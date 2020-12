Prodeje nových aut v prosinci rostou: Důvodem mohou být otevřené showroomy i emise

Počet registrací nových osobních aut na českém trhu v první polovině prosince vzrostl meziročně o 17 až 18 procent. Důvodem bylo předchozí uzavření autosalonů kvůli koronaviru. Za celý rok očekávají pokles prodejů o zhruba 18 procent. Vyplývá to z informací dovozců.

Jen za prvních deset pracovních dní měsíce přibylo v registru více než 10 000 nových osobních vozů. Za celý měsíc by tak jejich počet mohl přesáhnout 22 000. To je o 4500 více než v listopadu. Za celý rok by to znamenalo 205 000 prodaných aut, tedy o 18 procent meziročně méně.

Podle generálního ředitele společnosti Porsche ČR, která dováží do Česka vozy koncernu VW, Jana Hurta se prodeje a stav objednávek po otevření showroomů výrazně zlepšily, ale celkový pokles trhu na úrovni 20 procent velmi citelně zasáhl i značky skupiny VW. Kvůli unikátnosti letošního roku jej ale nechtěl s loňskem srovnávat.

"Zavřené showroomy na jaře, znejistělí zákazníci, zavřené výrobní závody, které až se zpožděním reagovaly na rostoucí poptávku v létě, kdy se stav začal stabilizovat, dlouhé čekací doby a opět zavřené prodejny na podzim. Do toho přicházely nové zásadní modely, které jsme museli uvádět na trh netradičními cestami. To vše v prvním roce, kdy se nedodržení limitů CO2 výrazně promítne do ekonomiky výrobců, takže docházelo k optimalizaci nabídky klasických spalovacích verzí a naopak rozšíření nabídky hybridů a zavádění čistě elektrických modelů," podotkl Hurt.

Důvodem navýšení prodejů může být i změna emisní normy. Od 1. ledna 2021 půjde starší auta přihlásit jen na výjimku. Někteří prodejci tak mohou auta zaregistrovat na sebe, aby je po Novém roce mohli prodat alespoň jako předváděcí vůz.

Doprodej přitom komplikovala pandemie koronaviru. "Vzhledem k zavření prodejen a zkomplikování vydávání prodaných vozů mohou zůstat v zásobách obchodníků vozy, které je třeba registrovat ještě tento rok. S ohledem na omezené kapacity úřadů může být složité je navíc letos vůbec přihlásit. Nicméně to je zřejmě často jediná cesta, jak postupovat," komentoval pro Aktuálně.cz již dříve situaci analytik a partner společnosti EY Petr Knap.

Pořadí nejprodávanějších značek se v prosinci výrazně nezměnilo. První je s náskokem Škoda Auto, následuje Volkswagen a za ním Hyundai. Na čtvrtou příčku se z pátého místa posunula Toyota a pátý je Renault.