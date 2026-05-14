Přeskočit na obsah
Benative
14. 5. Bonifác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Redakční testy

Hbité Polo stojí pod 400 tisíc. Vyvezli jsme ho k Jadranu, má neuvěřitelnou spotřebu

Volkswagen Polo Love je akčním modelem s dobrou výbavou.
Volkswagen Polo Love
Volkswagen Polo Love
Volkswagen Polo Love
Volkswagen Polo Love
Zobrazit
17 fotografií
Volkswagen Polo Love je akčním modelem s dobrou výbavou. |
Foto: Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Dost možná jde o nejlepší cenovou nabídku na současném automobilovém trhu. Akční verze Volkswagenu Polo Love není úplným základem ani svou výbavou, ani motorem, je ale k mání za lákavě nízkou cenu. Vyzkoušeli jsme jej na dlouhé trase k moři a nestačili se divit.

Reklama

Když se v závěru roku 2024 objevil na týden v redakci Volkswagen Polo Limited za 389 900 korun, vypadalo to jako nabídka, kterou hned tak něco nepřekoná.

Jenže o sedmnáct měsíců později je v redakci Polo znovu, tentokrát se silnějším motorem a lepší výbavou. Cena přitom poskočila vzhůru jen o deset tisíc, ale Volkswagen vám z ní dvacet tisícovek zase odečte, když u něj necháte své staré auto na protiúčet.

Související

Litrový tříválec pod kapotou má tentokrát i turbo — výkon 95 koní je na malé auto tak akorát, aby řidič nebyl navěky odsouzen k defenzivnímu stylu jízdy. Nejslabší atmosférická verze s 80 koňmi je docela jiný případ.

Není to tak dávno, co malá auta typu Pola v Česku zastávala funkci rodinného vozu. Menší rodině by ostatně nejlevnější volkswagen dobře posloužil i dnes: Má obstojně velký kufr a vzadu dvě pohodlná sedadla, kde se dají dobře složit nohy. Na šířku je dostatečně široké, aby tu do sebe cestující nenaráželi lokty. A v mnoha ohledech se větším autům dokonale vyrovná. Třeba dvouzónovou klimatizací nebo výškově nastavitelnými pásy na obou předních sedadlech.

Reklama
Reklama

Šestá generace benzinového Pola už je na světě devátým rokem, což by teoreticky mělo být znát. Jenže pokud na ni koukáte dnešní optikou, všimnete si spíš toho, co už současné volkswageny nenabízí. Takovou užitečnou věcí bývala couvací kamera ukrytá v logu pátých dveří, která se vysouvala jen při zařazené zpátečce. Dnešní Volkswageny ji mají napevno přišroubovanou nad „espézetkou“, kde ji před plískanicemi nic nechrání. Polo Love ji však má ještě postaru chráněnou, což je dobrá záminka k nahlédnutí, co je u této akční verze vlastně v ceně.

Kromě zmíněné couvací kamery jsou to LED světla na obou stranách auta, elektricky sklopná zrcátka, zatmavená zadní okna, litá kola, indukční nabíjení telefonu, digitální přístrojový štít nebo dva USB-C porty u zadních sedadel. Ale také třeba multifunkční volant v kůži (včetně hlavice řadicí páky), výškově nastavitelná přední sedadla nebo ve dvou úrovních stavitelná podlaha kufru.

Je toho poměrně hodně, ve skutečnosti má testovaný exemplář pouze čtyři příplatkové prvky: Již zmíněnou dvouzónovou klimatizaci za 9000 korun, šedou metalízu za 13 800, vyhřívání předních sedadel za 6600 a bezdrátové propojení telefonu s infotainmentem vozu pomocí Apple CarPlay respektive Android Auto za 6600 korun.

Lak auta je věcí vkusu, ale všechny ostatní příplatky jsou rozumně investované peníze. Nic navíc už není třeba přikupovat, snad kromě rezervního kola. To se pod podlahu kufru pohodlně vejde, půjčené auto tam ale mělo jen lepidlo s kompresorem.

Reklama
Reklama

Současné Polo vznikalo ještě před érou překotné digitalizace volkswagenů z počátku 20. let, takže jej minuly všechny ergonomické přešlapy. Má tedy samostatné ovladače pro všechna čtyři okna, opravdový knoflík na ztlumení hlasitosti rádia i klasická tlačítka na multifunkčním volantu. Také se ovšem startuje postaru klíčem a ne tlačítkem, což už přece jen působí trochu staromódně.

Jízdním projevem ale Polo beze zbytku potěší. Je to jedno z těch aut, co dokážou jet rovně, aniž by bylo třeba neustále korigovat směr volantem. Řízení dává řidiči dobrý přehled o tom, co se právě děje s koly, takže si jízdu může opravdu užít. Litrový motor jde hezky za plynem, dobře odstupňovaná pětistupňová ručně řazená převodovka přichází ke slovu přiměřeně často — motor je schopen zabrat v celkem širokém spektru otáček.

Volkswagen Polo Love

Motor: kapalinou chlazený tříválec, 999 cm3, pohon předních kol
Výkon: 70 kW / 95 k při 5000 ot./min
Točivý moment: 175 Nm při 1600 ot./min
Převodovka: pětistupňová ručně řazená
Nejvyšší rychlost: 188 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 10,8 s
Spotřeba paliva kombinovaná: 5,1 l / 100 km (WLTP)
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 1173 kg / 448 kg
Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný): 580 / 1000 kg
Délka × šířka × výška: 4074 × 1751 × 1436 mm
Rozvor náprav: 2552 mm
Objem prostoru pro zavazadla: 351 — 1125 l
Cena provedení Love: 399 000 Kč
Cena testovaného auta vč. příplatků: 437 400 Kč

Nejpříjemnějším zážitkem však nakonec byla spotřeba, která se po 800 kilometrech jízdy k jadranskému pobřeží ustálila na 4,4 litrech / 100 km. Počasí přitom nebylo zrovna ideální, prakticky celý průjezd Slovinskem nás provázely proudy vody z jarních bouřek.

Reklama
Reklama

Takové hodnoty jsou o to pozoruhodnější, že jich Polo dosáhlo bez jakékoliv formy elektrifikace. Navzdory současným vysokým cenám pohonných hmot tak ani cesta na dovolenou nemusí zruinovat rodinný rozpočet: Plná čtyřicetilitrová nádrž totiž Polu vystačí na neuvěřitelných 900 kilometrů.

Prohlédnout 17 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jeseník, povodně 2024
Jeseník, povodně 2024
Jeseník, povodně 2024

„Nabitá powerbanka nestačí.“ Jak si Češi poradí v krizi? Výsledek testu filmaře překvapil

Jsou Češi připraveni na krizové situace? Dokázali by přežít 72 hodin bez pomoci, kdyby vše přestalo fungovat? Skupina mladých dokumentaristů to testuje na dobrovolnících v rámci platformy CzeXperiment. Tři lidé strávili 72 hodin v boxech, kde jim simulovali reálný blackout. Co jim chybělo nejvíc a jaké situace zvládali nejhůř? Ve Spotlightu Terezy Engelové to prozradil režisér Jan Látal.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama