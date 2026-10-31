Čínský Karoq soupeře udolá cenou. Chery Tiggo 7 je SUV ze staré školy, někdy to ale nestačí

Čínské automobilky vystřelily v Česku „z nuly na sto“ rychlostí hodnou hypersportů. Mluví se často o elektromobilech nebo plug-in hybridech, ale hlavní kus koláče si nadále ukrajují klasická spalovací SUV. Vedle Jaecoo 7 nebo MG ZS je to i Chery Tiggo 7, který by se dal označit jako takový čínský Karoq. Za atraktivní peníze navíc nabízí kombinaci automatu a pohonu všech kol. Vyzkoušeli jsme ho.
Plná výbava, atraktivní cena. Spojení, na které při vstupu na český trh vsadila spousta čínských automobilek. Oprávněně. Jak ukazují statistiky registrací, Češi na něco podobného zřejmě slyší a i na silnicích si lze všimnout rostoucího počtu čínských aut. Často jsou to MG či Omoda a Jaecoo, i když určité pochybnosti o prodejích u nich existují, poslední dobou se to týká i Chery.
To nabízí zatím čtyři různě velké modely, mezi nimiž prodejně vévodí Tiggo 7. To by se s 4553 mm na délku a 2670 mm mezi nápravami dalo označit za konkurenta aut jako Škoda Karoq, Hyundai Tucson nebo Kia Sportage.
A v úvodu zmíněný poměr ceny a výbavy je u něj vlastně klíčový. Testovaná verze má pod kapotou klasickou přeplňovanou benzinovou šestnáctistovku se 108 kW, sedmistupňový dvouspojkový automat a pohon všech kol. Žádná elektrifikace, prostě stará škola. To je kombinace za 779 tisíc korun (základní provedení s pohonem předních kol je o 160 tisíc levnější). Na první pohled nic až tak supervýhodného.
Vždyť Karoq s automatem a pohonem všech kol – pravda ve verzi s dvoulitrovým TDI – stojí 800 tisíc, podobně to má i Sportage a Hyundai Tucson začíná jen lehce nad touto částkou. Jenomže Tiggo 7 v nejvyšší výbavě Unique je všechny doslova uštve soupisem výbavy.
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, 540stupňová kamera s klasicky precizním obrazem, bezdrátová nabíječka, panoramatická otevírací střecha, LED světla a další a další. Konkurence tyto prvky, a mnohdy i více včetně třeba Matrix světel, umí také, jen si za ně prostě připlatíte.
Výbava Unique
Pro verzi s pohonem všech kol jediná dostupná výbava obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém s 12,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, audio Sony s osmi reproduktory, přední a zadní parkovací senzory, 540stupňovou kameru, bezklíčové odemykání a startování, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla s elektrickým nastavováním, sledování mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, sledování dopravy za vozidlem, panoramatické otevírací střešní okno, mlhovky, LED přední a zadní světla, elektrické víko kufru, střešní ližiny nebo 19palcová litá kola.
Není to ale jen bohatá výbava. Tiggo 7 nabízí třeba velký kufr s objemem 565 litrů, který se rozhodně neschovává za nějakým prostorem pod podlahou. Tam je totiž místo na dojezdovou rezervu, ne jen sadu na opravu pneumatiky. Snad jen víko kufru by se mohlo vyklápět výše.
Vzadu je slušná porce místa před koleny i nad hlavou, panoramatické otevírací střeše navzdory. Chodidla zasunete pod přední sedák a jedinou výtku by tak cestující mohli mít k tvrdším výplním sedadel a mírně kratšímu sedáku.
Horší je to vpředu, kde se hlavně řidič bude při výšce kolem 180 cm cítit stísněně. Z jedné strany výplň dveří, z druhé palubní deska a středový tunel. Navíc se sedí vysoko, i když máte sedadlo v úplně nejnižší poloze. To je klasický neduh čínských aut. Najít ideální polohu nebude úplně snadné, a navíc když už sem tam zatlačíte z jedné nebo druhé strany na plasty, ty si umí mírně zavrzat.
Sedadla samotná přitom nejsou špatná, umí podržet v zatáčkách, mají příjemnou tuhost, a dokonce i zmíněné chlazení. To přijde rozhodně vhod. Čalounění umělou kůží nenadchne ani neurazí. Klidně bychom se ale spokojili jen s nějakou textilií.
Základem palubní desky je dvojitý zakřivený displej tvořený dvěma 12,3palcovými obrazovkami. Budíky před řidičem mají design známý i z dalších čínských aut, takže si do nich nepromítnete třeba obraz z navigace. Jsou ale přehledné a čitelné, jen jejich jas by mohl jít hlavně v noci ztlumit ještě o něco více.
To platí i pro centrální obrazovku multimediálního systému. Na orientaci v menu si asi budete chvíli zvykat, nicméně není v něm tolik položek, aby se vám to po chvíli nedostalo pod kůži. Potěší slušné rozlišení a již několikrát zmiňovaná 540stupňová kamera. Parkovací senzory pak umí ukazovat rozestup od překážky v centimetrech. Další skvělá funkce.
Pod obrazovkou je panel plných dotykových tlačítek, jejichž responzivita je někdy trochu diskutabilní, ale alespoň se pro každé upravení teploty klimatizace či intenzity větráku nemusíte natahovat na relativně vzdálený displej.
Použité materiály nicméně celkově nejsou vůbec špatné a i zpracování, s výjimkou občasného povrzávání kolem řidiče, se zdá být na velmi slušné úrovni. A na jedné věci se navíc dá poměrně dobře demonstrovat, že se čínské automobilky po kritice učí. Vypínání asistentů už dávno není schované ve třetím podmenu hlavního menu, ale stačí jednoduše sáhnout na lištu na displeji a tam je prostě deaktivovat. Bohužel před každou jízdou, a protože jejich naladění je poměrně vtíravé, nezbývá než těch pár vteřin prostě obětovat.
Tiggo 7 nabízí Chery nejen s klasickým benzinovým motorem, ale i jako hybrid nebo plug-in hybrid. Do testu se dostala první zmíněná varianta poháněná přeplňovanou šestnáctistovkou se 108 kW a 275 Nm. Na kola přenáší sílu sedmistupňový dvouspojkový automat, přičemž pohon všech kol je řešený elektronicky ovládanou vícelamelovou spojkou. Zadní kola auto připojuje až ve chvíli, kdy elektronika vyhodnotí, že to jízdní podmínky vyžadují.
Hned po nastartování se opět projeví klasický problém moderních čínských aut: automaticky se přepnou do režimu Eco. To znamená absolutní letargii, zdlouhavou odezvu na sešlápnutí plynu a pocit, že pod kapotou je tak polovina udávaného výkonu. Jakmile ale přepnete auto do režimu Normal, spousta se toho spraví a Tiggo 7 najednou reaguje tak nějak rozumně a podle očekávání. Někdy trochu zmatené a pomalu řadící převodovce ale podle nás nejvíce vyhovuje režim Sport, který se alespoň trochu snaží její nedostatky maskovat.
Abyste to správně pochopili, toto SUV je nastavené na absolutní komfortní a plynulé svezení. Nechtějte po něm rychlé průjezdy zatáčkami nebo prudkou akceleraci a odvděčí se vám komfortním podvozkem, který odfiltruje nejednu nerovnost. Bohužel je podvozek s víceprvkovým zavěšením vzadu také dost plavný, takže si občas po přejezdu příčných nerovností budete připadat trochu jako na rozbouřené loďce, ačkoliv náklony v zatáčkách se docela daří držet na uzdě.
Řízení nemá zpětnou vazbu a s přesností si také úplně nepotykalo, na druhou stranu to ale opět není něco, co by spoustě řidičů až tolik vadilo. Co je horší, je místy hodně hrubý projev benzinového motoru. Například při prudší akceleraci o sobě dá vědět jadrnějším zvukem. Znatelná je turbodíra, což by nicméně mohla alespoň částečně vyřešit hybridní verze s elektromotorem.
Automat s mokrými spojkami občas hlavně na dálnici neví, jaký rychlostní stupeň zařadit, a tak se nám několikrát stalo, že buď byl motor vytočený do vysokých otáček, nebo se naopak dlouho držel ve zbytečně nízkých otáčkách. Začal tak ztrácet dech a pár vteřin trvalo, než ho znovu našel. Manuální režim řazení tu přitom není, třebaže masivní volič k tomu trochu vybízí.
Už na papíře je jasné, že se zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,4 vteřiny nepůjde o žádného závodníka. A realita tomu odpovídá. Průměrná spotřeba je tabulkových 7,9 l/100 km, dlouhodobě se dá jezdit i za hodnoty kolem 7,5 l/100 km. Tady Chery tedy rozhodně nelže. Palivová nádrž má mimochodem 57 litrů.
Chery Tiggo 7 4×4 Unique
Motor: přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1598 cm3, pohon všech kol
Převodovka: sedmistupňová automatická dvouspojková
Výkon: 108 kW / 147 k
Točivý moment: 275 Nm
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 9,4 s
Spotřeba paliva: 7,9 l/100 km
Emise CO2: 179 g/km
Rozměry (d/š/v): 4553/1862/1696 mm
Rozvor náprav: 2670 mm
Objem zavazadlového prostoru: 565/1305 l
Cena od: 779 000 Kč
Terénní choutky pak navzdory pohonu všech kol trochu tlumí světlá výška jen průměrných 176 mm. Přední nájezdový úhel je 20,9 stupně a zadní 26,7 stupně. Za auto ale můžete zapřáhnout až 1300kilový přívěs.
Celkově je tak Tiggo 7 docela rozporuplným SUV. Na jedné straně bohatá výbava, sedmiletá záruka a slušný vnitřní prostor, na straně druhé místy až archaicky působící motor, zmatená převodovka a na některých nerovnostech až zbytečně rozevlátý podvozek. Na evropskou nebo korejskou konkurenci zkrátka čínskému SUV ještě něco málo schází.
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