U pražského letiště je půjčovna obytňáků. Chceme být brzy největší v ČR, říká majitel

Firma Campiri, která provozuje online platformu pro půjčování obytných aut, zprovoznila nedaleko pražského letiště areál, kde bude půjčovat a servisovat obytňáky a karavany. V současnosti má 26 aut ve své nabídce, do konce roku jich chce mít 50 a do dvou let stovku. Stala by se tak největší půjčovnou obytných vozů v Česku.

Areál Campiri Base Praha má rozlohu více než půl hektaru, podle propočtů majitelů se na něj vejde zhruba sto obytných aut. Nachází se těsně vedle parkoviště Go parking, tedy na druhé straně dálnice D7 naproti Letišti Václava Havla Praha. "Místo jsme vybrali záměrně, věříme, že do budoucna by naše služby mohli využívat cestovatelé, kteří přiletí do Česka a chtějí vyrazit na cestu obytným autem," říká Lukáš Janoušek, zakladatel a ředitel firmy Campiri.

Ta zajišťuje online půjčení obytných vozů a karavanů. Funguje v Česku, na Slovensku a také v Polsku. Platforma sdružuje nabídky několika půjčoven, a tak má zájemce o tento typ cestování zhruba 700 aut v nabídce na jednom místě, z toho asi 600 v Česku, což z ní dělá největší online půjčovnu na trhu. Vedle strojů z půjčoven ale také propojuje soukromé majitele se zájemci o půjčení, takzvaný p2p segment trhu (peer to peer, tedy napřímo, bez prostředníka).

"Chtěli jsme si nejdřív vyzkoušet, jaké to je mít vlastní půjčovnu, abychom i zjistili, co zákazníci od aut očekávají a co je dělá spokojenými, co obnáší auta předávat a přebírat. Proto jsme loni provozovali ve Velké Chuchli půjčovnu se čtrnácti auty," říká Lukáš Dohodil z Campiri, který má na starosti provoz nového areálu Base Praha.

"Nový prostor má ale zajistit mnohem víc služeb. Zaprvé máme teď aut už 26 a do konce roku jich bude přes padesát. Rozjeli jsme tu servis, jednak pro naše potřeby, protože díky tomu naše stroje rychleji vrátíme do provozu, jednak pro veřejnost. Servisů obytných aut je málo a mají dlouhé čekací lhůty, což je v sezoně problém," dodává.

Vedle toho se tu pro obytné vozy nabízí služba takzvaného detailingu, tedy precizní vyčištění exteriéru i interiéru vozidla za pomoci speciální kosmetiky a přístrojů včetně vyleštění škrábanců na laku nebo sklech.

Boom karavaningu v Česku

Na pozemku nebyla ani elektřina, kanalizace nebo voda, teď tu může parkovat až sto aut. Dva dny před začátkem prázdnin byl prostor poloprázdný, většina vozů už je rozpůjčovaných, ale na servis tu stálo v řadě několik aut různého stáří. Janoušek potvrzuje, že boom obytných aut je v Česku ohromný. "My jsme v zápůjčkách aktuálně meziročně přes 300 procent. Loni jsme provedli asi 800 zápůjček a věříme, že do konce letošního roku by jich mohlo být zhruba 2600. Je znát, že lidem se tento způsob cestování zalíbil, a to nejen v době covidu. Proto máme velké plány, jaké služby chceme časem nabídnout," dodává.

Především se chce zaměřit na soukromé majitele. Ti svá obytná auta podle dat Campiri využívají v průměru jen tři týdny v roce, po zbytek doby jen parkují. Proto je chtějí přesvědčit, aby své stroje po zbytek roku přenechali ve správě Campiri, která je bude půjčovat, servisovat, parkovat, zkrátka starat se o ně. Kolik by majiteli toto sdílení ročně vydělalo, ale firma nechce veřejně komunikovat.

Těm, kteří svůj dovolenkový stroj půjčit nikomu cizímu nechtějí, ale nemají ho kde bezpečně parkovat, nabídne možnost ho v areálu odstavit. Podle dat Campiri je v Česku asi 50 tisíc obytných aut a karavanů a z toho pouhé dva tisíce v půjčovnách. Těch opravdu velkých půjčoven karavanů ale mnoho není, mezi největší patří Karavany Česko a Karavany Liberec. "Do tří let bychom chtěli mít asi sto vlastních aut," vypočítává Janoušek. Tím by se Campiri stalo největší půjčovnou v Česku.

Co s obytným autem v zimě

V sezoně jsou vozy od Campiri téměř kompletně rezervované, firma ale hledá způsoby, jak je nechat vydělávat mimo ni. "Cestování obytným autem v zimě tu ještě není tak rozšířené, i když z našich zkušeností je skvělé, zaparkujete přímo pod sjezdovkou, karavan vám celou noc příjemně topí," tvrdí Janoušek. "Loni jsme ale zkusili poslat dvě auta na zimu do Řecka a vyplatilo se to, je o ně zájem, a tak tam pošleme další. A letos na podzim rozjedeme projekt Malaga," říká.

Do Španělska, a to i na Kanárské ostrovy, chce v září Campiri poslat celkem asi čtyřicet strojů. "Ne všichni chtějí strávit týden z dovolené jen na cestě, a tak jim nabídneme, že na místo přiletí a půjčí si karavan až tam, na místě podobném tomuto našemu pražskému. Navíc jim můžeme připravit itinerář, kam jet, co navštívit, kde parkovat i kempovat," vypočítává Janoušek.

Ten by také rád zjednodušil rezervaci kempů v Česku i v Polsku. "Na podzim chceme spustit projekt s online bookingem kempů, ten tu zatím vůbec neexistuje. V první fázi jich budeme mít v nabídce asi třicet. "Rád bych úroveň kempů v Česku i nějak pozvedl, ale to bude běh na dlouhou trať. V plánu máme v nejbližší době vlastní "stellplatz", tedy parkovací místo pro obytky a karavany přímo v areálu Campiri Base Praha. Cestovatelé si u nás budou moci odpočinout, doplnit vodu nebo se podívat k nám a do Prahy," dodává Janoušek.