Fabia za cenu téměř dvou. Dává smysl pořídit si nejdražší malou Škodu, která jezdí jako žádná jiná?

Nejrychlejší sériová Škoda Fabia v historii stojí o tři sta tisíc víc než základ, ale rozdíl není jen v ceně. Verze 130 mění charakter malého hatchbacku tak zásadně, že najednou působí jako jiné auto. Není to racionální volba, ale o to zajímavější je, jak dobře funguje v reálném světě.
Fabia za cenu téměř jedné a tři čtvrtě základní verze zní na první dobrou jako drzý vtip. Model 130 je absolutně nejdražší současná sériová malá Škoda, která stojí o tři sta tisíc víc než základ. A to je moment, kdy si nutně položíte otázku, jestli tohle auto vůbec dává smysl.
Paradoxně právě tady začíná být zajímavé, protože odpověď není jednoduché ano nebo ne. Tahle fabie totiž není jen dražší, v mnoha ohledech je úplně jiná.
Na první pohled to přitom nemusí být tak zřejmé. Design zůstává relativně střídmý, žádné křiklavé prvky a snaha „tunersky“ šokovat. Fešácká 18“ kola a červeně lakované třmeny za nimi, tmavé doplňky a sportovně laděné detaily jako nárazníky a difuzory a taky dvojitá koncovka výfuku – ostatně mezi aktuálními škodovkami ji má Fabia jako jediná – naznačují, že jde o něco víc, ale pořád se drží při zemi.
Znalci si všimnou decentních polepů 130 v atraktivním designu původního závoďáku 130 RS a od nich si na parkovišti občas vysloužíte palec nahoru, celkově ale nepůsobí jako auto, které by chtělo okolí vizuálně „posadit na zadek“.
Zásadnější proměna se odehrává pod kapotou. Motor 1.5 TSI s výkonem 130 kW dává autu úplně jinou dynamiku, než na jakou jsou majitelé běžných fabií zvyklí. Nejde jen o zrychlení nebo maximální rychlost, ale hlavně o způsob, jakým svůj výkon podává.
Motor není žádnou novinkou, jednotku koncern využívá v různých modelech, ale pro Fabii 130 je upravený, a tak je pružný, ochotný a překvapivě kultivovaný. Při klidné jízdě je téměř neslyšný, točí nízko a nechává vás v klidu plout provozem.
Jakmile ale ve sportovním módu převodovky přidáte, reakce je okamžitá a fabie najednou působí mnohem lehčeji, než by odpovídalo její velikosti i papírovým parametrům. Podíl na tom mají samozřejmě decentní rozměry auta, jeho obratnost a taky hmotnost. Mimochodem, díky maximálce 228 km/h se může pochlubit titulem nejrychlejší sériové fabie v historii.
Díky deaktivaci válců při nízké zátěži může motor běžet jen na část svého potenciálu, čímž šetří palivo. Tenhle systém funguje nenápadně, bez rušivých přechodů, a vytváří zvláštní kontrast – máte k dispozici na typ auta slušný výkon, ale zároveň jste schopni jezdit s rozumnou spotřebou (po týdenním testu se držela mezi 6 až 7 l/100 km). Je to trochu jako mít dvě auta v jednom.
Převodovka DSG k tomu přidává další vrstvu charakteru. Při svižné jízdě funguje výborně, drží motor v ideálních otáčkách a řadí rychle a logicky. V tu chvíli auto působí skoro až hravě, ochotně reaguje a působí tak lehce.
Podvozek je naladěný tak, aby dostál živějšímu charakteru auta, ale zároveň neztratil každodenní použitelnost. A to se mu daří. Na rozbité silnici není nepříjemně tvrdý, naopak si drží určitou dávku komfortu. Když ale přijde na svižnější jízdu, auto drží stopu jistě a bez nervozity.
Škoda Fabia 130
Motor: benzinový čtyřválec, 1498 cm3, pohon předních kol
Výkon: 130 kW / 177 k při 5750–6000 ot./min
Točivý moment: 250 Nm při 1500–4000 ot./min
Převodovka: sedmistupňová dvouspojková DSG
Nejvyšší rychlost: 228 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 7,4 s
Spotřeba paliva kombinovaná: 5,5 l / 100 km
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 1204 kg / 466 kg
Délka × šířka × výška: 4108 × 1780 × 1459 mm
Objem kufru: 380 l/1190 l
Cena modelu od: 699 900 Kč
Nečekejte hravost malých hot hatchů, spíš určitou dospělou jistotu. Fabia 130 nepůsobí jako auto, které by vás chtělo přimět k legraci za každou cenu, ale kdo po zábavě zatouží, auto mu ukáže, že má rezervy.
Řízení zapadá do stejné filozofie. Je přesné, dostatečně komunikativní, ne však přehnaně ostré. Všechno je naladěné tak, aby to dávalo smysl v každodenním provozu. Nesnaží se být malým sportovcem, spíš rychlým univerzálem. Někomu to může chybět, jiný to ocení.
Interiér pokračuje v podobném duchu. Sportovní prvky tu jsou, ovšem nepřebíjejí praktičnost. Sportovně tvarovaná sedadla dobře drží tělo, volant z Monte Carla padne do ruky, ale pořád máte pocit, že sedíte v téměř normální fabii. Což slibuje dobrou ergonomii, solidní prostor a známé ovládání.
Velkým tématem však stále zůstává cena. Zatímco základní Škoda Fabia s litrovým tříválcem a manuálním pětikvaltem začíná v akčním modelu Classic bez stokoruny na 400 tisících, nejdražší stotřicítka vyjde na 799 900 Kč. Za peníze, které tahle verze stojí, už můžete vybírat mezi většími auty.
Někdo to může vnímat jako největší slabinu celé koncepce. Jenže auta se málokdy kupují čistě hlavou. Pro mluví právě kombinace decentnosti a výkonu, která na trhu není úplně běžná.
Není to hot hatch a není to ani obyčejné městské auto. Je to něco mezi. Na druhou stranu kdo pokukoval po doposud nejvyšperkovanější fabii, modelu Monte Carlo, měl by vědět, že 130 je oproti němu lepší nejen parametry (+20 kW), ale i specifickou výbavou a vyjde už „jen“ o 90 tisíc dráž.
Paradoxně nejatraktivnější tak bude tahle varianta především jako zánovní ojetina. Nejen že v tu chvíli neztratí nic ze své technické atraktivity, pro druhého majitele navíc bude finančně dávat smysl.
