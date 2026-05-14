Hbité Polo stojí pod 400 tisíc. Vyvezli jsme ho k Jadranu, má neuvěřitelnou spotřebu

Dost možná jde o nejlepší cenovou nabídku na současném automobilovém trhu. Akční verze Volkswagenu Polo Love není úplným základem ani svou výbavou, ani motorem, je ale k mání za lákavě nízkou cenu. Vyzkoušeli jsme jej na dlouhé trase k moři a nestačili se divit.
Když se v závěru roku 2024 objevil na týden v redakci Volkswagen Polo Limited za 389 900 korun, vypadalo to jako nabídka, kterou hned tak něco nepřekoná.
Jenže o sedmnáct měsíců později je v redakci Polo znovu, tentokrát se silnějším motorem a lepší výbavou. Cena přitom poskočila vzhůru jen o deset tisíc, ale Volkswagen vám z ní dvacet tisícovek zase odečte, když u něj necháte své staré auto na protiúčet.
Litrový tříválec pod kapotou má tentokrát i turbo — výkon 95 koní je na malé auto tak akorát, aby řidič nebyl navěky odsouzen k defenzivnímu stylu jízdy. Nejslabší atmosférická verze s 80 koňmi je docela jiný případ.
Není to tak dávno, co malá auta typu Pola v Česku zastávala funkci rodinného vozu. Menší rodině by ostatně nejlevnější volkswagen dobře posloužil i dnes: Má obstojně velký kufr a vzadu dvě pohodlná sedadla, kde se dají dobře složit nohy. Na šířku je dostatečně široké, aby tu do sebe cestující nenaráželi lokty. A v mnoha ohledech se větším autům dokonale vyrovná. Třeba dvouzónovou klimatizací nebo výškově nastavitelnými pásy na obou předních sedadlech.
Šestá generace benzinového Pola už je na světě devátým rokem, což by teoreticky mělo být znát. Jenže pokud na ni koukáte dnešní optikou, všimnete si spíš toho, co už současné volkswageny nenabízí. Takovou užitečnou věcí bývala couvací kamera ukrytá v logu pátých dveří, která se vysouvala jen při zařazené zpátečce. Dnešní Volkswageny ji mají napevno přišroubovanou nad „espézetkou“, kde ji před plískanicemi nic nechrání. Polo Love ji však má ještě postaru chráněnou, což je dobrá záminka k nahlédnutí, co je u této akční verze vlastně v ceně.
Kromě zmíněné couvací kamery jsou to LED světla na obou stranách auta, elektricky sklopná zrcátka, zatmavená zadní okna, litá kola, indukční nabíjení telefonu, digitální přístrojový štít nebo dva USB-C porty u zadních sedadel. Ale také třeba multifunkční volant v kůži (včetně hlavice řadicí páky), výškově nastavitelná přední sedadla nebo ve dvou úrovních stavitelná podlaha kufru.
Je toho poměrně hodně, ve skutečnosti má testovaný exemplář pouze čtyři příplatkové prvky: Již zmíněnou dvouzónovou klimatizaci za 9000 korun, šedou metalízu za 13 800, vyhřívání předních sedadel za 6600 a bezdrátové propojení telefonu s infotainmentem vozu pomocí Apple CarPlay respektive Android Auto za 6600 korun.
Lak auta je věcí vkusu, ale všechny ostatní příplatky jsou rozumně investované peníze. Nic navíc už není třeba přikupovat, snad kromě rezervního kola. To se pod podlahu kufru pohodlně vejde, půjčené auto tam ale mělo jen lepidlo s kompresorem.
Současné Polo vznikalo ještě před érou překotné digitalizace volkswagenů z počátku 20. let, takže jej minuly všechny ergonomické přešlapy. Má tedy samostatné ovladače pro všechna čtyři okna, opravdový knoflík na ztlumení hlasitosti rádia i klasická tlačítka na multifunkčním volantu. Také se ovšem startuje postaru klíčem a ne tlačítkem, což už přece jen působí trochu staromódně.
Jízdním projevem ale Polo beze zbytku potěší. Je to jedno z těch aut, co dokážou jet rovně, aniž by bylo třeba neustále korigovat směr volantem. Řízení dává řidiči dobrý přehled o tom, co se právě děje s koly, takže si jízdu může opravdu užít. Litrový motor jde hezky za plynem, dobře odstupňovaná pětistupňová ručně řazená převodovka přichází ke slovu přiměřeně často — motor je schopen zabrat v celkem širokém spektru otáček.
Volkswagen Polo Love
Motor: kapalinou chlazený tříválec, 999 cm3, pohon předních kol
Výkon: 70 kW / 95 k při 5000 ot./min
Točivý moment: 175 Nm při 1600 ot./min
Převodovka: pětistupňová ručně řazená
Nejvyšší rychlost: 188 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 10,8 s
Spotřeba paliva kombinovaná: 5,1 l / 100 km (WLTP)
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 1173 kg / 448 kg
Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný): 580 / 1000 kg
Délka × šířka × výška: 4074 × 1751 × 1436 mm
Rozvor náprav: 2552 mm
Objem prostoru pro zavazadla: 351 — 1125 l
Cena provedení Love: 399 000 Kč
Cena testovaného auta vč. příplatků: 437 400 Kč
Nejpříjemnějším zážitkem však nakonec byla spotřeba, která se po 800 kilometrech jízdy k jadranskému pobřeží ustálila na 4,4 litrech / 100 km. Počasí přitom nebylo zrovna ideální, prakticky celý průjezd Slovinskem nás provázely proudy vody z jarních bouřek.
Takové hodnoty jsou o to pozoruhodnější, že jich Polo dosáhlo bez jakékoliv formy elektrifikace. Navzdory současným vysokým cenám pohonných hmot tak ani cesta na dovolenou nemusí zruinovat rodinný rozpočet: Plná čtyřicetilitrová nádrž totiž Polu vystačí na neuvěřitelných 900 kilometrů.
Má nás štvát, že je Kolja náš poslední oscarový film? Letos slaví 30 let od premiéry
Snímek otce a syna Svěrákových je dodnes mnohými pokládán za ideální model velkého českého filmu, který působí moderně a zároveň staromilsky, mezinárodně i ryze lokálně. V českých kinech měl premiéru 15. května 1996.
„Nabitá powerbanka nestačí.“ Jak si Češi poradí v krizi? Výsledek testu filmaře překvapil
Jsou Češi připraveni na krizové situace? Dokázali by přežít 72 hodin bez pomoci, kdyby vše přestalo fungovat? Skupina mladých dokumentaristů to testuje na dobrovolnících v rámci platformy CzeXperiment. Tři lidé strávili 72 hodin v boxech, kde jim simulovali reálný blackout. Co jim chybělo nejvíc a jaké situace zvládali nejhůř? Ve Spotlightu Terezy Engelové to prozradil režisér Jan Látal.
"Zrádce a česká loutka." Posselt říká, kdy budou moct "jeho Němci" v klidu zemřít
Akce, která jedny pobuřuje a druhé dojímá. Jak kontroverze vnímá její hlavní tvář? Šéf sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o kontroverzích kolem setkání v Brně, Benešových dekretech i o tom, proč podle něj dnes Čechy a sudetské Němce spojuje víc, než je rozděluje.
Tajná mise s cílem vypudit okupanty. Klíčový protiútok tutlali Ukrajinci i před velením
Úkol byl jasný – dobýt zpět území zabrané Rusy ještě dříve, než nepřítel upevní své pozice. Ukrajinský protiútok v Záporožské a Dněpropetrovské oblasti z konce ledna 2026 byl proto plánován v přísném utajení. O riskantní misi do poslední chvíle nevěděli ani někteří vysoce postavení velitelé, píší ukrajinská média.
Citizens stále bojují o titul. PSG má pátý ligový triumf po sobě, Inter Milán double
Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické ligy Crystal Palace 3:0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na dva body. Hráči Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola dnes zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0.