Rafaelovi Nadalovi měřili srdeční tep. Je napumpovanější na tenisovém kurtu, nebo za volantem auta?

před 4 hodinami

Tenisové jedničce Rafaelovi Nadalovi změřili srdeční tep na kurtu a za volantem sportovního sedanu Kii Stinger. A byl téměř stejně vysoký.

Aktuální světová tenisová jednička Rafael Nadal má auta rád. Dlouhodobě spolupracuje s korejskou automobilkou Kia. Podporuje například jeho nadaci, která realizuje programy pro děti se zaměřením na vzdělání a sport.

Před nedávnem si Nadal převzal svůj vlastní sportovní sedan Kia Stinger, na jehož schopnosti se ze všech stran sbíhá samá chvála. Stinger se například před nedávnem stal Autem roku 2018 na Slovensku.

Kia vyzvala španělskou tenisovou hvězdu, aby porovnala nejvyšší tep při tenisovém zápase se srdečním tepem dosahovaným při ostré jízdě za volantem Stingeru. Za volantem se Nadalův srdeční tep vyšplhal až na 175 úderů za minutu, tedy bezmála tři tepy za vteřinu a pouze 11 tepů pod maximem na tenisovém kurtu.

Špičkový tenista ve videu porovnává zážitky z řízení s výkony na kurtu. "Stinger se od všech předchozích vozů Kia, které jsem měl, výrazně liší. Řízení tak výkonného automobilu ve vás probouzí emoce. Je to velkolepé auto," nechal se slyšet král antuky.

Nadal je jedním z nejoceňovanějších a nejobdivovanějších sportovců historie. Do světového tenisu vstoupil v roce 2001 ve věku 15 let. Ještě před dosažením 20 let vybojoval deset titulů Asociace tenisových profesionálů (ATP).

Nadal si kromě řady dalších ocenění doposud připsal 16 grandslamových titulů, dvě olympijské medaile, čtyři vítězství v Davisově poháru a 75 titulů ATP. V roce 2017 Nadal zvítězil ve více než 60 tenisových zápasech a nadále posiluje svoji pozici na vrcholu žebříčku ATP.