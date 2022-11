Rakousko dálniční známky zdražilo, Slovensko to plánuje. Cesta k moři se prodraží

Evropské dálniční známky pro rok 2023 už znají svoji cenu, v mnoha případech zůstává na letošní úrovni. Více než obvykle podražilo použití dálnic v Rakousku, známku našich jižních sousedů je také obtížné koupit tak, aby měla okamžitou platnost. Skokově se chystají zdražit jízdu po dálnici Slováci.

Ceny rakouských dálničních známek na příští rok stoupají oproti předchozím rokům dvojnásobným tempem. Ta s roční platností vyjde majitele aut do 3,5 tuny na 96,40 eura (+ 2,60), s dvouměsíční platností na 29 eur (+ 80 centů) a 10denní nálepka 9,90 eura (+ 30 centů). Dražší to budou mít také motocyklisté: roční známka je bude stát 38,20 eura (+ 1 euro), dvouměsíční 14,50 (+ 40 centů) a 10denní 5,80 eura (+ 20 centů). Jedno euro se v současnosti pohybuje těsně pod hranicí 24,50 koruny.

Motoristé budou v Rakousku moci i nadále volit mezi elektronickou a nalepovací známkou. Ani v jednom případě však není její pořízení, zejména pro turisty ze zahraničí, bez komplikací. Na rozdíl od jiných zemí totiž při online nákupu distributor praktikuje 14denní ochrannou lhůtu spotřebitele pro případ, že by chtěl odstoupit od kupní smlouvy. Protože se tak musí stát písemně, připočítává k tomu ještě tři dny na doručení pošty. Elektronickou známku do Rakouska koupenou na internetu je tak nutné objednat a zaplatit nejméně 18 dní před plánovaným příjezdem do země.

Existuje však možnost ochrannou lhůtu obejít, když se kupující při nákupu sám označí za podnikatele. V takovém případě může viněta platit ihned, avšak stránky distributora tuto možnost nijak nepropagují a je celkem snadné ji přehlédnout.

Známku platící okamžitě je možné pořídit i v automatech firmy Asfinag v blízkosti hraničních přechodů, případně u rakouských benzinových pump. Podle zjištění redakce Aktuálně.cz však motoristé nemohou spoléhat na to, že příležitostí ke koupi bude po cestě několik. Například kdo na přechodu Hatě / Kleinhaugsdorf mine prodejní místo jen pár metrů za hranicí, před nájezdem na zpoplatněnou rychlostní silnici na Vídeň už další šanci k zakoupení viněty nedostane.

Komplikací s online nákupem rakouské známky zneužívají alternativní prodejci, u kterých sice známka platí okamžitě, zato však stojí dvojnásobek oficiální ceny. Například po zadání hesla "rakouská dálniční známka" se ve vyhledávači Google oficiální distributor Asfinag objeví až na čtvrté pozici. Je tedy poměrně snadné naletět a zaplatit peníze navíc.

Na Slovensku se ceny dálničních známek nehýbaly od roku 2011, zdražení pro příští rok tak má být skokové. Platba za roční dálniční známku má podle informací Slovenské televize stoupnout z 50 na 60 eur, měsíční viněta má nově stát 17 namísto 14 eur a desetidenní 12 eur (dosud 10 eur). Zdražení by se mělo projevit až od prvního ledna 2023. Roční známka platí rok od jejího pořízení, v současnosti lze na oficiálních stránkách distributora posunout dobu začátku platnosti o 14 dní. Známky jsou k dostání výhradně v elektronické podobě.

Na letošní úrovni by měly zůstat ceny v Maďarsku a ve Slovinsku. V obou případech jde rovněž o známky elektronické, Slovinci však na rozdíl od sousedních zemí nenabízí 10denní, ale pouze sedmidenní vinětu. Ta je navíc oproti Rakousku výrazně dražší, vyjde na 15 eur. Za srovnatelnou cenu prodávají známku i Maďaři, platí však o tři dny déle.

Ostrovem cenové stability, alespoň pokud jde o ceny dálničních poplatků, je Švýcarsko. Už devátým rokem zde nálepka stojí rovných 40 franků (zhruba 990 korun), na rozdíl od ostatních zemí však Švýcaři nenabízí platnost kratší než jeden rok. Již několik let se v zemi diskutuje o zavedení elektronické podoby dálniční známky, zatím je však v prodeji pouze ta lepicí. Stejně jako v Rakousku má švýcarská roční viněta platnost čtrnáct měsíců, pro rok 2023 tedy od 1. prosince 2022 až do 31. ledna 2024.