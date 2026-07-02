Na pohled drsňák, povaha beránka? 9 věcí, které nás zaujaly na Jeepu Compass

Třetí generace Compassu to v Evropě nemá jednoduché – stojí proti silné konkurenci i koncernovým sourozencům. Přesto si drží vlastní tvář, sází na robustní design, překvapivý prostor a techniku, která míří hlavně do města.
Nový Jeep Compass to mezi kompaktními SUV nemá jednoduché. V jedné třídě proti němu stojí zavedené stálice jako Škoda Karoq, Hyundai Tucson nebo Kia Sportage a konkurence je zkrátka obrovská.
A do toho sdílí techniku se svými sesterskými modely z koncernu Stellantis, takže musí o místo na slunci bojovat i s nimi. Po týdnu straveném za jeho volantem jsme sestavili devět bodů, kterými nás zaujal a které byste o něm měli vědět i vy.
1. Compass se snaží zaujmout hlavně tím, čím to Jeep vždycky uměl – osobitým vzhledem. I ve své v pořadí už třetí generaci tak auto působí hranatě, robustně a sympaticky „jeepovsky“, takže na silnici se neztratí, i když technika pod povrchem už tak unikátní není.
2. Právě technika je totiž druhý zásadní bod. Compass stojí na platformě koncernu Stellantis, kterou sdílí s auty jako Opel Grandland, Peugeot 3008 nebo Citroën C5 Aircross. A právě to je jeho největší výzva – v davu technicky příbuzných modelů si musí najít vlastní tvář. A překvapivě se mu to daří víc, než by člověk čekal.
Automobilka si nenechá ujít příležitost, aby nepřipomněla, že její inženýři s identickým základem udělali hodně práce, aby se Jeep odlišoval a chováním zůstal věrný své značce.
3. Aby to snad nevypadalo, že sdílená platforma je něco špatného, pro Jeep má totiž jedno velké plus, dovolila trochu zapracovat na proporcích. Nový Compass díky tomu narostl, a tak boduje praktičností.
V kabině je znatelně víc místa, hlavně na zadních sedadlech, a kufr se zvětšil na 550 litrů, což je o 45 litrů víc než u předchozí generace. V praxi to znamená, že Compass je i použitelné rodinné SUV.
4. Zajímavé je i to, jak se Jeep snaží udržet svůj charakter i uvnitř. Kabina působí robustněji než u koncernových sourozenců, jsou tu výrazné fyzické ovladače, velká tlačítka a některé detaily, které evokují odolnost a terénní DNA značky. Kdo chce, může sáhnout i po omyvatelném vinylovém čalounění, gumové koberečky mají design „drsňáckých off-roadů“. Trochu úsměvné, ale proč ne.
Moderní svět ale dorazil i sem – centrální 16" displej běží na systému sdíleném napříč Stellantisem, takže je to známé prostředí z Peugeotů a dalších modelů, ale funguje rychle a bez větších komplikací. A je fajn, že si auto pořád drží hodně fyzického ovládání, což dnes už není samozřejmost. Asistenční systémy se dají snadno vypnout, i to je velké plus.
5. Potěší i základní výbava. Už v základu dostanete full LED světlomety, parkovací senzory, bezklíčový vstup, 18" kola a zmíněný 16“ displej, což není úplně obvyklý standard v této třídě a ceně.
6. Pod kapotou má hybridní tříválec 1.2, který funguje jako základ nabídky. Konkrétně jde o přeplňovaný motor s výkonem 136 koní, doplněný elektromotorem o síle 28 koní. Celkový systémový výkon je 145 koní a točivý moment 230 Nm.
V praxi jde o klidný a docela kultivovaný pohon, který dává smysl přesně pro to, čím Compass je – městské SUV, které občas sjede na horší cestu. Spotřeba mezi 6 a 7 litry je v reálném provozu dosažitelná a ve městě potěší i schopnost krátkých jízd čistě na elektřinu, pokud se jede lehkou nohou.
Pro fanoušky elektromobility tu je k dispozici i verze se 74kWh akumulátorem a výkonem 157 kW. Do budoucna má být nabídka širší – dorazí plug-in hybrid a počítá se i s elektrickou čtyřkolkou. Jinak je Compass jen předokolka, což opět potvrzuje jeho civilní zaměření.
7. Podvozek působí vyváženě a bez záludností. I se standardně většími 18" koly si auto zachovává slušný komfort a nijak zásadně neotravuje ani na horších cestách. Není to off-road, ale klidné SUV pro každodenní provoz, které zvládne město i občasný výlet na chalupu. Tak ho musíte brát a nečekat víc, než nabízí.
Zajímavým prvkem je systém Selec-Terrain, který upravuje odezvu plynu a zásahy stabilizace podle povrchu. U předokolky s tříválcem to může působit trochu symbolicky, ale v praxi to může pomoct třeba na sněhu nebo na sypkém povrchu. Reálně jsme to ale v těchto podmínkách nezkoušeli.
8. V nabídce jsou aktuálně dvě hlavní výbavy – Altitude a Summit, přičemž v ceníku je už od spuštění prodeje letos na jaře i First Edition, ale už jen jako skladovky. Ceny v akční výbavě začínají bez stokoruny na 800 tisících, Summit je přesně o 100 tisíc dražší. Výbava je ale hodně rozprostřená do paketů, takže orientace v ceníku není na první pohled úplně jednoduchá.
Jeep navíc láká na akční nabídku, kdy „prvních 85 zákazníků“ při příležitosti oslav značky má získat slevu 60 tisíc korun k výročí 85 let značky a podle statistik Svazu dovozců automobilů se do května stihlo registrovat 40 aut.
9. Zkušenost s Compassem se tedy dá shrnout jednoduše: Celkově působí jako auto, které si našlo svojí cestu. Není to technicky nejvyspělejší SUV v třídě, ale díky designu, prostoru a snaze udržet si vlastní charakter dokáže mezi koncernovými sourozenci i silnou konkurencí docela dobře obstát.
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