Octavia v ohrožení, dotahují ji Fabia a Hyundai i30. Český trh s auty za tři měsíce

Nizozemskou nákladní loď, která se začátkem týdne dostala do problémů u norského pobřeží, táhnou do bezpečí do přístavu Alesund dvě plavidla. Podle agentury DPA tak už nehrozí, že loď s 350 tunami těžkého topného oleje a 50 tunami nafty na palubě uvázne na mělčině. Panovaly obavy, že by z ní při tom chemikálie mohly uniknout a způsobit v oblasti ekologickou havárii.

Loď Eemslift Hendrika plula z německého přístavu Bremerhaven do Kolvereidu v Norsku. Nicméně v pondělí se kvůli špatnému počasí a vysokým vlnám naklonila poté, co se jí část nákladu posunula. Vyslala nouzový signál. Dvanáct členů posádky z lodi zachránil vrtulník. Pak lodi dlouhé 112 metrů přestal fungovat hlavní motor a vítr a proudy ji unášely k pevnině.