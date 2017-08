První SUV mezi motocykly? Výstřední Honda X-ADV je skútr do města i enduro do terénu

před 13 minutami

Honda se odhodlala postavit stroj, který dosud ve světě motocyklů neměl obdoby. Sice se může od pohledu zdát, že patří mezi skútry, ale svými schopnostmi na silnici nebo v lehkém terénu se spíš přibližuje modelům z kategorie zvané cestovní enduro. Honda X-ADV je tak neobvyklá, že zatím nemá přímou konkurenci. V testu jsme se proto snažili zjistit, zda jde o smysluplný model, nebo jen o pochybný experiment.

Honda X-ADV dokáže už na první pohled zaujmout svým designem. Netradičně ostře řezané linie nejsou obvyklé mezi cestovními motocykly ani skútry. Velká kapotáž, středový tunel nebo rozložité sedlo evokují stroj do města, ale zlatě lakovaná přední vidlice s vysokým zdvihem držící sedmnáctipalcové kolo na velkých brzdových kotoučích zase vypovídá o něčem jiném.



Kotouče a třeba i široká řídítka s plastovými chrániči rukou pochází z cestovního endura CRF 1000L Africa Twin, s nímž loni po uvedení na trh sklidila Honda úspěch. Tento stroj totiž navazoval na legendární dakarské speciály, třeba i barevným provedením bílého laku s modrými a červenými pruhy. A stejný může mít i X-ADV, jak je vidět na testovaném kusu.

Sedlo je posazené ve výšce 820 mm nad zemí, vzhledem k šířce stroje se tedy očekává, že jezdec bude urostlejší postavy, jinak bude nutně stát na špičkách. Síla bude občas potřeba při manipulaci s motorkou, protože váží 238 kg. To by bylo na běžný skútr už hodně.



Testovaný model byl osazen příplatkovým horním kufrem, jehož design není příliš povedený - připomíná krabici na rozvoz pizzy. Naštěstí lze vybrat i jiný, anebo se spokojit s prostorem pod sedlem. Díky tomu, že je palivová nádrž umístěna jako u skútrů dole uprostřed, zbylo místo s kapacitou 21 litrů. To stačí na drobný nákup, ale hlavně na úschovu plnohodnotné integrální helmy.



K pohonu slouží kapalinou chlazený řadový dvouválec, který fanoušci Hondy znají z kompaktního motocyklu NC750X. Má výkon 40,3 kW a na zadní kolo ho posílá přes řetěz. Je spojen s dvouspojkovou automatickou převodovkou se šesti stupni. Ta jednak maže nevýhodu běžných motocyklů v městském provozu - neustálou nutnost zacházet se spojkou, za druhé umožňuje mnohem zajímavější svezení než takzvané variátory, které se montují do skútrů.

Parametry Výkon motoru: 40,3 kW

Točivý moment: 68 Nm

Hmotnost: 238 kg

Objem palivové nádrže: 13,1 l

Udávaná spotřeba na 100 km: 3,6 l

Výška sedla: 820 mm

Objem kufru: 21 l

Základní cena: 299 900 Kč

Automat má režim D pro běžné ježdění a S pro sportovní jízdu, který má sám o sobě ještě tři módy chování (určují hlavně rychlost reakce a otáčky, při kterých řadí). Pak je k dispozici ještě manuální mód, kdy stačí u levé rukojeti mačkat tlačítka plus a minus pro změnu stupňů.



Honda patří s automatem mezi výjimky v motocyklovém světě, tento systém ale není pro samotnou japonskou značku novinkou. Využívá ji už roky, třeba u velkého skútru Integra. Postupně ho vyvíjí a dá se říci, že u X-ADV nebo endura Africa Twin, kde je volitelnou výbavou, dozrál do vysoké úrovně. Řadí chytře, protože dokáže rozpoznat situaci, například výjezd ze zatáčky nebo hrátky v terénu. V režimu D však stále nechává motor v poměrně nízkých otáčkách, na což je potřeba si zvykat.



Inspiraci v enduro motocyklech si Honda vzala i použitým displejem. Ten dokáže jezdce zavalit obrovským množstvím informací. Praktickým štítkem krytá monochromatická obrazovka ukazuje kromě podstatných údajů o rychlosti, otáčkách nebo spotřebě třeba i teplotu, čas a datum. V pravém horním rohu svítí logo modelu. Zamrzí jen nutnost ovládat menu počítače tlačítkem přímo na rámečku displeje místo na řídítkách. Vzhledem ke kupě údajů zobrazených naráz ho ale bude řidič používat zřídka.

Honda tak trochu hraje i na luxusní notu, když X-ADV vybavila bezklíčovým startováním. Stačí mít klíček v kapse u bundy, zatlačit kruhový ovladač zapalování a otočit. Po nastartování motor drsně zazní do pěkně naladěného výfuku, který je krátký a ostře zvednutý vzhůru (opět po vzoru enduro strojů). Převodovka je po nastartování automaticky nastavena v neutrálu, po stisku tlačítka naskočí režim D a stačí vyrazit.



Ve městě tato motorka při rozjezdu od semaforů s lehkostí zesměšní všechny skútry, její výkon je srovnatelný jen s těmi nejsilnějšími, kterých ale jezdí po silnici pomálu. Široká řídítka poskytují sice hodně sebejistoty, ale v místech, kde se proplete malý skútr, už rozložité X-ADV nemá šanci. A tak bude průjezd městem o něco náročnější úlohou. Fakt, že není nutné zacházet se spojkou, ovšem občasné zádrhele v zácpě dostatečně vynahradí.



Velký potenciál X-ADV se skrývá při cestování mimo město. Vysoký posaz za širokými řídítky nebo velký plexištít, který lze pohodlně pomocí jednoho pohybu otočného kloubu nastavit v několika polohách, silně připomínají pohled zpoza řídítek cestovního endura. Strach z náklonů, jenž může trápit skútristy, odpadá, protože Honda svou postavou svádí k ostrým průjezdům zatáčkami. Vysoko umístěná a široká řídítka totiž umožňují mít stroj velmi snadno pod kontrolou.

X-ADV má stejně jako skútr "podlahu" pro sezení jako na křesle, což by mohlo být nevhodné pro rychlou jízdu, terén anebo dálkové přesuny. Jsou tu ale ještě kovové stupačky s ostrými hroty, na které lze položit nohy při rychlé jízdě pod úhlem připomínajícím cestovní motocykly. Ideální jsou také do terénu, je možné se na ně pohodlně postavit, což by jen s podlahou nešlo. Zkušenější motorkáři s nimi mohou zkusit v zatáčkách škrtnout o asfalt, Honda snese opravdu prudké náklony.



I když nemá převodovka speciální režim do terénu tak jako v případě Africa Twin, model X-ADV se díky své světlé výšce, robustní zadní kyvné vidlici a tlumičům neztratí (zadní tlumič je nastavitelný). Prachu, bláta a šotoliny si tedy lze užít dostatečně.

Překvapí také rozumnou spotřebou, která se během testu podle údajů z palubního počítače ustálila na 4,4 litru benzinu na 100 kilometrů.



Problémem Hondy X-ADV může však být její vyšší cena - bezmála 300 tisíc korun. Řada motorkářů jí také bude mít tendenci pohrdat, protože pořád příliš připomíná skútr. Možná ale změní názor, pokud se svezou. Kombinace dobrých vlastností z různých kategorií motocyklů totiž funguje na výbornou.

