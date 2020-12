Prokletí korejského draka. Automobilka Ssangyong míří po 10 letech opět do insolvence

Korejská automobilka Ssangyong podala začátkem týdne u soudu v Soulu insolvenční návrh o nucenou správu. Důvodem je to, že nezvládá splácet svoje dluhy, které dosahují výše šedesáti miliard wonů, tady asi 1,2 miliardy korun. Firma navíc uvedla, že zažádala o korejskou obdobu českého moratoria, díky tomu by měla získat tři měsíce na to, aby sehnala peníze na splácení svých závazků.

"Společnost Ssangyong Motor zažádala o nucenou správu s ohledem na to, že kvůli nesplácení svých závazků očekává výrazné omezení vlastního provozu. Firma se nedokázala dohodnout se svými zahraničními věřiteli na odložení splátek," píše se v prohlášení automobilky. Poslední splátka přitom měla odejít 14. prosince. Mezi největší věřitele firmy patří podle Automotive News Europe banky Bank of America (30 miliard wonů), JPMorgan & Chase (20 miliard) a BNP Paribas (10 miliard). Související Korejský Mercedes se vrací do Česka. Vyzkoušeli jsme nový Ssangyong Rexton 30 fotografií Korejské automobilce komplikuje splácení závazků propad prodejů, který mezi lednem a listopadem letošního roku meziročně spadl o dvacet procent na 96 825 vozidel. Pro současného vlastníka, indický koncern Mahindra & Mahindra se 75% podílem, přitom musí jít o hořké vystřízlivění. Historie Ssangyongu (korejsky dvojitý drak), který se specializuje na tržně tak oblíbená SUV, je finančními těžkostmi doslova protkána. V době asijské finanční krize, v roce 1997 automobilku koupila od stejnojmenného konglomerátu Ssangyong Group skupina Daewoo Motors, aby ji hned za tři roky kvůli vlastním finančním problémům prodala čínskému koncernu SAIC. Pod jeho vlastnictvím se ale firma v lednu 2009 dostala již jednou pod nucenou správu. V srpnu 2010 z ní společnost zachránil právě indický Mahindra & Mahindra. Ten se pokusil společnost zachránit, vsadil na nové modely, jako je kompaktní crossover Tivoli, a v roce 2016 dokonce po devíti letech dokázal Ssangyong dostat do černých čísel, zisku. V letech 2018 a 2019, kdy se značka vrátila i na český trh, již ale automobilka byla zpět ve ztrátě a její situaci ještě zhoršil zmíněný propad prodejů v letošním koronavirovém roce. Související Do Česka se znovu vrací automobilka SsangYong. Láká na SUV a plánuje elektromobil 40 fotografií Záchranný plán tedy nevyšel a již v červnu letošního roku koncern Mahindra & Mahindra oznámil, že je připraven Ssangyong prodat. Podle jihokorejského ministerstva obchodu přitom jednání o odprodeji takřka 75procetního podílu indické společnosti nadále probíhají a ani žádost o nucenou správu na tom nic nemění.