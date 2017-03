Prohlédli jsme si první exemplář Škody Kodiaq v záchranářské úpravě. Brzy přibude také policejní

před 48 minutami

Ačkoli je to jen pár měsíců, co Škoda představila své SUV Kodiaq, už přichází s upraveným speciálem pro záchranáře. Pokud o takový model budou mít zájem i policejní složky nebo hasičské sbory, Škoda jim ho ráda dodá. Prohlédli jsme si záchranářský Kodiaq zblízka.

Škoda ukázala první a zatím jediný exemplář modelu Kodiaq v úpravě pro zdravotníky a záchranáře.

Jde o speciál pro takzvaný rendez-vous systém, tedy víceúrovňový potkávací systém. Ve vozidle jezdí řidič a lékař, zatímco v sanitních vozech "pouze" zdravotníci bez lékaře. "RV" je tedy rychlá spojka, která je schopná zajistit promptní ošetření ještě předtím, než na místo dorazí sanitní vůz.

Lékař předá pacienta posádce sanitky, která ho pak dopraví do nemocnice, zatímco RV může pokračovat k dalšímu případu. Posádka osobního RV vozu s lékařem tak může zajistit více ošetření naráz, než by zvládla sanitka. V současnosti po Česku jezdí asi 200 RV speciálů upravené Škody Yeti.

"Yeti je pro naše potřeby výborné auto, ale s ohledem na stále náročnější požadavky na to, co mají záchranáři s sebou na výjezd vozit, už máme problém se do jeho kufru vejít," přiznává Milan Vojta, vedoucí dopravy Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, který byl na představení zdravotnického Kodiaqu přítomen.

Ukázal nám, co s sebou posádka RV speciálu vozí. Vedle kufru s medikamenty také odsávačku, defibrilátor a plicní ventilátor. Nad výsuvným "šuplíkem" s tímto vybavením se nachází ještě deska, kterou, jak Milan Vojta vysvětluje, lékaři rádi využívají k přípravě materiálu potřebného k ošetření. "Deska navíc chrání výbavu před odcizením, její hodnota totiž překračuje sto tisíc," dodává.

Vůz má sytou žlutou barvu a reflexní prvky dle vyhlášky, nejmodernější majákovou a výstražnou techniku, přičemž některé z vysoce svítivých LED prvků jsou v České republice použity a homologovány vůbec poprvé.

Konstrukčně se na Kodiaqu neměnilo nic, má však posílenou elektroinstalaci, záložní baterii, předehřev oleje, aby posádka okamžitě mohla vyrazit na místo a nemusela brát ohled na to, že je potřeba nejdříve motor zahřát. Kodiaq je nově vybaven také rychloodpojovacím nabíjecím kabelem baterie. V okamžiku, kdy vůz nastartuje, se kabel sám odpojí.

Cena této úpravy se odvíjí od požadavků klienta. "Jsme schopni přizpůsobit se nárokům zákazníka, základní úprava stojí zhruba 250 000 Kč bez daně," vypočítává koordinátor prodeje státní správě v automobilce Škoda Aleš Skřivánek. Vůz tedy nemusí být nutně s pohonem všech kol, který jsme v Bělé pod Bezdězem natočili. Takový však zdravotníci naopak vyžadují.

"Velice často vyrážíme k případům někde v chatových oblastech, kam je špatný přístup, proto naše RV vozy musí mít pohon všech kol, vysvětluje Milan Vojta, který se záchrankou sám patnáct let jezdil. Nejčastěji se Škodou Yeti, kterou záchranáři používají zhruba osm let. Vůz, který vidíte na fotkách a ve videu, má najeto přes 300 000 km, ročně podle Vojty RV speciál najede minimálně 70 tisíc kilometrů.

Záchranářský Kodiaq je vůbec prvním speciálem pro záchranné složky, Škoda je dle svých slov ale připravena dodat své nové SUV v úpravě pro potřeby policejních složek, pro městskou policii či pro hasičské sbory. Brzy ho tedy budeme v vídat na silnicích s majákem velmi často.

autor: Eva Srpová

