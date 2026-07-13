Náprava přišla už po roce: Renault 5 dostal novou funkci, vyzkoušeli jsme ji v praxi

Ať už máte pro „er pětku“ slabost, nebo ne, jednu věc byste na ní zrovna nepochválili – totiž nemožnost ovlivnit sílu rekuperace. To už ale odteď neplatí, nejroztomilejší elektroauto současnosti získalo navíc i ovládání jedním pedálem.
Současné dění v automobilovém světě je plné překvapení. Kdo by to byl ještě nedávno do Francouzů řekl, že dokážou postavit kompletně nový elektromobil za pouhé tři roky tak, jak se to stalo v případě modelu R5?
Zlí jazykové možná namítnou, že kdyby méně spěchali, nemuseli by už po roce přijít s modernizací, kterou zároveň provází mírné zvýšení ceny auta o čtyři tisíce korun. Ale zatímco cena modelu se zvýšila plošně, nové užitečné funkce dostává R5 až od střední výbavové verze Techno. O co přesně jde?
V autě přibyla pod volantem dvě křidélka, kterými řidič může pohodlně řídit úroveň rekuperace neboli brzdění motorem. To až dosud možné nebylo, auto si o tom ve spolupráci s čelním radarem a mapovými podklady rozhodovalo samo. I to samozřejmě může někomu vyhovovat, nicméně mezi elektromobilisty je spousta těch, kdo si zrovna tohle chtějí určovat sami.
Nově je tedy možné rekuperaci páčkami regulovat ve čtyřech krocích: Nejnižší úroveň se velmi blíží plachtění, ale pocitově auto i na tento stupeň lehounce zpomaluje.
Přidáváním dalších úrovní Pětka při sundání nohy z plynu postupně víc a víc deceleruje, až se na čtvrtém stupni objeví na displeji nápis One pedal. Ten značí, že k ovládání auta v běžných situacích není nutné používat nožní brzdu – auto zastaví i poté, co noha opustí pedál akcelerátoru.
Funkce One pedal se hodí hlavně při jízdě po městě, kdy se auto často rozjíždí a zastavuje. Tento způsob jízdy ušetří řidiči neustálé přešlapování mezi pedály, navíc je i energeticky efektivnější.
Zaručuje totiž zpomalení výhradně s pomocí elektromotorů, jejichž energie při deceleraci proudí zpět do baterie. Při sešlápnutí nožní brzdy zpravidla dochází i k částečnému zapojení mechanických brzd, které autu žádnou zpětnou energii nepřinášejí.
Ačkoliv to možná vypadá jako drobnost, ve skutečnosti nové funkce v R5 poměrně významně ovlivňují způsob a plynulost jízdy. Pověstná úspornost „renaultího“ motoru s vinutým rotorem tak dostala další významnou podporu efektivity hnacího ústrojí.
Ostatně se to projevilo i na průměrné spotřebě na testovací trase. Ačkoliv ten den v Česku padaly teplotní rekordy a za okny auta bylo chvílemi až 39 stupňů, jízda i tak skončila s průměrem 12,6 kWh / 100 kilometrů. Což je při intenzivním provozu klimatizace skvělý výsledek.
Renault 5 E-Tech Comfort Range
Elektromotor: Synchronní cize buzený vpředu, pohon předních kol
Výkon: 110 kW / 150 k
Točivý moment: 245 Nm
Baterie: 52 kWh (využitelná kapacita)
Nejvyšší rychlost: 150 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 8,0 s
Kombinovaná spotřeba: 15,1 kWh / 100 km (WLTP)
Spotřeba naměřená v testu: 12,6 kWh / 100 km
Kombinovaný dojezd: 410 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 326/1106 l
Nosnost (pohotovostní/užitečná): 1429 kg / 491 kg
Přívěs brzděný/nebrzděný: 500 kg / 500 kg
Délka × šířka × výška: 3922 × 1808 × 1498 mm
Cena od: 753 000 Kč
Kdo se ale pozorněji zadívá na snímek displeje s průměrnou spotřebou (je součástí fotogalerie k článku), nepochybně jej zaujme i údaj o „Safety score“, tedy o tom, jak bezpečně jízda probíhala. Podle hodnocení 54 procent by se mohlo zdát, že auto řídil psychopatický jedinec, který nedbá na předpisy, kličkuje mezi auty a brzdí na poslední chvíli.
Za všechno může „asistent pozornosti“, který je v Evropské unii u nově uváděných modelů povinný od 7. července. Modernizovaný Renault 5 jej nyní dostal také, své místo našel v předním sloupku karoserie. A nutno říci, že asistent je k řidiči poměrně nekompromisní: Přestávku na odpočinek navrhl už po deseti minutách jízdy a pak v různých intervalech znovu a znovu. Jízda se mu celkově asi moc nepozdávala, což se nakonec odrazilo v jejím hodnocení.
Dost možná, že při extrémním počasí nemusel řidič působit na kameře moc „čerstvě“. Je také možné, že systém potřebuje ještě doladit. V principu ale nejde o špatnou věc – pokud návrh na přestávku doprovázený výrazným pípnutím přijde v okamžiku, kdy se řidič z bdělého stavu přesouvá do konejšivého světa snů, pak má jeho návrat do reality cenu života.
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