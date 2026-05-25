Hybrid s čínskou stopou. Benzinový Mercedes CLA jezdí za málo, dokonalý však není

Kdo se na čistokrevný elektromobil zatím necítí, najde u Mercedesu CLA dostatek pochopení. Jeho třetí generace nevznikala jen jako bateriový model, stejná platforma alternativně umožnila zástavbu zážehovým motorem. Tomu sice sekunduje kompaktní elektromotor, dobíjet ze zásuvky se ale nemusí. Do testu jsme přizvali hybrid CLA 200 s pohonem předních kol.
Zatímco si Mercedes třídy A dává produkční pauzu, přebírá třetí generace CLA novou roli „vstupenky do světa Mercedesu“. Možná je dobré hned na začátku vědět, že v jejím případě nejde o stání na „bidýlku“ za pár korun, ale spíš o sedadlo na balkoně s dobrým výhledem za základní cenu lehce přes milion. Sedan se splývavou zádí se řadí do střední automobilové třídy a na délku měří lehce přes 4,7 metru.
Základ testované verze tvoří přeplňovaný čtyřválec s objemem 1,5 litru, který pro Mercedes vyrábí v Číně automobilka Geely. Ten samostatně disponuje výkonem 120 kW (163 k), dostává se mu však podpory dalších 22 kW (30 k) od elektromotoru integrovaném v osmistupňové dvouspojkové převodovce. Vestavěná lithium-iontová baterie, která jej zásobuje elektřinou, má kapacitu 1,3 kWh. V ryzím elektromobilu by to bylo směšně málo, zato v hybridu dost na to, aby auto pár kilometrů zvládlo čistě na elektřinu.
Pokud jde o efektivitu, dokáže spolupráce zážehové patnáctistovky a hybridního 48voltového ústrojí skoro zázraky. Svůj podíl hraje i přísně aerodynamická karoserie, vyladěná tak dokonale, že bezrámová okna neprodukují ani při vysokých dálničních rychlostech žádný hluk.
Právě jízda po dálnici patří k parádním disciplínám CLA. Auto skvěle drží stopu i při rychlostech blížících se 200 km/h, citlivost na boční vítr je nízká a celková úroveň hluku neobtěžující. To vše navíc korunuje spotřeba. Na testovací dálniční trase dlouhé 131 kilometrů jsme při vysokém jízdním průměru 97 km/h dosáhli spotřeby 5,7 litru/100 km. Tak vysoký průměr je dán tím, že část trasy vedla po Německu v úsecích s neomezenou rychlostí.
Prakticky úplně stejné hodnoty spotřeby ukazoval mercedes také při jízdě po městě, kde dosažená průměrná rychlost byla sotva čtvrtinová. V jeho případě tedy neplatí známé pravidlo, že hybrid dokáže jezdit úsporně jen po městě, zatímco při rychlé jízdě spotřeba letí vzhůru: CLA dokáže být úsporné v obou případech.
Zrovna v městském provozu se však potýká s nepříjemností, na které by automobilka měla ještě zapracovat: Spolupráce obou motorů totiž není vždy úplně hladká, Benz při přechodu ze spalovacího režimu na elektrický nebo naopak často tápe, přičemž důsledkem bývá poškubávání, občas dost výrazné. Nedochází k němu při vysoké zátěži, ale spíš naopak: Když třeba auto pomalu dojíždí k semaforu, padne zelená a řidič se snaží znovu zrychlit.
Nápravu může přinést některá z aktualizací softwaru, kvůli kterým už se nyní nemusí jezdit do servisu, protože přijdou automaticky vzduchem. Když jsme mercedes po týdnu vraceli, jedna taková byla právě připravena k nahrání.
Není to jediná pozoruhodnost, kterou se nové CLA liší od svých starších sourozenců. Zvláštní je už to, že coby reprezentant nejlevnější třídy nabízí až tři obrazovky nenápadně začleněné do přístrojové desky. Dá se na nich sledovat YouTube, streamovat hudba, vést videohovor, hrát hry nebo třeba brouzdat po internetu. Nový operační systém MB.OS je rychlý a virtuální asistentka chytřejší než kdy dřív.
Jako ona se zdá být suverénní i parkovací asistent, který do vyhlédnuté mezery najede s bravurou starého mazáka, než se skutečný řidič stačí vůbec rozkoukat. Manévry jsou tak rychlé a odstupové vzdálenosti od dalších aut v některých fázích parkování tak malé, že je těžké odolat šlápnout instinktivně na brzdu, když CLA zdánlivě bez zábran couvá vstříc nárazníku jiného vozu.
Automobilka však naštěstí nespoléhá jen na přemíru digitalizace a image suveréna, takže CLA dostala do vínku také podvozek, v jaký u nejmenších modelů ze Stuttgartu už možná nikdo nedoufal: I když nemá vzduchové pérování a testovaný vůz mu ztěžuje práci svými 19" příplatkovými koly za 18 295 korun, dojem z jízdy je ojedinělým způsobem komfortní. Mercedes tím znovu ukazuje konkurenci, že v některých věcech je opravdu těžké jej porazit.
Mercedes-Benz CLA 200
Motor: kapalinou chlazený čtyřválec, 1499 cm3, pohon předních kol
Výkon: 120 kW/163 k při 5500 ot./min. + 20 kW/30 k (elektromotor)
Točivý moment: 250 Nm při 1750 – 4000 ot./min. + 200 Nm (el.)
Systémový výkon: 135 kW/184 k
Systémový točivý moment: 330 Nm
Převodovka: Dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-eDCT
Nejvyšší rychlost: 232 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 8,0 s
Spotřeba paliva kombinovaná: 5,2 l / 100 km (WLTP)
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 1705 kg / 430 kg
Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný): 750 / 1800 kg
Délka × šířka × výška: 4723 × 1855 × 1450 mm
Rozvor náprav: 2790 mm
Objem zavazadlového prostoru: 405 l
Cena vozu se základní výbavou: 1 173 700 Kč
Cena testovaného vozu s příplatky: 1 537 774 Kč
V jiných to bohužel zas tolik práce nedá, například v ergonomii má CLA jisté rezervy. Jako by šla na ruku výhradně čínským zákazníkům, kteří rádi vše ovládají přes displej, zatímco Evropané nikdy nepochybovali, že to není ideální cesta. Fyzická tlačítka z palubní desky u CLA takřka úplně zmizela.
Ve dveřích řidiče také najdeme jen dvě tlačítka pro všechna čtyři okna, přepínání mezi řadami pak řeší samostatný knoflík – to je věc, se kterou před lety přišel Volkswagen a nyní ji s velkou slávou zavrhl. Těžko říct, proč si Mercedes myslí, že v jeho případě budou zákazníci uznale mručet.
Třídu CLA si zákazníci vždy volili pro její osobitý styl, velikost obestavěného prostoru byla podstatná méně. Na tom se nic nezměnilo ani u nové generace, i když na pohled možná interiér vypadá stísněněji, než ve skutečnosti je.
Že cestující najdou dvě komfortní místa vpředu, se tak nějak předpokládá, ale prostor nad hlavou kupodivu nechybí ani vzadu, pokud tedy neměříte víc než metr osmdesát. Daní za společnou platformu s elektromobilem je ale vysoká podlaha, která neumožňuje cestujícím pohodlně zasunout nohy pod přední sedáky.
