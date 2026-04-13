LPG stále žije. Dacia Duster na propan-butan je nejlevnější verzí, za kolik jezdí?

Dacia a Renault jsou jediné dvě velké značky, které stále věří LPG. Vyzkoušeli jsme, o kolik litrů plynu si řekne oblíbený Duster a jak daleko dojede na jednu nádrž.
V Česku byl zkapalněný ropný plyn vždy dost oblíbený, dokonce ještě dávno před érou oficiálních přestaveb. Už v dobách, kdy zemi vládli komunisté a benzin byl extrémně drahý, vozili někteří majitelé v kufru svého auta propanbutanovou láhev, ze které obyčejnou hadicí napájeli motor na opačné straně auta. Bezpečákům by z takového řešení vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, ale tenkrát prostě byla jiná doba.
Zlatu érou LPG byly devadesátky, kdy se do přestaveb aut pouštěla kdejaká garážová firma. Výsledkem často byly zaklepané ventily motorů, které na to nebyly stavěné. Také kvalita směšovačů a nakonec i zkapalněného plynu byla mnohdy pochybná, takže LPG si z té doby nese trochu pošramocenou pověst.
Když však není auto na propan-butan přestavěné, ale vyjede tak rovnou z výroby, je to jiná káva. Jeho majitel nepřichází o tovární záruku a navíc si ji může prodloužit třeba až na pět let, jako v případě testované dacie. Má také zaručeno, že zařízení je přizpůsobené konkrétnímu autu, takže by se jízda na plyn neměla výrazně lišit od té na benzin.
Ve skutečnosti totiž duster nejezdí výhradně jen na LPG, studený start probíhá vždy benzinově, aby se po několika stech ujetých metrech auto samo přepnulo do plynového režimu. Samotnou změnu paliva by řidič pravděpodobně vůbec nezaznamenal, kdyby mu to neprozradila kontrolka na palubním displeji. Škubnutí, známé z dřívějších dob, tu cítit není.
I když je jízda na LPG z finančního hlediska mnohem výhodnější, benzin je v dusteru brán jako rovnocenné palivo, minimálně z pohledu objemu palivové nádrže: Benzinová má totiž stejných 50 litrů jako ta na LPG, která v dacii zabírá obvyklé místo rezervního kola.
Znamená to, že dvěma nádržemi obdařený duster může na palubě vézt až 100 litrů paliva, čímž se mu rázem takřka zdvojnásobí dojezd. Příslovce „takřka“ je tady na místě, protože ve skutečnosti dacia dokáže na 50 litrů benzinu ujet o něco víc kilometrů než na 50 litrů propan-butanu, konkrétně 650 oproti 540 kilometrům. Alespoň tak to hlásil palubní počítač, když jsme si auto s plnými nádržemi přebírali do testu.
Dacia Duster Eco-G 120
Motor: kapalinou chlazený tříválec, 1199 cm3, pohon předních kol
Výkon: 84 kW / 113 k (benzin), 90 kW / 120 k (LPG)
Točivý moment: 252 Nm při 3800/min
Převodovka: šestistupňová manuální
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 11,0 s
Spotřeba paliva: 6,0 l / 100 km (benzin) nebo 7,5 l / 100 km (LPG)
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 1350 kg / 455 kg
Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný): 695 / 1500 kg
Světlá výška: 217 mm
Délka × šířka × výška: 4343 × 1813 × 1661 mm
Cena modelu od: 441 900 Kč
Cena testované verze (Touring): 510 900 Kč
Realita nakonec byla o něco lepší, spotřeba propan-butanu se během týdenního testu ustálila na 7,8 l /100 km, zatímco při jízdě na benzin si duster řekl o 1,5 litru méně. Přepočteno na kilometry a nádrž by dojezd vycházel na 790 km v případě benzinu a 640 km u LPG, v součtu tedy celkem 1430 km.
Z výše uvedeného je ale zřejmé, že hodně záleží na stylu jízdu, který může spotřebu ovlivnit výrazně. Proto pro ilustraci uvádíme nejen tu naměřenou, ale i dlouhodobou.
Kdybychom tankovali za současných vysokých cen paliv, pak by jeden kilometr jízdy na LPG vycházel na 1,86 Kč, zatímco v případě benzinu na 2,64 Kč. Rozdíl 80 haléřů na kilometr vypadá nevinně, ale při celkovém předpokládaném nájezdu auta 250 tisíc kilometrů to nakonec udělá hezkých 200 tisíc korun.
Pointou tohoto příběhu je však samotná cena auta, LPG duster s manuální převodovkou je totiž zároveň nejlevnější motorizací z celé nabídky tohoto modelu. V základní výbavě Essential se dá pořídit už za 441 900 korun, kdo ale chce auto jako na našich fotografiích, musí sáhnout po druhé nejvyšší výbavě Journey. Ani ta však v peněžence žádný velký hurikán neudělá, rozdíl činí snesitelných 69 tisíc korun.
