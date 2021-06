První šestiválcové Ferrari je na světě. Je krásné, má být zábavné a vyvine 830 koní

Většina ozbrojenců, kteří na začátku června v Burkině Faso zabili přes 130 lidí, byly děti ve věku od 12 do 15 let. Oznámila to s odvoláním na OSN a místní vládu agentura Reuters.

Skupina ozbrojenců v noci na 5. června zaútočila ve vesnici Solhan na hranici s Nigerem, postřílela civilisty a vypálila domy. Šlo v Burkině Faso o dosud největší akci radikálů hlásících se k teroristickým organizacím Islámský stát a Al-Káida.

Vládní mluvčí Ousseni Tamboura řekl, že většina útočníků byly děti, na což rychle reagovala OSN. Dětský fond OSN UNICEF ve svém prohlášení uvedl, že "s rozhodností odsuzuje verbování dětí a dospívajících do nevládních ozbrojených skupin". "Je to závažné porušení jejich základních práv," uvádí se v prohlášení.