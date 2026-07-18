Je menší než Octavia, uveze ale sedm lidí. V čem je trik nového Citroënu?

Sedmimístná SUV, to jsou v Evropě zpravidla auta minimálně velikosti Kodiaqu. Citroën se ale tuhle logiku rozhodl postavit trochu na hlavu a tři řady sedadel vměstnal do auta velkého zhruba jako Karoq. Nová generace Citroënu C3 Aircross tak umí velká kouzla s prostorem, jenže se to neobejde bez kompromisů. Jakých, to jsme zjišťovali za volantem mildhybridní verze.
Indie nebo Latinská Amerika. Trhy, kde se tři řady sedadel musí běžně vejít do kompaktních aut. Klade se důraz na cenu a využití prostoru, čím lepší v tom daný model je, tím zpravidla lepší má zákaznickou odezvu. Citroën trochu této logiky přivezl i do Evropy a vlastně ani není divu, že v případě SUV C3 Aircross.
Podobně jako menší C3 totiž i odvozené SUV vychází z platformy právě pro méně náročné trhy. Samozřejmě významně zdokonalené, vybavené nejnovějšími jízdními asistenty. I místo výroby mají oba modely stejné: slovenská Trnava. Sdílí spolu dále základní designové prvky i logiku ovládání, v základu tak třeba ani jeden nemá dotykovou obrazovku, jen držák na chytrý telefon. A vlastně to úplně stačí, k čemuž se ale ještě dostaneme.
Alfou a omegou C3 Aircross je totiž zmíněný vnitřní prostor. Při délce 4395 mm a rozvoru náprav 2670 mm ho totiž v Citroënu využívají do posledního milimetru. V prostřední řadě je místa tak akorát, že si 180 centimetrů vysoká osoba sedne „za sebe“ a ještě zasune chodidla pod přední sedadlo.
Podélně by mohlo být prostoru i více, jenomže oproti pětimístné verzi má ta sedmimístná zadní lavici posunutou o 65 mm dopředu. Aby se dozadu vůbec někdo vešel. Je jen škoda, že neexistuje možnost druhou řadu sedadel podle toho, jestli je třetí řada obsazená, posouvat.
Nástup úplně dozadu není úplně špatný, prostřední řada je dělená v poměru 40/60 a velmi jednoduše sklopíte její opěradlo a to spolu se sedákem překlopíte dopředu. Vzadu je to ale hlavně pro malé děti, nebo velmi velmi nouzově pro dospělého. Důvodem je pozice sedadel, cestující musí sedět s nohama v podstatě pod bradou, navíc místo před koleny prakticky neexistuje.
Uvědomuje si to i sama automobilka: malá SUV prý průměrně denně najedou kolem 80 km, takže nouzově tam i většího pasažéra převezete. Plusem je, že i úplně vzadu jsou držáky nápojů nebo USB-C nabíjecí porty, navíc manipulace se sedačkami je velmi jednoduchá.
Jenže tři řady sedadel, mimochodem za příplatek 30 tisíc korun od prostřední výbavy Plus, s sebou nesou i omezený kufr. V pětimístném uspořádání je to 330 litrů, v sedmimístném zůstává opravdu nicotných 40 litrů. Striktně pětimístná konfigurace má v základu 460 litrů, rozdíl ale dělá hlavně stolitrový prostor pod podlahou, o nějž třetí řadu přijdete. Maximálních 1510 litrů je pak na velikost auta rozhodně nadprůměr.
Třetí řadou nicméně přijede třeba i o krycí plato, takže do kufru z ulice s trochu nadsázky vidí každý. Součástí paketu je pak alespoň improvizovaný kryt, který supluje rovnou podlahu, zadní část třetí řady sedadel tak náklad nezvládne poničit.
A slovo kompromis, které by sedělo k využití třetí řady sedadel, vlastně tak nějak vystihuje celý Citroën C3 Aircross. Třeba palubní deska byla v testované výbavě Max obložená na pohled hodnotně vypadající tkaninou. Jenže když zkoumáte podrobněji, rychle objevíte tvrdé a místy laciné plasty. Třeba obložení dveří bude poměrně dost náchylné na poškrábání.
Základ pro méně náročné trhy v kombinaci s tlakem na nižší cenu se projevují i dále. Třeba startovat musíte postaru klíčkem. Od prostřední výbavy Plus je uprostřed palubní desky 10,25palcový dotykový displej s bezdrátovým zrcadlením chytrých telefonů a v případě testované nejvyšší výbavy i integrovanou navigací.
Jenže rozlišení a rychlost odezvy odpovídá podobným systémům před mnoha lety a nebýt couvací kamery, auto by se klidně obešlo bez něj. Stačil by, jako v nejnižší výbavě, jen držák na chytrý telefon. Stejně většina lidí využívá online navigace v nich. Reliktem toho pak jsou i dvě fyzická tlačítka vlevo pod volantem, která dlouhým stisknutím vypnou asistenta rychlosti a držení v jízdním pruhu. V menu palubního systému nepochodíte.
Pochvalu zaslouží bytelné fyzické ovladače klimatizace, dobře čitelné digitální budíky (co jsou ve skutečnosti projekcí) a také volant. Ač na to možná nevypadá, dobře padne do ruky, navíc je opět vybaven příjemně velkými fyzickými tlačítky. Zapomenout nesmíme na sedadla, která jsou překvapivě pohodlná i na dalších trasách.
Ačkoliv v ceníku je testovaná verze uvedená jako Hybrid, ve skutečnosti jde o 48V mildhybrid se základem v benzinové přeplňované dvanáctistovce. Ta má 100 kW, elektromotor dalších 21 kW a dohromady je tak nejvyšší výkon 107 kW.
Na přední kola přenáší sílu šestistupňová dvouspojková automatická převodovka a nutno říct, že s 1420 kilo vážícím autem si elektrifikované ústrojí umí velmi slušně poradit. Ostatně z 0 na 100 km/h zrychluje C3 Aircross za 8,3 vteřiny.
Díky elektromotoru jsou především rozjezdy ve městě velmi plynulé a příjemně svižné, skoro jako v elektromobilu. Problém nastává třeba při rozjezdech do táhlých stoupání, případně při snaze o pružné zrychlení na dálnici. Po sešlápnutí plynového pedálu se totiž zapojí i spalovací motor, auto ale chvilku váhá, co má vlastně dělat. Často je třeba při předjíždění potřeba sešlápnout plynový pedál silněji, aby auto zrychlilo.
Nepříjemné je i poskakování, které je hodně citelné hlavně ve chvíli, kdy postupně dobržďujete třeba u semaforu, auto jede 10 km/h či méně a najednou skočí zelená. Citroën se chce rozjet, ale v tu chvíli zrychlení není příliš jemné.
Kdovíjak zázračná nebyla během testu ani spotřeba paliva. Udávaných 5,4 l/100 km s trochou snahy dosáhnete ve městě či na příměstských tratích. Na konci testu palubní počítač ukazoval kombinovaný součet 6,7 l/100 km: dálnice zkrátka mildhybridu úplně nevoní.
Podvozek byl při přejezdu nerovností především v nižších rychlostech a nenaloženém stavu trochu nervózní a auto na nich poskakovalo. Ve vyšších rychlostech se naopak uklidní. Plusem je vyšší světlá výška přes 20 centimetrů, což překonává i některá auta chvástající se i uměním jízdy v terénu. Řízení sice nemá příliš zpětné vazby, na druhou stranu je lehké a ve městě se tak s autem velmi dobře manévruje.
Jenže kromě vnitřního prostoru je pádným argumentem pro koupi C3 Aircross příznivá cena. Základní pětimístná verze se 74kW přeplňovaným tříválcem a manuální převodovkou stojí 455 tisíc korun. Za podobnou cenu se většinou prodávají o třídu menší SUV.
Sedmimístná verze se nabízí od stupně Plus za nejméně 535 tisíc korun. Citroën se tak řadí k nejlevnějším sedmimístným autům na trhu, dostupnější je jen Dacia Jogger s cenou od 455 tisíc korun. Je to ale poněkud jiná kategorie i velikostí; v rumunském kombi je ve třetí řadě výrazně více místa.
Citroën C3 Aircross Max Hybrid 7 míst
Motor: zážehový přeplňovaný tříválec, 1199 cm3 + elektromotor, pohon předních kol
Převodovka: šestistupňová dvouspojková automatická
Výkon: 107 kW / 145 k
Točivý moment: 230 + 55 Nm
Nejvyšší rychlost: 197 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 8,3 s
Spotřeba paliva: 5,4 l/100 km
Emise CO2: 123 g/km
Rozměry (d/š/v): 4395/1795/1660 mm
Rozvor náprav: 2670 mm
Objem zavazadlového prostoru: 40/330/1510 l
Cena od: 675 000 Kč
Testovaná nejvyšší výbava Max s mildhybridním pohonem přijde na stále docela zajímavých 675 tisíc korun. Pokud vám stačí čistě benzinový motor a nevadí vám řazení, můžete ušetřit 85 tisíc korun. Přitom úplně chudě vybavená C3 Aircross v této nejvyšší verzi není. Posoudit to můžete i v boxu.
Výbava Citroënu C3 Aircross Max
V nejvyšším výbavovém stupni má francouzské SUV automatickou klimatizaci, multimediální systém s 10,25palcovou obrazovkou a vestavěnou navigací, rádio se šesti reproduktory, digitální budíky, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezdrátové dobíjení chytrých telefonů, sledování mrtvých úhlů, LED přední i zadní světla, střešní ližiny, 17palcová litá kola nebo dvoubarevné lakování karoserie.
Lákadlem pak může být i možnost prodloužit si záruku až na 8 let nebo 200 tisíc kilometrů. Ta přitom stojí 14 883 korun. Základem je tříletá záruka s omezením na 200 tisíc kilometrů, následně je možné si různě kombinovat nejen dobu trvání, ale i kilometrový průběh. Podle toho se odvíjí příplatek za prodloužení záruční doby.
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