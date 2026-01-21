Na elektrický mikrobus teď Ford nasadil akční cenu. Je dobrý nápad si ho pořídit?

Jmenuje se Tourneo Custom a jen málokteré auto umí zabrat tolik času při studování ceníku. Možnosti jsou v jeho případě okázale nekonečné, takže je na místě otázka, proč si jej koupit právě v bateriové verzi.
Jak moc důležitý je první dojem, lze dobře ilustrovat právě na tomto elektrickém fordu. Zatímco baterie hlásí stav dobití 99 procent, na ukazateli dojezdu svítí rovných 200 kilometrů. Takže auto, které nikam nedojede, zato bude pořád stát u nabíječky, napadlo by asi každého. Zvlášť, kdyby měl stále na očích tu obrovskou modrou krabici, kterou Tourneo Custom ve verzi L2 s delším rozvorem je.
Zatímco si tohle zjištění stále v sobě nosíte, postupně zjišťujete, že osmimístný ford je ve skutečnosti jen extrémně skeptický. A i když nějaké ty kilometry jedete úsporně, nesnaží se hned dojezd přepočítávat na optimistické hodnoty. Jakoby si dával pozor na to, že se vše může ještě změnit.
Rozptyl spotřeby je totiž skutečně značný. Zatímco ve městě si auto řekne o 16 až 17 kWh na 100 kilometrů, mimo něj se spotřeba vyhoupne až ke 27 kWh. Dojezd se tak může lišit i o více než třetinu.
S tím, jak daleko se s elektrickým fordem dostanete, souvisí samozřejmě i velikost baterie. A tady přichází dobrá zpráva, automobilka totiž od letošního roku navýšila její kapacitu z využitelných 64 na 71 kWh. Normovaný dojezd tím narostl na 334 kilometrů.
Na potenciálního zákazníka ovšem klade Tourneo Custom nemalé nároky. Musí se rozhodnout, zda si zvolí krátkou, nebo dlouhou verzi, pak je tu ještě možnost volby mezi dieselem, plug-in hybridem nebo elektrikou. A v rámci bateriového provedení jsou tu dvě verze výkonu a k nim ještě možnost zvolit si pohon zadních kol nebo 4×4.
Testovaný custom je slabší zadokolka ve verzi L2, což značí delší provedení s rozvorem 3,5 metru a celkovou délkou blížící se 5,5 metrům. Což už jsou rozměry, které nejsou moc praktické do města, ale pozor je třeba dávat i na terénní zlomy, protože podvozek elektrického tournea jezdí pouhých 14 centimetrů nad silnicí.
Na druhou stranu jde o auto, ve kterém nemusí dělat kompromisy ani opravdu velká rodina. Všech osm cestujících tu sedí demokraticky se srovnatelným pohodlím a za třetí řadou je ještě dost místa na to, aby sem naskládali nekonečné množství báglů na dovolenou.
Custom využívá kolejnicový systém sedadel, takže je lze libovolně posouvat nebo zcela vyjmout, variabilitě se tady skutečně meze nekladou. Mezi řidičem a spolujezdcem je volné místo, šofér tedy může za volant nastoupit klidně i zezadu.
Námi testovaný Ford však zjevně cílí na docela jinou skupinu zákazníků. Ve špičkovém provedení Titanium X se proměnil v luxusně vybavený mikrobus, jaký používají třeba hotely na přepravu hostů z letiště. Je tu třízónová klimatizace vyvedená až ke třetí řadě sedadel, koženková sedadla s vyhříváním nebo posuvné elektrické dveře na obou stranách. V noci je podlaha decentně osvětlena a každá řada cestujících má k dispozici dva nabíjecí porty telefonu.
Ford E-Tourneo Custom L2 Titanium X
Elektromotor: Synchronní na zadní nápravě, pohon zadních kol kol
Výkon: 160 kW / 218 k
Točivý moment: 415 Nm při 0—1750 ot./min
Baterie: 71 kWh (využitelná kapacita)
Nejvyšší rychlost: 130 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 9,0 s
Kombinovaná spotřeba: 24,5 kWh/100 km (WLTP)
Spotřeba naměřená v testu: 23,9 kWh/100 km
Kombinovaný dojezd: 328 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 632 / 5908 l
Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2603 kg / 747 kg
Přívěs brzděný / nebrzděný: 2000 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 5450 × 2148 × 1993 mm
Cena modelu od: 1 208 790 Kč
Cena testované verze: 1 758 130 Kč
Využití pro hotelové služby dává zrovna elektrické verzi perfektní smysl. Krátké pojížďky jí nevadí, navíc je e-tourneo v městském provozu zdaleka nejúspornější. Příjemným bonusem pro řidiče je ovládání auta jedním pedálem. To znamená, že pro jeho zastavení není třeba šlapat na brzdu, ale stačí dát nohu z plynu.
Ve městě je tedy e-tourneo dobrou volbou, pokud ale převažují delší trasy, lépe poslouží dvoulitrový diesel. Při pohledu do akčního ceníku je zřejmé, že obě verze jsou cenově prakticky srovnatelné – nafta s karoserií L1 začíná na 1 136 190 korunách, bateriová verze je za 1 208 790 Kč.
A kdo má rád kompromisy mezi oběma světy, pro toho je tady plug-in hybrid s 2,5litrovým benzinovým motorem. Ten je ovšem nejdražší, momentálně vyjde na nejméně 1 265 660 Kč.
