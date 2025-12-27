Může kabel nahradit benzinové burácení? První a poslední test dvou sporťáků Alpine

Je to střet dvou světů. Zatímco jeden končí, druhý se čím dál silněji nadechuje k životu. Ve francouzském Dieppe vyrobí poslední kusy benzinového sporťáku Alpine A110, pak ho nenávratně nahradí elektřina. První zkušenosti s kabelem už má výrobce sportovních aut za sebou. Jmenuje se A290 a nabízí se i v Česku. Tak kdy jindy udělat první a možná poslední test dvou rozdílných generací.
Zpoza horizontu se rychle blíží malý červený přízrak, který o sobě dává dost hlasitě vědět. Motor vyje, výfuk praská, entrée hodné nizoučkého francouzského atleta. Alpine A110 S. Nedlouho po něm se na stejném úseku objeví modré auto. Slyšet je maximálně jemné bzučení, třebaže rychlost, jakou se blíží, je neméně impozantní.
Ještě nedávno byste o něm řekli, že je to prcek do města. Vedle červeného kupé ale vypadá Alpine A290 GTS jako voják připravený na nepříjemnou misi hlubokým bahnem.
Střet dvou světů na poli jedné modelové nabídky. Zatímco červené kupé je symbolem odcházející generace, modrý hatchback představuje zářivou elektrickou budoucnost. Vždyť je to taky úřadující evropské Auto roku.
Že jsou obě auta podobně velká, budete věřit do chvíle, než je někdo postaví vedle sebe. Kontrast přikrčeného kupé A110 S (tato verze už se mimochodem nenabízí, dostanete ale jí dost podobnou variantu GTS) v nádherné červené a napřímeného pětidveřového hatchbacku A290 GTS v neméně krásné modré je fascinující.
Přesto objevíte řadu překvapivě spojujících prvků. Designéři se snažili, aby duch původních alpinek žil i v jejich moderní interpretaci. Poznáte to třeba na malých lampách denního svícení, u A110 kulatých a u A290 hranatých. Hrdí na své dílo Francouzi na různá místa nalepili svou trikoloru. Podobně hravých detailů mají obě auta plno.
Emoce dokáže výborně vzbudit design obou aut, každý svým trochu specifickým způsobem. Nakonec se ale otočíte za oběma, pokud je v provozu potkáte. Za volantem je to už trochu jiná písnička.
Alpine A110 S totiž představuje poslední mohykán. Motor umístěný uprostřed pohánějící zadní kola, k tomu snaha o co nejlepší vyvážení muší váhy pod 1,2 tuny. Těsně za zády řidiče a spolujezdce burácí přeplňovaná benzinová osmnáctistovka s výkonem 221 kW a točivým momentem 340 Nm. Spojená je se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem Getrag a technikům je potřeba dát veškerý kredit: moc lépe fungujících dvouspojek nenajdete.
Kvalty sází bleskurychle a bez váhání. Manuálně si můžete pomáhat mohutnými pádly, nicméně jen v okruhovém režimu Track, který vypne stabilizaci, bude ovládání auta čistě ve vašich rukou. Jinak si automat změní stupeň i sám, pokud vyhodnotí, že jste to udělali špatně. Ale že řazení necháte na elektronice, vám tentokrát vadit nebude.
Podvozek verze S je o čtyři milimetry nižší než u základní Alpine A110 se 185 kW. Má tužší pružiny, upravené tlumiče a stabilizátory a na silnici sedí kupé jako přibité. Nedotáčivost? Nezná. Přetáčivost? Nezná.
Auto je v zatáčkách velmi rychlé a přesné, řízení by mohlo vyučovat z přesnosti většinu současných aut, a přesto je A110 S krásně předvídatelná a i méně zkušený řidič se s ní dokáže královsky pobavit. Kupé se dá příjemně ovládat plynem, má také ostré brzdy. Takhle nějak vypadá řidičská nirvána, za volantem kupé aspoň na chvíli zapomenete na většinu starostí a budete si prostě jen užívat cestu před vámi.
Jedním dechem ale dokáže být A110 S neuvěřitelně civilní. Když nechcete, aby výfuk při podřazení praskal, stačí deaktivovat režim Sport. Pak jen občas uslyšíte čtyřválec a zasyčení turbodmychadla. Podvozek je sice sportovní, ale nevytřese z vás duši. S autem se dá jezdit i běžným cestovním tempem a používat ho prostě jen jako přibližovadlo z bodu A do bodu B.
Pak se odvděčí i velmi zajímavou spotřebou kolem osmi litrů. Když si ale „trochu zařádíte“, pod deset se nedostanete.
Co vám při sportovní jízdě nebude vadit ani trochu, ale při té každodenní už možná ano, je třeba zastaralý a odezvou nepříliš rychlý multimediální systém. Umí ale Apple CarPlay i Android Auto. Dokonce bezdrátově.
Skořepiny Sabelt jsou fantastické při sportovní jízdě, jediným omezením je nastavení. Jdou posouvat dopředu a dozadu, nahoru a dolů už ale musíte šroubovákem. Za jízdy tak polohu nezměníte. Sedí se nízko, volant perfektně padne do ruky, trochu rozměrnější postavy ale budou mít problém s velkým ovládáním rádia pod volantem. Sem tam si zkrátka za jízdy přehodíte skladbu nebo zeslabíte zvuk.
Chcete-li komfort, prostor a pohodlí, bude A290 zcela nepochybně lepší volba. Elektrický hatchback vychází z Renaultu 5, má ale celou řadu hlavně technických úprav. Podvozek je jinak naladěný, elektromotor v testované verzi GTS dostal 160 kW a má také tlačítko „overtake“, které změní mapování elektromotoru a pomůže například při předjíždění.
Že je A290 předokolkou, zjistíte brzy díky neotáčivosti. Není nijak výrazná, ale když do auta přesednete chvíli po A110, rozdíl je znatelný. Na zakroucených okreskách je ale i s malým hatchbackem nečekaná zábava, protože změny v naladění podvozku oproti R5 jsou poměrně rozsáhlé a do zatáček se i přes zmíněnou mírnou nedotáčivost vrhá auto s velkou chutí.
Naopak je fascinující, že zatímco benzinovému kupé trvá otočení celou věčnost, malý hatchback se otočí skoro na pětníku. A to rozdíl ve velikosti vážně není velký: A110 má necelých 4,2 metru, A290 těsně pod čtyři metry. Na elektromobil mimochodem váží auto poměrně příznivých 1479 kilo.
Porovnávat dynamiku i díky velkému rozdílu ve výkonu či jiné cílové skupině zákazníků, nemá moc smysl. Papírově zrychluje A110 S z 0 na 100 km/h za 4,5 vteřiny a jede až 250 km/h, A290 GTS zabere akcelerace 6,4 vteřiny a maximální rychlost je omezená na 170 km/h.
Využití plného potenciálu ale rychle vyždímá 52kWh baterii. Na papíře je dojezd 364 kilometrů, (nejen) v zimě ale s podobnou hodnotou moc nepočítejte. Dynamická jízda skutečnost srazí hluboko pod 300 kilometrů. Spotřeba v době testu se při lehce svižnější jízdě přehoupla přes 20 kWh / 100 km. Nabíjet je možné výkonem nejvýše 100 kW, z 15 na 80 procent to podle automobilky zabere půl hodiny. Ačkoliv maximum do baterky proudí jen chvíli, nabíjecí křivka je pro A290 vcelku příznivá.
Alpine do příštího léta vyrobí posledních 1750 kusů A110, pak přijede elektrický nástupce. Kdo má o kupé zájem, na základní verzi s nižším výkonem mu aktuálně stačí 1,69 milionu korun. Pokud se nerozvášní v katalogu příplatků za barvy, lepší sedadla a další položky. Verze GTS, výkonem i naladěním nejbližší testované a již nevyráběné verzi S, pak stojí rovné dva miliony.
Alpine A110 GTS
Motor: zážehový přeplňovaný čtyřválec, 1798 cm3, pohon zadních kol
Převodovka: sedmistupňová dvouspojková automatická
Výkon: 221 kW / 300 k při 6000 ot./min
Točivý moment: 340 Nm při 2400–6000 ot./min
Nejvyšší rychlost: 260 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 4,2 s
Kombinovaná spotřeba: 6,8-7,0 l/100 km
Rozměry (d/š/v): 4181/1798/1252 mm
Rozvor náprav: 2420 mm
Objem zavazadlového prostoru: 190 l
Cena: od 2 000 000 Kč
Alpine A290 GTS
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 160 kW / 208 k
Točivý moment: 300 Nm
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 6,4 s
Využitelná kapacita baterie: 52 kWh
Spotřeba energie: 16,5 kWh/100 km
Dojezd: 364 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 3997/1823/1512 mm
Rozvor náprav: 2820 mm
Objem zavazadlového prostoru: 300 l
Cena od: 1 125 000 Kč
Elektrickou A290 z logiky věci pořídíte levněji, v základu s výkonem 130 kW už od 975 tisíc korun. Testovaných 160 kW dá Alpine za nejméně 1,05 milionu korun a ve zkoušené verzi GTS pak za 1,125 milionu korun. A tak možná lehce kacířská a zbytečná myšlenka na závěr: jednu A110, nebo dvě A290?
