyková obrazovka v kombinaci s digitálními budíky, přesto působí Spring už docela archaicky. Ruční brzda je stále manuální a startování se neobejde bez klíčku, který je nově alespoň vystřelovací. Pozice za volantem je nadále dílem kompromisu, protože sedadlo řidiče je sice posuvné, nelze jej však nastavit výškově. Manuální klimatizace pro změnu neukazuje teplotu, takže ji musíte jen odhadnout.
Kvalita plastů i zpracování víceméně odpovídá cenové kategorii a faktu, že už v roce 2015 začínala Dacia Spring jako benzinový Renault Kwid pro Indii a další méně náročné trhy. Pak se dostala do Číny, kde získala elektrický pohon, a nakonec po další sérii změn doputovala do Evropy. Kořeny ale ani dokonalý makeup úplně nezakryje.
Vnější rozměry, především délka 3701 mm a šířka 1583 mm, se ani po modernizaci nezměnily. Místa tak uvnitř není nazbyt, což poznáte třeba podle tenkých výplní dveří: ovládání oken je dokonce na středovém panelu a zrcátek zase vlevo pod volantem. Dva dospělí se za sebe pohodlně neposadí. Kufr má nicméně slušných 308 litrů a navíc si za 4719 korun můžete z originálního příslušenství přikoupit i malý frunk pod přední kapotu. Na kabely tak akorát.
Dacia Spring Electric 100 Extreme
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 75 kW / 100 k
Točivý moment: 137 Nm
Nejvyšší rychlost: 125 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 9,6 s
Využitelná kapacita baterie: 24,3 kWh
Průměrná spotřeba: 12,4 kWh/100 km
Dojezd: 225 km
Rozměry (d / š / v): 3701 / 1583 / 1519 mm
Rozvor náprav: 2423 mm
Objem zavazadlového prostoru: 308 / 1004 l
Cena od: 489 900 Kč
Výhodou Springu nadále zůstává jeho cena, verze Extreme se stokoňovým motorem stojí v ceníku od 489 900 korun. I vzhledem k přicházejícímu nástupci asi nebude úplně problém dostat u dealerů nějakou slevu. Auto na fotkách s volitelným DC nabíjením a navigací se už ale cenově přehoupne přes půl milionu.
Výbava Extreme
Nejlépe vybavený Spring má manuální klimatizaci, multimediální systém s desetipalcovou obrazovkou, digitální budíky, rádio, zadní parkovací senzory a kameru, dálkové ovládání centrálního zamykání, elektrická zrcátka nebo 15palcová ocelová kola s okrasnými kryty.
Kdo by se spokojil s nižším výkonem 52 kW a horší výbavou, základní Spring bez klimatizace se prodává za 419 900 korun. Na to nestačí ani čínská konkurence: Leapmotor T03 startuje na 425 tisících korunách, BYD Dolphin Surf na 499 900 korunách a Dongfeng Box dokonce na 589 tisících korunách.
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