Octavia v ohrožení, dotahují ji Fabia a Hyundai i30. Český trh s auty za tři měsíce

Zatímco v lednu i únoru prodeje nových aut na českém trhu v důsledku koronavirové pandemie meziročně klesaly, v březnu je trend opačný. Oproti loňskému roku se prodalo o 46 procent aut více. To také pomohlo čtvrtletnímu výsledku, který zůstal prakticky stejný jako loni. Nejprodávanějším autem je i nadále Škoda Octavia, výrazně si ale polepšily Hyundai i30 a Volkswagen Golf.

20 053 nových osobních automobilů se podle Svazu dovozců automobilů (SDA) prodalo na českém trhu v březnu letošního roku. To představuje meziroční nárůst o 46,53 procenta, je však nutné podotknout, že právě loni v březnu se na prodejích poprvé výrazně projevila pandemie onemocnění covid-19 a vládní nařízení zabraňující jeho šíření. A jakkoliv prodeje meziročně výrazně narostly, stále jde o nejhorší březnový výsledek (pomineme-li ten loňský) od roku 2014.

Za první tři měsíce roku 2021 se pak v Česku prodalo 49 534 osobních automobilů, což i přes březnový růst představuje meziroční pokles o 1,31 procenta. V lednu a únoru totiž ovlivňovaly prodeje (směrem dolů) především vládní omezení spojená se zpomalením šíření pandemie. Jinými slovy lze také říct, že prodeje nových osobních aut v prvním čtvrtletí letošního roku stagnovaly.

Podle poradenské společnosti PwC by se pak za celý letošní rok mělo prodat asi 224 tisíc aut, což by znamenalo meziroční nárůst o deset procent. Negativně by počet registrací podle PwC mohly ve druhé polovině roku ovlivnit především omezení ve výrobě spojená s nedostatkem procesorů a čipů pro auta.

Nejprodávanější značkou za první čtvrtletí letošního roku zůstala Škoda s necelými 18 tisíci prodanými automobily. Meziročně si však mladoboleslavská automobilka pohoršila o téměř jedenáct procent. Druhé místo obsadil Volkswagen, který naopak o devět procent rostl, třetí stejně jako loni zůstalo Hyundai s dvouprocentním nárůstem prodejů. Na kompletní desítku nejprodávanějších značek na českém trhu za první čtvrtletí se podívejte v následující tabulce.

Nejprodávanější značky nových aut za 1-3/2021

Značka Počet prodaných kusů Meziroční změna 1. Škoda 17 902 ks -10,66 % 2. Volkswagen 4873 ks +9,09 % 3. Hyundai 4503 ks +2,16 % 4. Mercedes-Benz 2300 ks +35,93 % 5. Ford 2252 ks +91,99 % 6. Peugeot 2173 ks +13,83 % 7. Toyota 2044 ks -3,77 % 8. Seat 1543 ks +36,31 % 9. Kia 1534 ks -26,04 % 10. Dacia 1286 ks -34,32 %

Jak je vidět i z tabulky výše, také v letošním roce pokračuje propad Dacie, která opět ztratila více než třetinu svých loňských prodejů. Může za tím stát konec populárních MPV Dokker a Lodgy, stejně jako teprve postupný nástup nových generací modelů Logan a Sandero. Výrazněji si pohoršila také Kia, naopak třeba Ford své loňské prodeje téměř zdvojnásobil a dostal se na celkovou pátou příčku. O více než třetinu rostl také Mercedes-Benz, který se dokonce dostal na čtvrté místo a patří mu skoro pět procent trhu s novými auty.

Naopak mimo první desítku se po delší době propadl Renault, který si meziročně pohoršil o skoro 38 procent a zatím prodal méně než tisíc nových aut. O 21,5 procenta se zhoršil meziročně rovněž Citroën. Naopak v prvním čtvrtletí roku 2021 se dařilo SsangYongu, který prodal za leden až březen o 185 aut více - z 39 si polepšil na 224 kusů. Za zmínku stojí i třicetiprocentní nárůst Audi nebo více než třetinový růst Opelu, který prodal dokonce více aut než Renault.

Mezi nejprodávanějšími modely se žádné překvapení neodehrálo. Žebříčku za první čtvrtletí vévodí Škoda Octavia s 3849 prodanými kusy, což je ovšem o skoro 37 procent méně než za stejné období loni. Mírný pokles si připsala i druhá Škoda Fabia, která ale i tak dýchá Octavii na záda. Naopak o skoro třetinu vyletěly prodeje Hyundai i30. Dařilo se i dalšímu kompaktnímu modelu - Volkswagen Golf téměř ztrojnásobil své loňské prodeje a po nástupu osmé generace se vrátil mezi deset nejprodávanějších nových aut.

Naopak výraznější meziroční propad si připsala Škoda Scala. Loni byla celkově třetí, letos je až šestá s poklesem o necelých jedenáct procent. Z nejlepší desítky pak na úkor Golfu vypadl jeho sourozenec Volkswagen Tiguan, který je nově jedenáctý. Na dvacet nejprodávanějších nových aut v Česku se můžete podívat do galerie přiložené ke článku.

Mimo první desítku stojí za vypíchnutí především nárůst popularity Fordu Puma, který se z osmé desítky loni dostal s 681 kusy až do desítky druhé. Podobně se dařilo i Fordu Tourneo Custom, kterého se prodalo 444 kusů a celkově druhou desítku prodejů uzavírá. Výraznější růst si připsaly dále Seat Arona, Opel Crossland nebo Volkswagen T-Cross. Naopak téměř třetinový propad zaznamenala Kia Ceed, dále se nedařilo ani Renaultu Clio nebo Toyotám Corolla a Yaris.

Nepřekvapí, že nejúspěšnějším segmentem v Česku jsou, podobně jako v Evropě, vozy kategorie SUV. Těm v prvním čtvrtletí roku 2021 patřilo téměř 41 procent trhu s novými osobními auty. Daleko za sportovně-užitkovými vozy jsou kompaktní modely, následují malá auta.

Jak populární byly v prvním čtvrtletí jednotlivé segmenty

Segment Počet prodaných kusů Nejprodávanější model Počet prodaných kusů Miniauta 788 ks Toyota Aygo 164 ks Malá auta 6971 ks Škoda Fabia 3700 ks Kompakty 12 244 ks Škoda Octavia 3849 ks Střední třída 3198 ks Škoda Superb 1810 ks Vyšší střední třída 739 ks Mercedes-Benz třídy E 247 ks Luxusní auta 171 ks Mercedes-Benz třídy S 147 ks Sportovní auta 285 ks Volkswagen T-Roc Cabrio 32 ks MPV 3726 ks Ford Tourneo Custom 444 ks SUV 20 136 ks Škoda Karoq 2422 ks

Pohon všech kol zvolilo za leden až březen 2021 dohromady 9611 zákazníků, nejvíce u Škody Kodiaq - dohromady 1459 z nich. Nepřekvapí, že dominantním typem pohonu zůstává benzinový motor s podílem přes 64 procent. Pro naftový automobil se rozhodlo lehce přes 29 procent zákazníků.

Mezi alternativními typy pohonu převládají plug-in hybridní automobily (943 kusů), následují čisté elektromobily (563 kusů) a automobily s pohonem na LPG, tedy zkapalněný ropný plyn. Těch se prodalo 344 kusů, drtivá většina z nich připadá na Dacii. Naopak aut s pohonem na CNG, tedy stlačený zemní plyn, se prodalo 152 kusů. Většinu, 119 z nich, si připsala Škoda.

Ačkoliv se Škoda Enyaq začne koncovým zákazníkům prodávat až v květnu (objednávat auto je možné už teď), stejně se za první čtvrtletí roku stala nejregistrovanějším elektromobilem v Česku. Následují Hyundai Kona Electric a již nevyráběná Škoda Citigo-e iV. Je však nutné podotknout, že statistiky nerozlišují jednotlivé modely Tesla a házejí je do jednoho pytle. Americká automobilka zatím letos zaujala 69 zájemců. Plug-in hybridům dominuje dvojice od Škodovky, tedy Octavia iV a Superb iV.

Prodeje elektrických a plug-in hybridních modelů

Elektromobily Počet prodaných kusů Plug-in hybridy Počet prodaných kusů 1. Škoda Enyaq iV 155 ks Škoda Octavia 223 ks 2. Hyundai Kona Electric 53 ks Škoda Superb 155 ks 3. Škoda Citigo-e iV 46 ks Seat Leon 66 ks 4. Volkswagen ID.3 39 ks Mercedes-Benz GLE 58 ks 5. Renault Zoe 33 ks Mercedes-Benz A 33 ks

Mezi hybridními automobily (těch se prodalo 3762 kusů), přičemž SDA nerozlišuje klasické hybridy a takzvané mildhybridy s nižším stupněm elektrifikace, je jedničkou Toyota Corolla následovaná Toyotou RAV4 a Fordem Puma.

V galerii se podívejte na přehled 20 nejprodávanějších nových aut v Česku za první čtvrtletí roku 2021.