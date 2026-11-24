Elektrický Hilux dokazuje, že pick-up nemusí mít diesel, aby zvládl terén, ze kterého by leckteré SUV raději couvalo. I schopnosti mimo asfalt jsou jeho ohromně silnou stránkou. Jenže bez slabin není. Jeho aktuální parametry na pracovní auto zkrátka nestačí.
Představa, že si lesník pořídí elektrický pick-up, má jeden háček. Práce se málokdy řídí podle toho, kolik procent ukazuje baterie. Toyota přesto poslala Hilux do elektrického věku.
Nedostatečné schopnosti v terénu nejsou to, co byste mu mohli vyčítat. Elektromobil si s ním poradí lépe, než by leckdo čekal. Prostě vydrží skoro všechno, jak jsme se přesvědčili před nedávnem v bulharských horách. A na silnici přináší něco, co by od pracovního pick-upu čekal málokdo: klid.
Dva elektromotory, jeden na každé nápravě, s kombinovaným výkonem 144 kW (196 koní), se o trakci starají bez toho, aby řidič musel řešit řazení, připojování pohonu nebo hledání správného okamžiku, kdy zabrat. Stačí prostě jenom jet a o všechno se postará elektronika.
Stejně dobře si vede i na běžných silnicích. Po přesednutí z naftového Hiluxu je nejvýraznější rozdíl ticho. Žádné vibrace od motoru a hluk dieselu, jako elektromobil je výrazně kultivovanější. Auto působí klidněji, rozjezdy jsou plynulé a odpružení je na poměry třídy komfortní.
Jenže u pracovního auta se nakonec nepočítá pouze to, jak dobře se řídí. To, co od něj budete chtít, je skutečná práce.
A právě tady začíná problém. Baterie má kapacitu 59,2 kWh, z toho využitelných je 54 kWh. Toyota ji musela vměstnat do konstrukce, která zůstala věrná žebřinovému rámu. Pod něj akumulátor kvůli zachování terénních schopností nešlo umístit, nad rám by zase znamenal zásadnější zásah do konstrukce kabiny.
Výsledkem je kompromis, který je pochopitelný z pohledu konstruktérů, ale už méně z pohledu někoho, kdo potřebuje auto na práci.
Hilux Electric má oficiálně ujet 257 kilometrů. V běžném provozu ale počítejte spíš s přibližně dvěma stovkami kilometrů, a to při klidnější jízdě a bez větší zátěže. Jakmile přijde dálnice, vyšší rychlost nebo náklad, spotřeba se dostává nad 35 kWh/100 km a dojezd se dál zkracuje.
To není problém, který by šlo odbýt tím, že si řidič zvykne. Hilux je auto, které často tráví život mimo města, mimo infrastrukturu a s nákladem. Jeho majitel potřebuje vědět, že ráno odveze materiál, odpoledne přívěs a večer se vrátí, aniž by musel mezitím hledat nabíječku.
A navíc má i omezenější schopnosti. Elektrická verze má nosnost 715 kilogramů a utáhne přívěs o hmotnosti 1,6 tuny. Naftová zvládne 3,5 tuny.
Takové detaily ukazují, že elektrický Hilux není univerzální náhradou klasického pracanta. Je spíš řešením pro někoho, kdo tohle všechno výše zmíněné neřeší, protože ho může používat v režimu, kdy mu to nevadí – nepotřebuje táhnout těžký přívěs, auto má kde nabíjet a využívá ho po tak krátkou dobu, že ho menší dojezd ani kapacita baterie neomezuje.
I takové případy se totiž najdou. Smysl může dávat například v chráněných územích, parcích, v uzavřených areálech nebo v provozech, kde se auto každý den vrací na stejné místo, má předvídatelný, spíš kratší nájezd a elektřinu má levnější třeba i díky fotovoltaice.
Tam může být ticho elektrického pohonu výhodou. Pro lesníka, zemědělce nebo stavební firmu, která potřebuje od pick-upu maximální univerzálnost, však zatím zůstává diesel zkrátka praktičtější.
Nabíjení samo o sobě není vyloženě tragické. Toyota slibuje nabití z 10 na 80 procent přibližně za půl hodiny. I když udává maximální výkon někdy 125 kW, v jiných materiálech až 150 kW, v testu nabíjení jsme dosáhli asi jen na 100 kW. Doma na wallboxu se baterie nabije přes noc, přibližně za šest až sedm hodin.
Diesel, který už také není úplně dieselový
Proti elektrickému Hiluxu stojí naftová verze mhev s motorem 2,8 litru, výkonem 150 kW a točivým momentem 500 Nm. Toyota ho doplnila 48voltovým mild-hybridním systémem. Malá baterie pod zadním sedadlem a elektromotor pomáhají spalovacímu motoru zejména při rozjezdech a zlepšují jeho hospodaření s palivem.
Nafta tak zůstává naftou, jen s elektrickou pomocí. Zákazník nepřichází o tradiční vlastnosti Hiluxu, které jsou pro jeho pracovní využití důležité, a dostává o něco úspornější pohon.
Rozdíl v ceně není drobný
Elektrický Hilux začíná ve výbavě Live na necelém 1,6 milionu korun, nyní v akci vyjde na 1,5 milionu. Mild-hybridní diesel ve stejné výbavě stojí o 200 tisíc méně, nyní v akci vyjde na 1,125 milionu, takže je dokonce o 370 tisíc korun levnější.
A to jsou částky, které už budou mít silný rozhodovací vliv na to, zda si firma pořídí elektrický pick-up, nebo raději zůstane u nafty podpořené hybridním systémem.
I když provozní náklady elektromobilu mohou vyšší pořizovací cenu postupně umazávat, pokud ho bude majitel nabíjet za levno, u Hiluxu není nízká cena energie jediným parametrem, podle kterého pracovní auto vybíráte.
Hiluxu by tak slušela větší baterie, vyšší nosnost, větší schopnost tahat přívěs a možnost využít energii z baterie také pro práci. Pak by mohl být skutečně zajímavou alternativou nafty. Zatím je elektrický pick-up pro poměrně úzkou skupinu zákazníků. A pro všechny ostatní zůstává „spalovák“ tím Hiluxem, který dává větší smysl.
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