Hodně místa, dlouhý dojezd a česká zima. Kia ze Žiliny se dočkala radikální proměny

Kia udělala v létě v Žilině malou revoluci. Tradiční bestseller Ceed s benzinovými motory nahradila na linkách elektrická EV4, která by se měla stát jedním z budoucích prodejních hitů. Korejci kromě klasicky střižené karoserie, což je oproti záplavě elektrický SUV ze všech stran příjemná změna, lákají na velký vnitřní prostor a dlouhý dojezd. Jak si ale Kia poradila s českou předvánoční zimou?
Šedá není do lehkého bezčasí poloviny prosince úplně ideální barvou. Kia má i ve vzorníku EV4 veselejší odstíny, nicméně vzhledem k popularitě šedé, černé nebo bílé je asi jasné, že lakováním žilinský elektromobil vynikat nebude. A ani nemusí, protože jeho tvary budí mezi lidmi vášně samy o sobě.
Design auta dokonale polarizuje, je to jeden z těch modelů, na který bude mít každý nějaký, často velmi silný názor. Jestli šlo o to zaujmout na první pohled, podařilo se to Kie – a nejen s EV4 – naprosto dokonale. Osvěžující je absence podsvíceného loga, masky nebo jen lišty mezi předními světly.
Vypíchli bychom ale především jednu věc: tou jsou přední světla, a to ani ne tak tvarem, jako funkčností. Nejvyšší verze GT-Line má standardní adaptivní diody, které při dálkovém svícení dynamicky vykrývají protijedoucí auta. A světelný kužel je dostatečně silný a široký i v noční mlze.
Testovaný hatchback (ještě se nabízí sedan s označením fastback) pak nabízí nejen vynikající svícení, ale i podvozek stojící výborně mezi komfortem a jistými jízdními vlastnostmi. Výbavou GT-Line se nenechte zmást, sportovní elektrický hatchback není, ale dlouho se chová velmi neutrálně a nedotáčivost se dostaví až na skutečném limitu.
Řízení sice postrádá výraznější zpětnou vazbu, to ale od rodinného hatchbacku beztak mnoho lidí nečeká. A tak více potěší naladění podvozku směrem ke komfortu. Většinu klasických českých nerovností vyžehlí EV4 jakoby nic, i na 19palcových kolech.
Trochu záhadou jsou brzdy, které mají pozvolnější nástup, o to ostřeji ale po pár vteřinách zapůsobí a auto zastaví. Výtku bychom, u modelů Hyundai a Kia již tradičně, měli k fungování asistentů. Především sledování pozornosti po řidiči vystartuje pokaždé, kdy se nedívá přímo před sebe, ale třeba se rozhodne změnit teplotu klimatizace. Agresivní projev má i upozornění na překročení rychlosti, o doporučení na přestávku, které přijde klidně deset minut po tom, co auto hodinu stálo, nemluvě. Naštěstí se vše dá vypnout.
A jak si elektrický pohon poradil s českou zimou? V útrobách testované EV4 GT-Line byla větší baterka s kapacitou 81,4 kWh a papírovým dojezdem (na 19palcových kolech) 594 kilometrů. V reálném provozu na ně při teplotách blížících se nule nedosáhnete.
Nicméně městské a příměstské trasy zvládne auto podle palubního počítače se spotřebou kolem 18 kWh/100 km, to není úplně špatná hodnota. EV4 jsme ale především protáhli po dálnici z Prahy do Ostravy a zpátky, navíc v běžných cestovních rychlostech. Jinými slovy jsme zkrátka elektromobil nijak nešetřili.
Výsledek? Za 977 kilometrů se průměr ustálil na 21,1 kWh / 100 km. K papírové hodnotě kolem 15,8 kWh to má sice samozřejmě daleko, ale kombinace zimy a dálnice stabilně rychlostí 130 km/h není pro elektromobil zrovna nejvlídnější prostředí. Reálný dojezd je tak kolem 400 kilometrů.
Základem EV4 je zjednodušená verze platformy E-GMP s předním pohonem a 400V napětím. To se podepsalo na maximálním nabíjecím výkonu, který je 128 kW. Nicméně EV4 má předehřev baterie – automatický, když si zadáte do vestavené navigace jako cíl nabíječku, i manuální –, což je možná lepší než vyšší nabíjecí výkon.
V praxi se totiž auto nabijí hned po připojení ke stanici nejvyšším možným výkonem. A to až do nějakých 70 procent. Pak už začne výrazněji klesat pod 100 kW, ačkoliv i při 75 procentech je pořád na slušných 76 kW. Z 30 na 80 procent se tak auto dobíjí něco přes 20 minut. AC nabíjení má maximum 11 kW a za 15 tisíc korun se dá přikoupit paket V2L s adaptérem s 3,6kW zásuvkou pro nabíjení externích spotřebičů.
S fungováním elektrického pohonu souvisí i nastavitelná rekuperace, kterou lze úplně vypnout, nebo naopak ovládat vůz jedním pedálem. Zapnout se dá i adaptivní režim, kdy si auto rekuperaci řídí samo. Elektromotor se 150 kW pak zajišťuje více než dostatečnou dynamiku, i přes hmotnost blížící se dvěma tunám. Jen na kluzkém povrchu při prudkém přidání plynu občas lehce prohrábnete.
EV4 boduje rovněž vnitřním prostorem. Při rozvoru 2820 mm je vzadu před koleny místa královsky, lhostejno v jaké pozici jsou přední sedadla. Také nad hlavou je v hatchbacku dost místa. Příjemná je rovná podlaha, naopak sedák by mohl stehna cestujících vzadu podpírat klidně o něco lépe. Sedadla vpředu jsou pohodlná, především opěrky hlavy zaslouží zvláštní vypíchnutí, ale klidně by se mohlo sedět ještě o něco níže, případně by volant mohl mít trochu menší průměr. Pozici za volantem by to vylepšilo.
Kufr má 435 litrů a spoustu místa pod podlahou, opěradla se navíc sklápí do roviny. Frunk, tedy malý kufr pod přední kapotou, ale EV4 nemá. Na rozdíl od příbuzného SUV EV3.
Palubní deska má u Kie klasické rozvržení s třemi obrazovkami: mezi 12,3palcovými budíky a stejně velkým multimediální systémem je pětipalcový displej na ovládání klimatizace. Ten není příliš ergonomický, zpoza volantu se neovládá úplně komfortně a přes věnec na většinu funkcí nevidíte. Ještě že na případnou změnu teploty má EV4 i klasické hardwarové tlačítko.
Kia EV4 GT-Line
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 150 kW / 204 k
Točivý moment: 283 Nm
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 7,8 s
Využitelná kapacita baterie: 81,4 kWh
Spotřeba energie: 15,8 kWh/100 km
Dojezd: 594 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4450/1860/1485 mm
Rozvor náprav: 2820 mm
Objem zavazadlového prostoru: 435/1415 l
Cena od: 1 289 980 Kč
Lepší by mohla být responzivita centrálního displeje, kliknutí na některou z funkcí je doprovázeno mírnou prodlevou. Naopak potěší, že Android Auto i Apple CarPlay jsou bezdrátové, to modely korejské značky vždycky neuměly. Hůře čitelná jsou na světlé liště pod obrazovkou podsvícená hardwarová tlačítka některých funkcí, volič jízdních režimů je netradičně ve spodní části volantu. Naopak pochvalu zaslouží výběr materiálů i jejich zpracování.
Celkově je Kia EV4 příjemným elektromobilem s komfortními, ale předvídatelnými jízdními vlastnostmi, obrovským vnitřním prostorem a v testované nejvyšší výbavě GT-Line i bohatou výbavou včetně třeba ventilací předních a vyhřívání zadních sedaček nebo tepelného čerpadla.
Výbava Kia EV4 GT-Line
Nejvyšší výbava GT-Line obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, 12,3palcové digitální budíky, audio Harman Kardon s osmi reproduktory, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, sledování mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, elektrické sedadlo řidiče, vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant, ventilovaná přední sedadla, bezklíčové odemykání a startování, tepelné čerpadlo, adaptivní přední LED světla nebo 19palcová litá kola.
Testované auto bylo vybavené mimo jiné paketem Tech za 45 tisíc korun obsahující 360stupňový kamerový systém, kamerové sledování mrtvých úhlů, parkovací asistent s dálkovým ovládáním nebo průhledový displej. Za 35 tisíc korun se dá dokoupit elektrické střešní okno, metalíza stojí 20 tisíc, matný lak 40 tisíc a paket V2L 15 tisíc.
Ceny startují na 939 980 korunách za základní výbavu Air s menší 58,3kWh baterií. Testovaný větší akumulátor koupíte za nejméně 1 074 980 korun a výbava GT-Line se prodává od 1 289 980 korun. Tradiční je pro modely Kia sedmiletá záruka s omezením na 150 tisíc kilometrů. A kdo hledá spalovací alternativu, z Mexika se do Česka vozí model K4 startující pod půl milionem.
