První testy letních pneumatik pro sezonu 2021: Ty nejlepší na Octavii jsou z Česka

Německé, rakouské a švýcarské autokluby ADAC, ÖAMTC a TCS přinesly výsledky společného testu letních pneumatik. Prošlo jím dohromady 32 plášťů ve dvou rozměrech: 205/55 R 16, což je základ pro auta jako Škoda Octavia nebo VW Golf, a 225/50 R 17, které může rovněž obouvat Octavia ve vyšších výbavách, ale použije je i prémiové Audi A4.

Testy autoklubů se tradičně skládají z hodnocení chování letních pneumatik na suchu a mokru, body jsou ale rovněž udělovány za hlučnost, vliv na spotřebu paliva a opotřebení, tedy výdrž pneumatik.

Do celkového hodnocení tak vstupuje pět kritérií, z nichž největší, 40%, váhu má chování na mokru, jízdní vlastnosti a brzdné dráhy na suchu do hodnocení promlouvají dvaceti procenty a to samé platí i o výdrži, tedy opotřebení. Hlučnost a vliv na spotřebu mají 10% váhu.

Výsledné hodnocení ale není vždy stanoveno jen jednoduchým váženým průměrem známek v jednotlivých kategoriích, pokud pneumatika v jednom z hlavních kritérií (tedy v chování na suchu a mokru) propadne, dostane horší známku než 2,5, propíše se tato dílčí známka jako celkový výsledek. V případě dílčí známky horší než 4,5 platí toto pravidlo pro jakékoli kritérium.

205/55 R 16: Continentalu dýchá na záda levnější Semperit

Rozměr 205/55 R 16 je u nových aut jakýmsi zlatým standardem, protože se jedná o nejmenší pneumatiky, které obouvají vozy jako Škoda Octavia, VW Golf, Opel Astra nebo Peugeot 308. Odborníci v něm udělili hned tři známky dobrá, tři pneumatiky tedy velice doporučují.

V prvé řadě se jedná o jeden z tradičních top modelů, mj. v Otrokovicích vyráběný Continental PremiumContact 6, který zvládl vyrovnaně všechny disciplíny, o něco horší známku si odnesl jen za vyšší hlučnost. Podle srovnávače cen Heuréka.cz však tento model také patří k nejdražším v testu, když jeho ceny začínají na českých e-shopech na 1580 korunách.

S ohledem na vyšší cenu continentalů se tedy může vyplatit přemýšlet o druhém v pořadí. Pneumatiky Semperit Speed-Life 3 vyrábí rovněž německý koncern, a byť oproti PremiůmContactům získaly o něco horší hodnocení na vodě, jsou o něco tišší. Výsledná známka je tak stejná a cena o poznání nižší, Semperity se dají pořídit za 1224 korun za kus.

Pomyslné třetí místo obsadily pneumatiky Bridgestone Turanza T005, které v porovnání se Semperity a Contintaly bodují v oblasti valivého odporu, jenž je klíčový pro spotřebu paliva.

Zbytek pneumatik v tomto rozměru dostal známku uspokojivá, a to až na jednu jedinou výjimku, jíž jsou protektory King Meiler. Tyto "zrecyklované" pneumatiky dosáhly špatného výsledku na mokru. Od prosince loňského roku by však výrobce u nich měl používat novou směs.

ADAC upozorňuje na to, že při výběru pneumatik v tomto rozměru je velice důležité zohlednit svůj nájezd. Mezi plášti se totiž v tomto směru ukázaly velké rozdíly, takže zatímco Nokian WetProof má odhadovanou životnost pouhých 25 000 kilometrů, Goodyear EfficientGrip Performance 2 by naopak měly zvládnout 55 000 kilometrů.

205/50 R 17: jedna pneumatika zcela propadla

Pokud se tradičnímu etalonu v podobě Continentalu dokázala v testu menšího rozměru jedna z levnějších pneumatik vyrovnat, v rozměru 225/50 R 17 ho dokonce jedna překonala. PremiumContact 6 navzdory svým naprosto vyrovnaným výsledkům na mokru i suchu obsadil až druhé místo.

První je tentokrát pneumatika japonské značky Falken, model Azenis FK510, který je o něco lepší na suchu i mokru. Jeden kus přitom vyjde na 2089 korun a je tak o sedm set korun levnější než druhý Continental.

Ještě výraznější možnost k ušetření nabízejí gumy jihokorejské značky Kumho. Model Ecsta PS71, jenž se dá pořídit i za 1897 korun, obsadil třetí místo. V porovnání s konkurencí má ale horší jízdní vlastnosti, a to zejména na suchu. Na mokru pak dosáhly o něco horšího výsledku čtvrté v pořadí Bridgestone Turanza T005. Stále ale dostaly známku 2,5 a to jim jako posledním v tomto srovnání stačilo na hodnocení "dobré".

Známka 2,7 na mokru pak o lepší hodnocení připravila nejdražší pneumatiky v testu, Michelin Primacy 4. Stojí takřka 3000 korun za kus a excelují na suchu, kde společně s plášti Pirelli Cinturato P7 C2 dosáhly nejlepšího hodnocení. Tradičně jsou micheliny velice dobré i v oblasti opotřebení, a tak se jejich vysoká cena částečně vrátí v tom, že déle vydrží.

V testu pneumatik o rozměru 225/50 R 17 s objevila i jedna pneumatika, která obdržela hodnocení "nevhodná". Firestone Roadhawk zklamal na mokru, při testech brzdných drah zastavil až o dvě délky auta dále než v tomto ohledu nejlepší Semperit Speed-Life 3. Výsledkem byla "mokrá" známka 4,9, která se pak propsala i do výsledného hodnocení.

Za zmínku stojí také pneumatiky české značky Barum spadající do koncernu Continental. Ty skončily v případě rozměru 225/50 R 17 třetí od konce, jejich jízdní vlastnosti na suchu a mokru patří k těm horším a navíc jsou hlučné. Lepšího výsledku dosáhly pouze při měření valivého odporu.

Letos s novými štítky

Od května letošního roku musí být pneumatiky vybaveny při prodeji povinně novými tzv. energickými štítky. Oproti těm starším se sníží počet úrovní, jimiž se hodnotí valivý odpor, tedy spotřeba paliva, a chování na mokré vozovce. Místo škály od A po G (z níž se D stejně nepoužívalo), budou stačit písmenka A až E.

Samotné limity se ale nezpřísňuji, tedy pneumatiky, které dostaly nejlepší hodnocení A dříve, ho dostanou i teď, nevznikne ani možnost superúsporné nebo superbezpečné pneumatiky označovat třeba A+ nebo A++, jako se to dělalo u domácích spotřebičů. Naopak se smažou rozdíly v hodnocení špatných pneumatik, starší kategorie F a G nově spadnou pod písmeno E.

Písmenné hodnocení nově dostane také úroveň hlučnosti, která se dříve udávala jen v decibelech. Na štítku budou také nově vyznačeny symboly, že pneumatika splňuje normy pro přilnavost na sněhu a ledu. Ze samolepky tedy půjde rozeznat zimní plášť.

Poslední novinkou je pak to, že na štítcích bude QR kód, po jehož načtení se zákazník dostane do veřejné části databáze a bude si moci ověřit výsledky pneumatik a to, že jim daný štítek skutečně patří.

Do budoucna by na energetickém štítku plášťů mělo přibýt ještě hodnocení výdrže, tedy předpokládaného kilometrového proběhu.