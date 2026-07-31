Levněji to nejde. Tesla osekala Model 3 na kost a soupeří s malými auty, bude to ale stačit?

Levný elektromobil je spojení, s nímž automobilky poslední měsíce šermují více než dřív. Mohou za to nové malé modely, ale také rostoucí ceny fosilních paliv. Svůj „levný“ model má v nabídce také Tesla. Základní Model 3 totiž stojí 900 tisíc korun, jako chudá příbuzná se přitom rozhodně netváří. Kde všude Elon Musk škrtal, i jaký vliv to má na funkčnost, jsme zjišťovali v důkladném testu.
Že kolem zrovna projela nejlevnější Tesla, na první pohled asi nezachytíte. Na rozdíl od základního Modelu Y, který prodělal docela zásadní designové změny, se Model 3 s „cenou od“ 899 990 korun vlastně neliší od dražších sourozenců. Jen 18palcová kola s celoplošnými kryty u jiné verze amerického elektrického sedanu nenajdete. Estetická funkce je diskutabilní, ovšem ta praktická naopak neoddiskutovatelná: Když náhodou ve městě zavadíte o obrubník, neodnese to lité kolo, jen aerodynamický kryt.
Jinak ale zvenku na svém nejlevnějším autě Musk nikterak nešetřil, dostanete tak LED světla nebo standardní sadu osmi kamer kolem vozu (které ale paradoxně neumí složit 360stupňový obraz podobně jako třeba u Dacie). Dokonce i prosklenou střechu si Model 3 zachoval, u Modelu Y je překrytá textilní stropnicí.
Uvnitř už změny přece jen zaznamenáte. Třeba zadní cestující nemají k dispozici displej, místo něj jsou jen manuálně nastavitelné výdechy ventilace a dva USB-C porty. Volant také nastavíte jen manuálně, zrcátka i sedadla ale nadále elektricky. Mimochodem u sedadel je možná jediná funkce, jejíž absence zamrzí: odvětrávání. Základní Model 3 má jen vyhřívání a pouze vpředu.
Odlišné je i čalounění kombinující látku a umělou kůži, to je ale podle našeho názoru spíše výhoda. Když už nejde zapnout chlazení. Také textilní dekor na palubní desce zřejmě při normálním používání ani nepostřehnete.
Když „osekaná“ verze na trh přišla, nahradila o 80 tisíc korun dražšího předchůdce. Je otázka, jestli to byla změna k lepšímu, rozhodně ale o vstupní verzi nejde říct, že by byla výrazněji ošizená. I funkce Autopilota včetně samočinného parkování lze získat v rámci měsíčního předplatného za 2400 korun.
Výbava Tesly Model 3
Základní výbava obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém s 15,4palcovým dotykovým displejem a navigací, audio se sedmi reproduktory, vyhřívaný volant a přední sedadla, elektricky stavitelná přední sedadla, přední, boční a zadní parkovací senzory, přední a zadní parkovací kameru, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, digitální klíč, LED světla, elektrické víko kufru, panoramatickou střechu nebo 18palcová kola s kryty.
Zároveň je to také jediná cesta, jak se dostat k Modelu 3 s menší baterkou, která ale bude naprosté většině uživatelů stačit. Rozdíl je kromě kapacity (podle neoficiálních čísel má využitelných 60 kWh) i v chemii: menší akumulátor je typu LFP – lithium-železo-fosfát, větší je typu NMC – nikl-mangan-kobalt. Díky absenci kobaltu je menší baterka o něco levnější a má delší životnost, ale je o kousek těžší. Také, na což v palubním systému Tesla přímo upozorňuje, je aspoň jednou týdně dobré nabít ji na 100 procent.
Automobilka udává, že na jedno nabití by měl základní Model 3 ujet 534 kilometrů, a to především kvůli drtivě nízké kombinované spotřebě 13 kWh/100 km. Podobně velká auta se této hodnotě nedokáží přiblížit a i výrazně menší modely by s ní měly problém. Papír ale snese všechno, jaká je realita?
Překvapivě vlastně dost podobná. Se základní Teslou jsme ujeli bezmála dva tisíce kilometrů, z toho minimálně dvě třetiny po dálnici v běžné rychlosti kolem 120 až 130 km/h. Výsledek? Palubní počítač ukázal na konci testu průměr 13,8 kWh / 100 km, takže na jedno nabití v kombinovaném provozu zvládne auto bez problémů kolem 400 kilometrů.
Ve městě a na okreskách je to samozřejmě ještě lepší, tam se budete pohybovat mezi 11 a 12 kWh / 100 km, větší procento městských jízd srazí průměr někam k 10 kWh / 100 km. Samotná dálnice pak znamená spotřebu kolem 16 kWh / 100 km.
Tesla neudává čas nabíjení z 10 na 80 procent, pouze schopnost auta doplnit na Superchargeru, tedy značkové nabíječce amerického výrobce, za 15 minut energii pro 270 km jízdy. Maximální nabíjecí výkon Superchargerů je 250 kW, auto se pak nabíjelo maximálně 176 kW. Podle našeho měření se z 10 na 80 procent dostane zhruba za 25 minut.
Základní model je samozřejmě zadokolka s výkonem 208 kW. Stovku zvládá pokořit z klidu za 6,2 vteřiny a jede maximálně 201 km/h.
Čím nás Model 3 opět příjemně překvapil, je podvozek, který dobře drží i v rychlejších průjezdech zatáčkami. Zároveň má základní model pouze pasivní tlumiče, nicméně na jízdním komfortu to není příliš znát. Řízení by naopak mohlo být přesnější s alespoň určitou dávkou citu a zpětné vazby. Výtkou k celé nabídce Modelu 3 je absence nastavitelné rekuperace. Auto má jen jednu polohu, ovládání jedním pedálem.
Ta je výborná ve městě, na dálnici by ale naopak bylo mnohem lepší rekuperaci zcela vypnout a na některých úsecích nechat auto plachtit. Navíc spousta řidičů silnou rekuperaci prostě nemá ráda, byť v Tesle je nastavená velmi plynule a auto s ní neposkakuje, jako se to děje u některých konkurentů.
Ke cti Tesle slouží vyslyšení zákazníků a návrat páčky blinkrů, ačkoliv stěrače i světla se nadále ovládají tlačítky na volantu. Automatické stírání je pak spíše k zlosti než užitku, protože docela často stíralo úplně naprázdno. Zvyk nadále chce „slider“ voliče jízdního směru na dotykovém displeji, po pár jízdách si na to ale bezpečně zvyknete.
Jenom chválit můžeme dotykovou 15,4palcovou obrazovku, která má nadále jemnou grafiku, rychlý a přehledný software i vestavěnou navigaci, která ale občas navigovala k cíli nesmyslně delšími trasami. Nadále platí, že předehřev baterie se automaticky zapne, je-li auto navigováno k nabíjecí stanici. Absenci fyzických tlačítek alespoň pro ovládání klimatizace, případně otevírání schránky před spolujezdcem, asi u tesel nemá cenu zmiňovat.
Hlavně vpředu je v Modelu 3 spousta místa, poloha za volantem je příjemně nízká, přičemž tlustší věnec dobře padne do ruky. Vzadu je spousta místa před koleny, nad hlavou už ho ale pro 180 cm vysokou osobu kvůli svažující se střeše moc nezbývá. Také sedák by mohl být vzadu delší a lépe podpírat stehna.
Zavazadlový prostor je hluboký, má 594 litrů, ale kvůli karoserii typu sedan nadále platí ztížený přístup. Nicméně pod podlahou je poměrně velký box třeba na kabely, po sklopení opěradel vznikne rovná ložná plocha a vpředu je hluboký frunk o objemu 88 litrů.
Tesla Model 3
Motor: synchronní elektromotor vzadu, pohon zadních kol
Výkon: 208 kW / 283 k
Točivý moment: 420 Nm
Nejvyšší rychlost: 201 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 6,2 s
Využitelná kapacita baterie (odhad): 60 kWh
Spotřeba energie: 13,0 kWh / 100 km
Dojezd: 534 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4720/1850/1440 mm
Rozvor náprav: 2875 mm
Objem zavazadlového prostoru: 594 l + 88 l
Cena od: 899 990 Kč
Sražení ceny na 899 990 korun, respektive 925 490 korun po připočtení poplatku za dovoz a dokumentaci k dealerovi, se tedy na funkčnosti auta zásadněji neprojevilo. Jistě, přijdete třeba o displej pro cestující vzadu nebo ventilovaná přední sedadla, pořád ale dostanete auto, které čistě v efektivitě pohonu na trhu těžko hledá konkurenci. Tím spíš, pokud se podíváte, jaké modely za podobné peníze koupíte. Většinou jde o výrazně menší auta.
Model 3 rozhodně není bez chyb a některé – třeba termokamery místo ultrazvukových parkovacích senzorů či stírání naprázdno – vás asi budou dlouho a často rozčilovat. Ekonomika provozu nebo mimořádně jednoduché ovládání přes telefon ale nakonec mnohé neduhy zkrátka předčí.
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