První jízda s novým BMW X5. Zvětšili ho tak, že musí umět samo couvat

BMW je jednou z automobilek, které již v devadesátých letech pochopily význam kategorie pseudo off-roadů. První generace X5 přišla na trh v roce 1999 a od té doby slaví u zákazníků úspěchy. Prvních tří provedení "iks-pětky" dokázalo BMW prodat na celém světě více než 2,1 milionu kusů a i u nás po nich vždy byla sháňka. Vloni se jednalo o nejprodávanější velké SUV v Česku. Čtvrtá generace je tak pro mnichovskou automobilku jednou ze zásadních letošních novinek.

I to je důvod, proč design prošel spíše evolucí. Auto, které vidíte na fotografiích, je jasně rozpoznatelné jako velké SUV od BMW. Znalci odhalí, že typické ledvinky jsou větší a že na ně nově nenavazují světlomety. Výrazně subtilnější zadní svítilny jsou dost možná tím nejkontroverznějším detailem čtvrté X5 a místem, kde se se snaží tvarově odpoutat od dědictví svých předků.

Byť to díky nižší karoserii možná nevypadá, auto zase o něco povyrostlo. Nejvíce je to znát na šířce, která o čtyři milimetry překonává dva metry. Inženýři proto raději do tohoto "drobečka" nainstalovali asistenty, které pomohou těm, již by si nevěřili.

Je tu tudíž speciální systém, který pomáhá auto udržovat ve zúžených jízdních pruzích na D1, a také couvací asistent. Dojeli jste na konec slepé ulice, v níž se nemůžete otočit? BMW si pamatuje, kudy jste tam dorazili. Stačí zařadit zpátečku a ovládat rychlost, auto bude řídit za vás. Stačí ho jen kontrolovat na obrazu z kamer, které sledují okolí vozu. Ty jsou stejně jako u předchozí X5 naprostou nezbytností.

Klame tělem

Paradoxem je to, že pokud se nedostanete do stísněných prostor nebo v protisměru na okresce nepotkáte kamion, nebude vám jako řidiči BMW připadat tak velké.

Docela hezky totiž padne do ruky. Příplatkový vyspělý M podvozek Professional s aktivním natáčením zadních kol (podle situace zlepší obratnost nebo stabilitu) a chytrými stabilizátory potlačujícími náklony se postará o to, že auto umí být komfortní, zároveň ale nepůsobí jako slon v porcelánu ani mimo levý pruh dálnice, který by na první pohled měl být jeho hlavním teritoriem. Bude se hodit, pokud se rozhodnete, že s X5 nebudete chtít odbočit ze zpevněné cesty.

Pokud se ale občas potřebujete zašpinit v blátě, v Mnichově nově zapracovali i na terénních vlastnostech. Volitelné vzduchové odpružení s možností nastavení světlé výšky lze doplnit o balíček zahrnující offroadové programy a ochranu podvozku. V katalogu příslušenství jsou i terénní pneumatiky. Takto modifikované auto sice není tak obratné, ale zato plavnější.

Nová X5 tak může mít dvě poměrně odlišné tváře. V obou případech ale nezklame na dlouhých cestách. Na dálnici je ve vysokých rychlostech stabilní a s volitelným akustickým zasklením tichá.

Šest válců a až čtyři turba

Nová X5 bude zatím dostupná jen s šestiválcovými motory. BMW prozatím opouští experiment s naftovým čtyřválcem 25d, který se v minulé generaci příliš neujal. Benzinový osmiválec 50i si pak zatím mohou užívat v USA, pro Evropu se musí počkat na homologaci podle nových emisních norem. Až ale bude hotová, dostaneme rovnou silnější verzi M Performance.

V současné době tedy můžete volit benzinový třílitr 40i (250 kW) a dvě verze naftového motoru se stejným objemem. Na výběr je 195kW varianta 30d a 294kW M50d.

Druhá jmenovaná doluje ze tří litrů objemu výkon hodný naftového osmiválce pomocí čtyř turbodmychadel. Umí být rychlá a automaticky se pojí s žádanými sportovními doplňky, po prvním svezení si ale troufáme říci, že většině zákazníků bude stačit i základní naftový šestiválec. Silnější varianta nabídne pocitově více jen ve vyšších otáčkách.

Hej BMW, je mi zima

Radikální změnou prošla navigace a palubní informačně-zábavní systém i Drive. Na jeho domovskou obrazovku si můžete po vzoru mobilů vkládat okna s nejpoužívanějšími funkcemi, dá se ovládat dotykem, gesty, mechanickým kolečkem i hlasem. X5 je prvním BMW, které by mělo rozumět přirozeným povelům. Reagovat na "Je mi zima, zvyš teplotu na dvacet tři stupňů!" ale zatím dokáže jen v angličtině.

Šikovný je plně digitální přístrojový štít, který umí konečně zobrazit velkou mapu, abyste nemuseli neustále odhlížet na displej navigace. Konkurenční Audi je ale v tomto směru ještě o něco dál, přes "budíky" se dá ovládat více funkcí.

A ne že by jich v BMW bylo málo. Jen nastavením jízdního režimu můžete strávit několik minut.

Zaděláno na bestseller?

BMW zvolilo logický přístup. Vždyť se říká, že co funguje, nemá se příliš měnit. Nová X5 tak má třeba naprosto identický objem zavazadlového prostoru jako předchozí generace. V základní konfiguraci naložíte 650 litrů nákladu, po sklopení zadních opěradel 1870 litrů. Mnoho rozdílů nenajdete ani v kabině. Místa je v obou případech dostatek.

Místo toho se v BMW zaměřili na zlepšení konektivity, opět o něco dále posunuli to, co zvládne podvozek. Výsledkem je auto, kterému se vlastně jen těžko vytýkají chyby. Snad jen cena: za základní 190kW nafťák musíte dát přes 1,8 milionu.

Na konkurenty BMW X5 na českém trhu se můžete podívat zde.