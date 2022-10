Prodeje elektromobilů na českém trhu rostou. Hybridy do zásuvky už ale netáhnou

V Česku přibývá lidí bez pohybu. Loni nesportovalo 32 procent populace, o dvě procenta více než o rok dříve. Z výsledků ve čtvrtek zveřejněného průzkumu MultiSport Index mapujícího vztah Čechů k pohybu a jeho důsledkům vyplývá, že největší bariérou jsou slabá vůle, málo času a také finanční náročnost. Málokdo sportuje, aby si upevnil zdraví, pravidelným pohybem by se přitom podle studie na zdravotní péči ušetřilo přes 150 miliard korun.

Alespoň jednou týdně podle průzkumu, který pro MultiSport Index realizuje agentura NMS od roku 2019 mezi více než 3000 respondenty, sportovalo vloni 53 procent Čechů. Třikrát týdně se pohybuje 22 procent tuzemské populace a 45 procent lidí by se označilo za sportovce.

Z lidí, kteří sportují, jsou nejčastější formou pohybu z 52 procent procházky a výšlapy do hor, následuje cyklistika (34 procent), plavání (24 procent) a běh (22 procent).

Studie uvádí, že celkové výdaje na zdravotní péči v Česku dosáhly v roce 2020 hodnoty 526 miliard korun a na jednoho občana vychází ročně přes 49 tisíc korun. "Pokud by měli Češi více pohybu, bylo by možné snížit náklady na zdravotní péči o 25 až 30 procent. Ušetřili bychom tedy přes 150 miliard korun. Větší míra pohybu by mohla snížit užívání léků až o třetinu," řekl Bunc.