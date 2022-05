Prodeje elektromobilů se ztrojnásobily, statistika ale ukazuje paradox dotací

Za loňský rok se Evropě včetně Británie, Norska a Švýcarska prodalo 1 218 360 elektromobilů. Víc než trojnásobek předcovidového roku 2019. Silné trhy v čele s Německem těží z rostoucích vládních podpor. Ty však přinášejí efekt až od určité úrovně, na kterou každý stát nedosáhne. Proto bylo 83 procent elektromobilů prodáno v šesti nejbohatších zemích.

Rostoucí úspěch elektromobilů na evropském trhu má více příčin. Delší dojezd nových vozů, houstnoucí síť nabíječek i prolamování psychologických bariér. Snižuje se také cenový rozdíl mezi elektromobily a konvenčním pohonem, i když opačně, než by si všichni přáli: auta na benzin zdražují rychleji, než zlevňují elektromobily.

Rozhodování spotřebitelů proto stále ze všeho nejvíc ovlivňují peníze. Jak příjmy lidí a firem, tak podpory poskytované jednotlivými státy. Potvrzují to statistiky prodejů v jednotlivých zemích i pořadí, na němž se umístila jednotlivá auta. Následující tabulka uvádí prvních deset míst.

Typ elektromobilu Základní cena v ČR Prodej (EU27) Tesla Model 3 1 369 990 Kč 141 221 Renault Zoe 898 900 Kč 71 759 Volkswagen ID.3 1 183 900 Kč 69 090 Volkswagen ID.4 1 184 900 Kč 54 476 Kia e-Niro 1 089 980 Kč 46 790 Fiat 500e 649 900 Kč 44 334 Škoda Enyaq 1 124 900 Kč 44 039 Hyundai Kona EV 789 990 Kč 42 920 Peugeot e-208 885 000 Kč 45 450 Volkswagen e-Up 625 000 Kč 40 973

Nejprodávanější elektromobil v Evropě je s obrovským náskokem Tesla Model 3, jejíž aktuální česká cena začíná na 1,37 milionu korun. Celkově se elektroaut s cenou přes milion prodalo víc než těch levnějších.

Motoristé, kteří potřebují reálný celoroční dojezd alespoň 300 kilometrů a rychlé nabíjení, zatím levněji nepořídí. U malých aut formátu Fabie vychází bateriový pohon dvakrát dráž než spalovací, aniž by nabídl srovnatelnou praktičnost. Spotřebitelé proto nemají k jeho pořízení silnou motivaci.

Zeměpisné rozložení odpovídá v první řadě hospodářskému výkonu každé země a jeho souhře s podporami či daňovými úlevami. Ilustruje to tabulka seřazená podle podílu elektromobilů na prodeji osobních aut. Pro přehlednost obsahuje prvních 16 zemí, které dosáhly alespoň pětiprocentního podílu.

Země Osobní vozidla Elektromobily Podíl elektromobilů HDP na obyvatele (USD) Norsko 176 276 113 751 65 % 69 860 Nizozemí 322 831 64 149 20 % 61 820 Švédsko 301 006 57 489 19 % 57 430 Rakousko 239 803 33 380 14 % 59 410 Německo 2 622 132 356 425 13 % 58 150 Dánsko 185 324 25 000 13 % 63 400 Švýcarsko 238 481 31 889 13 % 78 110 Velká Británie 1 647 181 190 727 12 % 48 690 Lucembursko 44 372 4 650 10 % 126 570 Finsko 98 481 10 152 10 % 53 080 Francie 1 659 003 162 107 10 % 50 880 Portugalsko 146 637 13 260 9 % 36 540 Irsko 104 669 8 646 8 % 111 360 Belgie 383 123 22 677 6 % 55 920 Rumunsko 121 208 6 342 5 % 35 566 Itálie 1 457 952 67 283 5 % 45 270

V posledním sloupci uvádíme nejjednodušší parametr hospodářské úrovně, hrubý domácí produkt na hlavu. Kromě Lucemburska a Irska, jejichž ekonomické ukazatele ovlivněné mezinárodním obchodem vycházejí na počet obyvatel zkresleně, vidíme poměrně lineární souběh obou parametrů. Čím bohatší země, tím vyšší podíl elektromobilů.

Teprve za odchylkami od tohoto souběhu můžeme hledat vliv podpor a daňových úlev. V Norsku jsou obrovské, v Německu i Británii významné. Slabší prodeje vzhledem k bohatství vidíme u Švýcarska, kde federální vláda podporuje pouze infrastrukturní projekty. Podporu pro koncové zákazníky nechává na jednotlivých kantonech a některé ji neposkytují.

Pozitivně se trendu vymyká Portugalsko a Rumunsko. V prvním případě hraje roli odpočet DPH i daně z příjmu u firemních aut, ve druhém neobvykle štědrá přímá podpora. Dosahuje deset tisíc eur (244 000 korun), více než dvoumiliardový rozpočet kromě hybridů pokryl i 6342 elektromobilů. Připomeňme, že na Slovensku i v Chorvatsku v minulosti rozpočet stačil jen na několik set aut a uchazeči ho vyčerpali během dvou minut.

Naopak srovnání Francie a Itálie nás vrací k zákonitosti, že chudší země si může méně dovolit. Zatímco počtem obyvatel i prodaných osobních vozidel se obě země liší o dvanáct procent, počtem elektromobilů skoro o šedesát procent.

Přímé podpory se v obou případech pohybují kolem sto dvaceti až sto padesáti tisíc korun, Francie má ale příkřejší zdanění spalovacích motorů podle emisí CO2. Což si může dovolit právě proto, že její hospodářství je silnější a střední třída bohatší.

Česko skončilo s 2700 elektromobily a podílem 1,3 procenta na 28. místě. Stejně jako další podobně hospodářsky výkonné země řeší otázku, zda má smysl podporovat prodej elektromobilů po troškách a neefektivně.

Případ omezených rozpočtů na Slovensku či v Chorvatsku ukazuje, že dotace podpoří jen zanedbatelné množství vozidel. Nebo se rozpočítá na menší částky pro více zákazníků. Ti by ovšem museli o to větší část hradit ze svého, takže dotace by pomohla jen nejbohatším. Nafukování dalších miliard po vzoru Rumunska zase přináší riziko destabilizace rozpočtu a upřednostňování jedné oblasti před ostatními.

Na letošek měla vláda v úmyslu rozdat podnikatelům a firmám 950 milionů korun z evropského fondu obnovy. Evropská komise však měla k návrhu výhrady, a tak dotační výzva tak zatím nebyla vypsána.