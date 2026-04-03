Elektrická revoluce překvapí cenou. BMW iX3 boří představy interiérem i technikou

Když byla elektromobilita ještě v plenkách, patřilo BMW s malým modelem i3 mezi její průkopníky. A pozici inovátora a lídra by si rádo zachovalo i v době, kdy se kolem aut do zásuvky objevuje stále více otázek a pochybností. Proto přišla řada Neue Klasse na úplně nové platformě. Jejím prvním zástupcem je SUV iX3, které jsme konečně vyzkoušeli na českých silnicích.
Kdysi v 50. letech byla automobilka BMW v hluboké krizi. Tak hluboké, že jí hrozil krach a úpadek v zapomnění jako u mnohých jiných německých výrobců. Pak ale přišla řada Neue Klasse, která obrátila kormidlem o 180 stupňů a výraznou měrou přispěla k tomu, že BMW je dnes tam, kde je.
V tak špatné pozici aktuálně automobilka z Mnichova není. Že oprášila spojení Neue Klasse, spíše vyjadřuje, jak moc důležitá pro ni nová řada elektromobilů vlastně je. A zatím se podle zájmu zákazníků zdá, že to byla velká trefa. V maďarském Debrecínu, kde se první zástupce rodiny SUV iX3 vyrábí, přidávají směny, a novináři ho dokonce ocenili titulem Světové auto roku.
Nutno říct, že se spalovací či plug-in hybridní X3, případně s předchůdcem z Číny, nemá novinka prakticky nic společného. Snad jen podobnou velikost s délkou 4,8 metru. Základem je nová platforma s 800V elektrickou architekturou, k tomu přidejte čtyři superpočítače starající se o ovládání prakticky všech funkcí. A přesto při jízdě nemáte pocit, že spíše než v autě sedíte v superpočítači, jak to umí některé třeba čínské modely.
BMW iX3 totiž pořád zůstává BMW a napsat o něm, že jde o jeden z nejlépe jezdících elektromobilů na trhu, není nadnesené. Podvozek nepotřebuje adaptivní tlumiče nebo vzduchové odpružení, aby byl komfortní. Dokonce ani na 21palcových kolech. Zároveň ale komfort neznamená ústupky v jízdních vlastnostech, a tak je německé SUV i v zatáčkách až neuvěřitelně jisté.
Skoro jako kdyby ani nevážilo téměř 2,4 tuny a v podlaze nemělo 108,4kWh baterku. Chování je krásně čitelné a předvídatelné, přitom bez výrazné nedotáčivosti nebo naopak přetáčivosti. Řízení je ve městě příjemně lehké, takže manévrování ani v užších ulicích není problém, na otevřené silnici ale ztuhne a s řidičem komunikuje. A kdo by si troufnul, může úplně vypnout stabilizaci. Ne, radost z jízdy tu není jen prázdná fráze.
Zatím jedinou dostupnou verzí je čtyřkolka 50 xDrive, která má celkem 345 kW a 645 Nm. To je dost na to, aby auto zrychlilo z 0 na 100 km/h za 4,9 vteřiny. A když chcete, zatlačit do sedačky opravdu umí a celý výkon zvládne předvést pořádně naplno. Jenomže je tu i druhá stránka: iX3 v naprosté většině normálních situací umí být opravdu rychlá, ale bez typického elektrického nakopnutí. Je to spíše plynulá gradace výkonu než zatlačení do sedačky. To je další úroveň komfortu.
Nakonec testovaná verze s M paketem má kromě jiného i možnost měřit zrychlení, přetížení a další hodnoty, které budete asi zkoušet spíše u šestiválcové M3 než u elektrického SUV. Nicméně ta možnost tady je.
Příjemný šok u stojanu
Se čtyřkolkou se pojí již zmíněná baterie s využitelnou kapacitou 108,4 kWh, která za ideálních podmínek znamená papírový dojezd 743 kilometrů a spotřebu 16,5 kWh / 100 km. K tomu ještě díky 800V architektuře připočtěte nabíjecí výkon až 400 kW. U AC nabíjení je standardem 11 kW, ale připlatit se dá 20 tisíc za 22 kW.
Jaká je česká jarní realita? Jízdu mimo dálnici zvládne iX3 podle palubního počítače za méně než 17 kWh / 100 km. Dálniční jízda v povolených mezích znamená spotřebu mezi 22 až 24 kWh / 100 km. Za 950 ujetých kilometrů, převážně po dálnici, jsme se nakonec dostali na průměr 22,5 kWh / 100 km: a to je vzhledem k profilu trasy nadprůměrná hodnota. Nna plnou baterku dokáže reálně iX3 ujet něco kolem 500 především dálničních a neloudavých kilometrů.
Když pak zastavíte na 400kW stanici, ukáže se další síla mnichovského SUV. Z 10 na 80 procent kapacity baterky se dostanete pod 21 minut, přesně jak udává automobilka. Dokonce se nám povedlo dosáhnout i maximálního nabíjecího výkonu 400 kW, byť jen relativně na chvíli. Nutno podotknout, že nedávno testovaný Zeekr 7X měl nabíjecí křivku ještě o kousek lepší než BMW, za což vděčí hlavně vyššímu výkonu v pozdějších fázích cyklu. Přesto lepších aut v otázce nabíjení na trhu mnoho nenajdete.
Mimo to má SUV i funkci obousměrného nabíjení V2L, můžete tak z něj udělat velkou powerbanku.
Co novému BMW chybí, jsou pádla pro nastavování rekuperace. Její intenzitu ovlivníte jen v menu infotainmentu, což hlavně při jízdě není úplně nejintuitivnější. Navíc rekuperaci nejde úplně vypnout, nejblíže je tomu její adaptivní režim. Ten třeba na dálnici, pokud je před autem volno, zvládá i plachtění, nicméně při sebemenší detekci auta začne poměrně brzy přibrzďovat. BMW iX3 ale zvládá ovládání jen za pomoci jednoho pedálu.
Vypíchnout si zaslouží fungování asistenčních systémů: jsou totiž velmi citlivě nastavené, především pokud jde o sledování pozornosti řidiče. Dokonce tak citlivě, že vás auto vlastně ani nebude nutit jej vypnout, protože o něm při normální jízdě vůbec nevíte. Sledování značek a udržování v jízdním pruhu má pak deaktivační zkratky přímo na boční straně středového displeje, nikde nemusíte nic složitě hledat a vypínat. Lze to udělat i jednoduše.
Promítání do každé rodiny
Velkým tématem je u moderní Neue Klasse interiér, jehož dominantou je hlavně Panoramic Vision táhnoucí se přes celou šířku čelního skla. Jeho úhlopříčka je 40 palců. Jednoduše řečeno jde asi o pět centimetrů vysoký černý pás, na nějž se promítají nejdůležitější údaje. Plochu před řidičem obsahující rychlost nebo dojezd měnit nejde, další část projekce už si ale může posádka přizpůsobit.
Buď máte několik zobrazení přednastavených, to je třeba promítání navigace do centrální části černého pásu, nebo si můžete podle svého navolit až šest dlaždic mimo jiné s aktuálním časem, přehrávanou skladbou, dojezdem, předpovědí počasí… Zkrátka téměř cokoliv se vám zamane.
A funguje to opravdu parádně. Grafika je ostrá, i v přímém slunci dobře čitelná, výsek z navigace je tak nějak dostačující na to, abyste se ani v neznámém prostředí neztratili.
Superlativy mohou pokračovat i na středovou 17,9palcovou obrazovku, která má velmi jemnou grafiku a rychlou odezvu. K tomu je v češtině, a i když nabízí různá menu pro nastavení skutečně spousty funkcí od tuhosti řízení až po barvu ambientního osvětlení, zorientujete se v systému opravdu rychle.
Dvě výtky ale máme a směřují ke klimatizaci: byť na rychlou změnu teploty je na spodní straně displeje malá lišta, hardwarová tlačítka jsou stále lepší. Horší je ale nemožnost nastavit směr foukání vzduchu z jinak designově velmi povedených výdechů jinak než opět přes obrazovku. Vlastně trochu jako v Tesle.
Terčem kritiky je často volant, především za poněkud podivný tvar. Ale jakmile ho jednou dostanete do ruky, bude vám úplně jedno, jak vypadá. Protože má naprosto ideální tloušťku věnce a jeho průměr a vykrojení v oblasti palců vás nevědomky nutí držet ho vždy v ideální pozici tři čtvrtě na tři. Drží se opravdu skvěle a napomáhá požitku z jízdy. Design je možná diskutabilní, forma ale nanejvýš povedená.
Navíc všude v kabině je cítit, že si s výběrem materiálů a jejich zpracováním dal někdo práci. Nic není nahodilé, všechno spolu skvěle ladí a doplňuje se. V tomto kontextu snad jen páčky blinkrů, světel a stěračů působí poněkud laciněji.
Silnou stránkou iX3 je i vnitřní prostor předurčený už jen 2,9metrovým rozvorem náprav. Vzadu před koleny tedy nouzí trpět nebudete, stejně tak nad hlavou. Sedadla vzadu jsou navíc podobně pohodlná jako vpředu. Kufr má 520 litrů a prostor pod podlahou, díky velkému 58litrovému frunku – přednímu kufru – pak navíc kabely vzadu nepřekáží.
Už klasická fráze říká, že vnější vzhled je otázkou osobního vkusu, a u BMW iX3 to platí dvojnásobně. Zepředu je to (subjektivně) vyloženě povedené auto. Úzké ledvinky odkazující na původní Neue Klasse, světla zakomponovaná do samostatných modulů. To vše ještě podpořené paketem s podsvíceným rámečkem kolem ledvinek i světel. To na tvarování zadních partií bude třeba trochu více si zvyknout. Protáhlá světla a výrazný prolis nebudou pro každého.
BMW iX3 50 xDrive
Motor: elektromotor vpředu a vzadu, pohon všech kol
Výkon: 345 kW / 469 k
Točivý moment: 645 Nm
Nejvyšší rychlost: 210 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 4,9 s
Využitelná kapacita baterie: 108,4 kWh
Spotřeba energie: 16,5 kWh / 100 km
Dojezd: 743 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4782/1895/1635 mm
Rozvor náprav: 2897 mm
Objem zavazadlového prostoru: 520/1750 + 58 l
Cena od: 1 725 100 Kč
Velké překvapení pak čeká při nahlédnutí do ceníku. Protože velmi slušně vybavená základní iX3 50 xDrive začíná na 1 725 100 korunách. Za variantu s M paketem zaplatíte nejméně 1 833 494 korun, testované auto včetně příplatků už však přesáhlo dvoumilionovou hranici.
Výbava BMW iX3
Základní výbava německého SUV obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, projekční displej BMW Panoramic Vision, 17,9palcový multimediální systém s navigací a rádiem se sedmi reproduktory, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, vyhřívání předních sedadel, elektrické ovládání předních sedadel, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, adaptivní tempomat, LED přední světla nebo 20palcová litá kola.
Vybrané příplatkové prvky testovaného vozu: M paket za 108 394 Kč, M sportovní přední sedadla s masáží za 40 638 Kč, 360stupňová kamera v paketu za 14 898 Kč, exteriérový paket Iconic Glow s podsvícenou maskou a adaptivními světlomety za 28 730 Kč, paket Innovation (3D průhledový displej, audio Harman Kardon se třinácti reproduktory a třízónová automatická klimatizace) za 51 480 Kč, 21palcová kola za 32 526 Kč.
Nicméně i když si nepřiplatíte za jedinou položku, dostanete jeden z nejzajímavějších a nejlepších elektromobilů na trhu: ať už technologiemi, jízdními vlastnostmi, efektivitou pohonu, nebo provedením interiéru. A k tomu navíc základní cenou, která háže rukavici nejen prémiovým konkurentům (je levnější než Mercedes GLC i Audi Q6 e-tron), ale i těm mainstreamovým. Třeba Enyaqu RS nebo VW ID.4 GTX.
