MG, které Češi přestali chtít. Přitom má recept na drahý benzin a je levnější než Dacia

Dlouho bylo na trhu jediné auto, které Čechy skutečně dokázalo přesadit „do Číny“. První generace MG ZS bodovala nízkou cenou, bohatou výbavou a jednoduchostí. Ta druhá výrazně dospěla, vyrostla a nabrala na technické vytříbenosti. Jenže možná i kvůli vyšší ceně se prodeje propadly skoro o polovinu. Jestli oprávněně, jsme zjišťovali za volantem do jisté míry unikátního hybridu.
Hybridní pohon se při honbě za každým gramem emisí stal pro většinu automobilek takřka nutností. Některé sází na jednouchý 48V mildhybrid, jiné na komplexní full-hybridy. To druhé je případ čínského MG a jeho řešení Hybrid+. V útrobách červeného ZS se tak ukrývá zážehová atmosférická patnáctistovka s výkonem 75 kW a elektromotor o výkonu 100 kW.
Dohromady má SUV velikostně někde na pomezí malých aut a kompaktů vysoce nadprůměrných 145 kW, což mu mimo jiné dává i poměrně slušnou dynamiku. Akcelerovat z 0 na 100 km/h zvládá za 8,7 vteřiny a především: rozjezdy na elektřinu znamenají okamžitý odpich bez zbytečné prodlevy.
A čínské SUV zvládá jezdit na elektřinu poměrně často, už jen proto, že jeho baterka má 1,83 kWh. To je mezi obdobnými řešeními nadále velké, ačkoliv už dávno ale ne úplně ojedinělé číslo. K tomu samozřejmě nechybí generátor, aby se baterka dala dobíjet spalovacím motorem. Jinak než jím, případně rekuperací – mimochodem několikastupňovou a příjemně účinnou – byste akumulátor v útrobách auta nabít nedokázali.
Pohon zvládá pracovat v celkem čtyřech režimech. Čistě na elektřinu se auto rozjíždí a pohybuje při nižší zátěži. Třeba po městě tak budete jezdit se spotřebou často začínající trojkou. Když přitom netlačíte na pilu a zrychlujete plynule, zvládá auto na elektřinu rychlost až kolem 90 km/h.
Při vyšší zátěži se k elektromotoru připojí spalovací motor, který umí fungovat jako generátor elektrické energie – pak je ZS sériovým hybridem, kdy kola pohání elektromotor, ale energii mu dodává spalovací agregát –, případně posílat sílu přímo na kola spolu s elektromotorem. Pak je ze ZS Hybrid+ paralelní hybrid. Hlavně při vyšších dálničních rychlostech kola roztáčí jen spalovací patnáctistovka.
Celé ústrojí doplňuje pro benzinový agregát třístupňová planetová převodovka, která supluje čtvrtý až šestý rychlostní stupeň. Díky elektromotoru nižší stupně spalovací motor nepotřebuje.
V jakém režimu auto zrovna funguje, určuje elektronika sama, řidič to může pouze sledovat na displeji budíků. Nutno přiznat, že ač to celé zní komplikované, především v městském provozu a na okreskách je MG ZS Hybrid+ příjemně dynamické a vlastně i velmi úsporné auto. Není problém jezdit výrazně pod pět litrů na 100 kilometrů. Že se zrovna připojila benzinová patnáctistovka, zjistíte jen mírným nakopnutím odněkud zepředu.
Kde se však čínské SUV necítí úplně komfortně, to je cestování po dálnici, hlavně když se třeba z připojovacího pruhu snažíte prudce zrychlit. Pohonné ústrojí najednou neví, jak se zachovat. Výsledkem je do pásma kolem čtyř tisíc otáček vytočený spalovací motor, který o sobě dává hlasitě vědět. Spolu s tím pak roste i spotřeba paliva. Přitom při plynulé jízdě i v rychlostech kolem 130 km/h točí motor kolem tří tisíc otáček a jeho hlučnost rozhodně není nijak nadměrečná.
Nepřítelem hybridního MG jsou dále (nejen) dálniční stoupání, kde autu často začne docházet dech, a i když má řidič nohu na plynu, jeho rychlost začne padat. Aby zrychlilo, je potřeba silněji šlapat na plynový pedál, jenže pak se najednou pohon nakopne, převodovka spalovací agregát opět vytočí do vyšších otáček a celé je to doprovázené opět nepříjemným zvukovým doprovodem. Chvíli trvá, než se agregát zklidní, převodovka přeřadí, a sníží tak otáčky motoru.
Občas nechala převodovka motor vytočit i jinde než na dálnici, šlo ale spíše o výjimečné případy. Navzdory všem výtkám o dálničním fungování hybridního pohonu mu musíme vyseknout poklonu v otázce spotřeby. Kombinace všech možných způsobů jízdy za necelých 700 ujetých kilometrů znamenala podle palubního počítače průměr 5,1 l/100 km. Přesně tolik udává i automobilka.
Mile překvapil podvozek MG ZS, který není čínský, měkký a rozhoupaný, zároveň ale není ani přehnaně tvrdý a uskákaný. Většinu nerovností odfiltruje ukázkově, i to přispívá k příjemnému jízdnímu projevu. Řízení nemá příliš zpětné vazby, nicméně je poměrně přesné a celkově se hodí k charakteru SUV.
Kromě pohonu dospěla druhá generace ZS třeba i v interiéru. Palubní deska teď působí výrazně hodnotněji než dříve – mimo jiné i proto, že se Číňané zbavili záplavy laciných lesklých plastů. Zůstalo bohužel ovládání veškerých funkcí přes dotykový displej, který měl u testovaného auta 12,3 palce. Klávesy jsou vlastně jen zkratkami do menu palubního systému. Jeho responzivita je na slušné úrovni, nicméně abyste přenastavili klimatizaci při zapnutém rozhraní Android Auto, musíte nejprve na domovskou obrazovku, a až pak do menu klimatizace. Je to prostě krok navíc.
Mimochodem Android Auto umí ZS jen drátově, bez kabelu se zkrátka neobejdete. Kostrbatě působí nadále některé překlady v menu palubního systému, což je ale typický neduh čínských aut. Pochválit musíme rozlišení 360stupňové kamery, která je součástí testované nejvyšší výbavy Exclusive. Klimatizace je ale i v jejím případě pouze jednozónová.
Před řidičem jsou 12,3palcové budíky, které nicméně mají jedinou (ale poměrně přehlednou) grafickou podobu. Na to, jak je displej velký, je nevyužití třeba na promítání obrazu z navigace nebo alespoň grafické zjednodušení třeba při nočním cestování, skoro trestuhodné. Ergonomicky je trochu krokem vedle ovládání zrcátek vlevo dole od volantu, byť jejich nastavení tak často měnit nebudete.
Naopak příjemný je měkčený povrch loketní opěrky ve dveřích, ačkoliv celkově se nemůžeme zbavit dojmu, že třeba použitá umělá kůže by mohla být na některých místech klidně o něco kvalitnější.
Mezigeneračně vyrostlo MG ZS o nezanedbatelných 116 mm na 4430 mm a prodloužil se i rozvor náprav na 2610 mm. Vzadu je to rozhodně poznat, před koleny, nad hlavou i v ramenou je v autě v rámci třídy dostatek místa. Navíc chodidla jdou zasunout pod přední sedák. Sedačky jsou pohodlné, sedák by však vzadu mohl lépe podpírat stehna. A chybí také středová loketní opěrka.
Zavazadlový prostor má solidních 443 litrů, po sklopení zadních opěradel dokonce 1457 litrů a díky nastavitelné podlaze vznikne rovná ložná plocha.
MG ZS Hybrid+ Exclusive
Motor: zážehový čtyřválec, 1498 cm3 + elektromotor, pohon předních kol
Převodovka: třístupňová automatická multimódová
Výkon: 145 kW / 197 k
Točivý moment: 465 Nm
Nejvyšší rychlost: 168 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 8,7 s
Spotřeba paliva: 5,0-5,1 l/100 km
Emise CO2: 113-115 g/km
Rozměry (d/š/v): 4430/1818/1635 mm
Rozvor náprav: 2610 mm
Objem zavazadlového prostoru: 443/1457 l
Cena od: 614 990 Kč
Nakonec přichází ke slovu finance, a i když jsme v úvodu psali, že mezigeneračně čínské SUV podražilo, pořád je výhodné. Základní hybridní model teď v akci stojí 514 990 korun. Žádná jiná automobilka v Česku momentálně levnější hybridní SUV nemá, ačkoliv jiný čínský model Chery Tiggo 4 je s cenovkou 519 tisíc korun velmi blízko. Taková hybridní Dacia Duster stojí od 600 900 korun. Benzinová Škoda Kamiq se 70 kW pak stojí od 459 900 korun.
Testovaný nejvyšší a bohatě vybavený stupeň Exclusive stojí o rovných sto tisíc více než základní hybridní MG ZS. Dostanete ale 360stupňovou kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant nebo 18palcová litá kola. Kompletní soupis výbavy je v boxu, až na barvu nebo střešní okno přitom zapomeňte na příplatky. K tomu je navíc vůz MG ZS Hybrid+ krytý zárukou na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů.
Výbava Exclusive
Nejvyšší výbava MG ZS obsahuje jednozónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcovou obrazovku multimediálního systému s navigací, digitální budíky, rádio se šesti reproduktory, zadní parkovací senzory, 360stupňovou kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, elektricky stavitelné sedadlo řidiče, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, hlídání dopravy při couvání, automatické stěrače, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, bezklíčové odemykání a startování, střešní ližiny, přední a zadní LED světla nebo 18palcová litá kola.
Čínské SUV tak rozhodně není špatné auto, potěší spotřebou paliva nebo vnitřním prostorem. Na nejlepší malá SUV mu ale schází větší vytříbenost. Čínské automobilky evidentně (a nejen MG) už umí postavit velmi konkurenceschopné auto, ještě se ale musí naučit ladit i zdánlivě nepodstatné detaily, které ale nakonec dotváří „dokonalý“ celek.
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