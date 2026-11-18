BMW iX3 se prodává jako teplé housky na krámě. Závod v maďarském Debrecínu nestíhá pokrývat poptávku, která už překročila sto tisíc aut. Také v Česku se SUV rychle vyhouplo na pozici nejoblíbenějšího elektromobilu německé značky, navíc umí být až překvapivě dostupné. Právě základní zadokolku s označením 40 jsme vyzkoušeli. Sedí k ní ale skutečně přívlastek „základní“?
Řada Neue Klasse byla pro BMW důležitá v 60. letech a je pro něj důležitá i teď. Elektromobily na nové 800V platformě sice nemusí automobilku zachraňovat před krachem, jejich neúspěch by ale znamenal pro vedení v Mnichově pořádnou porci problémů. Jenže iX3 i sedan i3 se podle dosavadních zkušeností povedly prakticky ve všech směrech.
Až doposud jsme měli možnost řídit jen vrcholné verze 50 xDrive s pohonem všech kol a 108,4kWh baterií. Základní iX3 40 je naproti tomu „jen“ zadokolkou s výkonem 235 kW a 82,6kWh baterií. Zase ale přináší jiné benefity, třeba zajímavou pořizovací cenu. Ta začíná na 1 544 400 korunách, což je za středně velké elektrické SUV prémiové značky překvapivě výhodná nabídka.
Už od prvních kilometrů za volantem je jasné, že jízdní vlastnosti, tolik chválené u čtyřkolky, se ani u zadokolky nijak nezměnily. 235 kW a 500 Nm jsou hodnoty, které poskytují nadprůměrnou dynamiku za všech okolností.
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