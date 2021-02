Změny v topmanagementu Škody Auto: Martin Jahn se vrací, přichází první žena

Z koncernu Volkswagen míří do mladoboleslavské automobilky top manažerka Maren Gräfová. Nahradí Bohdana Wojnara, který byl v představenstvu Škody Auto deset let. Bude zodpovědná za oblast řízení lidských zdrojů. Do představenstva přichází z VW také Martin Jahn.

Maren Gräfová bude historicky první ženou v představenstvu automobilky Škoda Auto. Od března letošního roku nahrazuje Bohdana Wojnara na pozici řízení lidských zdrojů ve všech závodech Škody Auto v Česku i v zahraničí. Wojnar svou funkci zastával deset let. Související Rozhovor s šéfem Škody: Superb mohl skončit, teď ale budeme vyrábět dostupnější auta 8 fotografií Maren Gräfová je top manažerkou v koncernu Volkswagen, od listopadu 2018 měla na starosti oblast řízení lidských zdrojů. Současně s výměnou Bohdana Wojnara za Maren Gräfovou dochází k další změně v představenstvu Škody Auto, Alaina Faveyho zodpovědného za prodej a marketing vystřídá Martin Jahn, který již dříve v představenstvu Škody byl, poté se 12 let pohyboval v top managementu VW. Z Wolfsburgu se Gräfová stěhuje do Čech, mezi své nejbližší spolupracovníky si ji vybral předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer. "Chci dostat do užšího vedení automobilky ženu, bude to jeden z mých prvních úkolů, žena v představenstvu nám chybí," řekl již dříve pro Hospodářské noviny Schäfer, který poukazoval na nerovnost pohlaví v představenstvu automobilky. "Úkolem Maren Gräfové bude nyní posunout tuto oblast na novou úroveň. Naším cílem je nabídnout všem škodovákům zaměstnání s dlouhodobou perspektivou, výrazně posílit a rozšířit naše odborné znalosti v oblasti elektromobility a softwarových řešení a současně podporovat rozmanitost rodiny automobilky Škoda ve všech oblastech a na všech úrovních," řekl k příchodu Gräfové Thomas Schäfer. Související Plán Škody, jak dobýt Indii. Třetí SUV jménem Kushaq chce uspět tam, kde se VW trápil 17 fotografií V Česku není Maren Gräfová příliš známá a ani do německých médií specializujících se na automobilový průmysl v minulosti nedala mnoho rozhovorů. V koncernu Volkwagen ale pracuje přes dvacet let. Vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Georga Augusta v Göttingenu a v roce 1999 nastoupila do nemovitostní divize Volkswagen Immobilien jako právnička, o rok později už byla právní asistentkou vedení. V roce 2002 přestoupila v koncernu VW do oblasti řízení lidských zdrojů a vedle ní měla na starosti práva, marketing a podnikovou strategii. Mezi lety 2012 a 2015 pracovala pro společný podnik Volkswagenu s čínským automobilovým partnerem FAW v čínském Čchang-čchunu. Související Koncern VW zaplatí pokutu, emise mu nevyšly o 0,5 gramu. Limit nesplnila ani Škoda Po návratu do Wolfsburgu od roku 2015 zodpovídala za rozvoj managementu v koncernu Volkswagen v oblasti výroby a logistiky, dodávky komponentů a elektromobilitu. V listopadu 2018 přijala funkci řízení lidských zdrojů v rámci celého koncernu Volkswagen AG a stala se členkou dozorčí rady společnosti Wolfsburg AG. Ta je ekvivalentem mladoboleslavského Nadačního fondu Škoda Auto, také podporuje vzdělávání, rozvoj regionu, sociální oblast i infrastrukturu v okolí automobilové továrny. Gräfovou k postupu do top managementu Volkswagenu v roce 2018 podpořil šéf koncernu Herbert Diess, který kritizoval fakt, že ve vrcholovém vedení koncernu VW není dostatek žen. Martin Jahn | Foto: Škoda Auto V představenstvu Škody Auto prvního března dojde k další změně, Alaina Faveyho zodpovědného od roku 2017 za prodej a marketing, vystřídá Martin Jahn. Ten v letech 2006 až 2008 působil jako člen představenstva Škody pro oblast lidských zdrojů. Poté byl jmenován výkonným ředitelem společnosti Volkswagen Group NSC v Moskvě, kde byl odpovědný za prodeje koncernových značek. V letech 2010 až 2016 působil jako výkonný ředitel společnosti Volkswagen Group Fleet International v německém Wolfsburgu a jeho hlavní odpovědností bylo řízení celosvětových firemních prodejů

koncernu Volkswagen. V roce 2016 se přesunul do čínského Čchang-čchunu, kde převzal pozici výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen ve společnosti FAW-VW. "Martin Jahn posílí naše představenstvo poté, co strávil více než dvanáct let v zahraničí. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit další digitalizace oblasti prodeje, vývoj nových obchodních modelů, rozvoj našeho podnikání na nových trzích a další posílení naší orientace na zákazníky," říká k přestupu šéf automobilky Thomas Schäfer.