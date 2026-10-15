Mercedes pochopil, co lidem na jeho elektromobilech vadilo. Nové GLC má jeden trumf

Mercedes se u nového elektrického GLC vydává na novou cestu. Místo futuristického elektromobilu, který na svou elektrickou příslušnost upozorňuje, přichází s SUV, které vypadá úplně normálně. Pod jeho karoserií je ale technika nové generace. Má 800voltovou architekturu, vysoký výkon, zvládne reálný dojezd téměř 600 kilometrů a nabíjí se výkonem až 330 kW.
Mercedes se u elektrického GLC pokouší o něco, co mu u předchozích elektromobilů EQE a EQS úplně nevyšlo. Nechce přesvědčovat zákazníka, že elektrické auto musí vypadat jako futuristická vize zaměstnance aerodynamického ústavu.
Vypadá tak, jak by člověk od SUV s třícípou hvězdou čekal. Jen místo motoru pod dlouhou kapotou má vpředu obstojně prostorný kufr a jako hlavní trumf skvěle fungující elektrický pohon.
Značka totiž přichází s novou generací elektrických modelů. GLC má novou 800voltovou architekturu a z využitelných 94 kWh dokáže podle podmínek ujet reálně kolem 600 kilometrů. Tabulky slibují u vrcholné testované varianty až 673 km, praxe tak není o moc horší. Na dálnici při 130 km/h je samozřejmě potřeba počítat spíš s 450 až 500 kilometry. I tak jde na velké SUV o docela slušný výsledek.
Testovaná verze 400 4Matic (k dispozici jsou ještě GLC 250 a 300 4Matic) má dva elektromotory, dohromady 360 kW, tedy 489 koní, a točivý moment 800 Nm. Na stovku se dostane za 4,3 sekundy. Čísla tedy vypadají skoro jako ze sportovního auta, za volantem je to především velmi pohodlné SUV.
Kdo si chce dopřát to nejlepší, při konfiguraci auta by měl rozhodně zaškrtnout vzduchový podvozek Airmatic se samočinnou regulací a natáčecí zadní nápravou. Za příplatek 73 tisíc korun to rozhodně stojí, protože z více než 2,5 tuny dokáže udělat snadno ovladatelné a fantasticky komfortní auto.
Na první pohled je přitom nové GLC možná zajímavější právě tím, co na něm není. Mercedes se vrátil k tradičnějšímu vzhledu. Má klasické proporce SUV, a kdyby člověk nevěděl, že jde o elektromobil, možná by si toho při pohledu z druhé strany parkoviště ani nevšiml.
Na někoho může být používání tolika hvězd (jsou prakticky všude – v předních i zadních světlometech a také osvícené masivní masce) až moc, alespoň ho to však odlišuje od záplavy všech stejně velkých SUV.
Uvnitř se přes celou palubní desku táhne 39,1palcový displej zvaný Hyperscreen. Vlastní obrazovku dostane i spolujezdec, takže když si chce během cesty pustit něco svého, nemusí se dělit s řidičem o displej před ním. A střešní okno lze rovněž pokrýt „hvězdičkami“, což ohromí hlavně děti.
Zajímavější je detail, kterého si všimnete až po chvíli: Mercedes vrátil na volant skutečná tlačítka. Po všech těch dotykových plochách je to fajn změna.
Největší výhodou GLC je ale prostornost. Uvnitř je místa jako v autě o třídu větším a je to znát hlavně vzadu. Rozvor se proti předchozímu GLC prodloužil o 84 milimetrů a hodně to pomohlo prostoru pro nohy.
A protože elektromobil nemusí mít vpředu klasický motor, zbylo místo i na 128litrový přední kufr. Otevře se snadno dotykem hvězdy na kapotě, což ocení všichni, kdo „frunk“ rádi a často používají. Není to navíc jen odkládací prostor na kabely, ale také například vynikající „schovka“ na cennosti, které nechcete nechat v kabině na očích – třeba batoh. Rodiny zase ocení, že plato klasického kufru se dá uložit do prostoru pod podlahou a nepřekáží.
Nejvíc ale GLC potěší jízdními vlastnostmi. Že je tiché, to je podstata samotného elektromobilu, důležitější je komfort. Vzduchový podvozek dokáže nerovnosti filtrovat tak dobře jako málokterý elektromobil, v tomto ohledu se právem řadí mezi nejpohodlnější bateriová auta na trhu.
Zároveň nejde o auto, které by bylo kvůli komfortu úplně odtržené od vozovky. I pocit z řízení je nadprůměrný, a i když to rozhodně není ten typ vozu, který by vás měl bavit v zatáčkách, jízdu si s ním zkrátka užijete.
Výkonu má GLC 400 až absurdně dost. Při předjíždění stačí sešlápnout pravý pedál a auto vystřelí dopředu, Mercedes navíc použil dvoustupňovou převodovku na zadní nápravě, takže tah nekončí.
A zatímco první, kratší stupeň je nastavený na zrychlení a trakci, takže pomáhá nejvíc při rozjezdu, druhý, delší stupeň zase zajišťuje úspornost. GLC tak potěší také při sledování spotřeby.
Ve městě se dá jezdit při troše snahy i za 12 kWh na 100 kilometrů, při delší dálniční trase s rychlostí 130 km/h už se sice dostává k 20 kWh, ale kombinace město/okresky/dálnice znamenala po týdenním testu spotřebu okolo 16 kWh, což je skvělá hodnota. V městském provozu by tak GLC bez obtíží zvládalo ujet okolo 600 km na jedno nabití, na dálnici zhruba 450 km.
Největší trumf ale elektrický Mercedes vytáhne u nabíječky. Osmisetvoltová architektura dovoluje nabíjet výkonem až 330 kW a automobilka slibuje, že za deset minut lze doplnit energii na více než 300 kilometrů. To je údaj, který vypadá skvěle na papíře, ale v běžném životě má jeden háček: musíte najít nabíječku, která to skutečně umí.
I tak na běžné rychlonabíječce GLC s strávíte jen minimum času. Na delší cesty je tento elektrický Mercedes ideální. A k tomu se nabíječky v menu dobře hledají a vidíte, kolik vás bude nabíjení stát – to dnes mnoho elektroaut na trhu ještě neumí.
GLC tak má všechno, co si od prémiového SUV s třícípou hvězdou na kapotě přát. Je prostorné, pohodlné, má precizně zpracovanou kabinu, dost výkonu, velkou baterii, velmi rychlé nabíjení a propracovaný infotainment i plánování tras, což je s elektromobilem funkce na delších cestách k nezaplacení. Chyby se na něm hledají vážně těžko.
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic
Motor: elektromotor vpředu a vzadu, pohon všech kol
Výkon: 360 kW / 489 k
Točivý moment: 800 Nm
Nejvyšší rychlost: 210 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 4,3 s
Využitelná kapacita baterie: 94 kWh
Průměrná spotřeba WLTP: 15,8 kWh / 100 km
Dojezd WLTP: 673 km
Rozměry (d/š/v): 4845/1938/1644 mm
Objem zavazadlového prostoru (p/z): 128/570 l
Cena základní verze od: 1 566 950 Kč
Cena testované verze od: 1 778 700 Kč
S čím se srovnává
Nejbližším přímým konkurentem je BMW iX3, které začíná na částce lehce nad půl druhého milionu korun, konkurenční základní GLC 250 je prakticky na stejné ceně. S vrcholným GLC 400 4Matic startujícím od 1,778 milionu se dá srovnávat iX3 ve variantě 50 xDrive, které rovněž začíná na stejné sumě (od 1,75 milionu), slibuje ale ještě o chlup lepší dojezd, protože BMW nabízí větší baterii, a dokonce ještě rychlejší nabíjení (400 kW vs. 330 kW).
Dá se tak říct, že Mercedes GLC i BMW iX3 ukazují, že německá prémie dnes patří k elektromobilní špičce. A kdo si bude vybírat právě mezi nimi, nebude to mít snadné. Každé z těchto aut má trochu jiné přednosti, obě jsou ale parametrově skvělá.
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