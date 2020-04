Auta v Česku tolik netáhnou, za tři měsíc klesly prodeje o 16 procent. Daří se Tesle

Celkové prodeje

50 194 nových osobních automobilů. To je počet, který se v Česku prodal podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) za leden až březen roku 2020. Oproti stavu loni to znamená pokles 15,8 procenta (či téměř 9500 aut) a vzhledem k výsledkům v jednotlivých měsících to není až tak velké překvapení.

Především březen byl kvůli uzavření dealerství z důvodu hrozby šíření koronaviru podprůměrný. Prodalo se 13 685 nových aut (více o březnových prodejích zde), což je nejhorší výsledek od března roku 2013.

I v následujících měsících lze přitom očekávat pokles prodejů. "Vliv onemocnění covid-19 byl pro březnové registrace zatím jen částečný. Plně se začne uzavření showroomů projevovat v dubnu a květnu," předpovídá vedoucí oddělení pro automobilový sektor v poradenské společnosti EY Petr Knap.

"Vliv (na pokles prodejů - pozn. red.) měly dále loňské vysoké prodeje, zejména v prosinci, tedy určité 'předzásobení'. Od loňského roku existoval faktor nejistoty a menšího optimismu zákazníků ohledně budoucnosti ekonomiky a jejich byznysu. A také trochu zmatení z pohledu, jaké pohony vlastně kupovat, a čekání na širší nabídku," doplňuje Knap další důvody, proč trh klesl.