Volkswagen Golf už není nejprodávanější auto v Evropě. Úder koronaviru teprve přijde

Na únorových evropských prodejích nových aut se zatím nestihla až tolik podepsat krize související se šířením nového typu koronaviru. Automobilky začaly své závody zavírat až v průběhu března, což platí i pro omezování prodeje jako takového. Přesto lze v únorových statistikách najít jednu zásadní informaci - Volkswagen Golf už není nejprodávanější auto v Evropě.

Německý kompakt přitom prodejům na starém kontinentu vládne několik let v kuse a nestává se příliš často, že by jej některý z konkurentů sesadil. Letos v únoru se to nicméně povedlo Renaultu Clio.

Podle dat analytické společnosti JATO Dynamics se pro německý kompakt rozhodlo 24 735 zákazníků, o 21 procent méně než za loňský únor, zatímco francouzské supermini koupilo 24 914 zákazníků. To je meziroční propad o čtyři procenta (kompletní žebříček nejprodávanějších aut v Evropě za únor najdete v galerii).

Důvodem je podle JATO jednak celkově nepříznivá situace na trhu, ale především fakt, že Clio už má za sebou generační výměnu, zatímco Volkswagen na plný nástup osmého vydání svého bestselleru teprve čeká. Auta se v dealerstvích objevují pozvolna, zatímco Renault se už stihl etablovat.

Je potřeba dodat, že trend propadu zaznamenává celý trh. V únoru se v Evropě prodalo 1 063 264 nových aut, o sedm procent méně než před rokem. "Situace se v Evropě rapidně zhoršuje kvůli regulacím, nedostatku homologovaných aut a vzrůstajícímu tlaku na ekonomiku. Všechny tyto faktory mají dopad na důvěru zákazníků," myslí si analytik JATO Dynamics Felipe Munoz.

Analytická společnost také předpovídá, že krize způsobená šířením nového typu koronaviru na evropský automobilový trh teprve udeří. Ostatně továrny začaly postupně zavírat až v průběhu března, kdy se postupně na jednotlivých trzích také zpřísňovala nařízení, která v řadě zemí donutila dealery zastavit kontaktní prodej automobilů.

Mezi značkami si v únoru dále první místo udržuje Volkswagen, byť se propadl meziročně o osm procent na 118 989 automobilů. Druhý je Peugeot následovaný Renaultem, Mercedesem a Fordem. Právě modrý ovál ale zaznamenal meziroční propad o dvacet procent. Ztrátu v dvouciferných číslech zaznamenaly mezi nejprodávanějšími 25 značkami ještě Opel/Vauxhall, Dacia, Suzuki, Mazda, Jeep a Honda. Naopak dvouciferný nárůst má za sebou jen Toyota.

Nejprodávanější značky aut v Evropě - únor 2020

Značka Počet kusů Meziroční rozdíl 1. Volkswagen 118 989 -8 % 2. Peugeot 76 535 -4 % 3. Renault 73 537 -6 % 4. Mercedes-Benz 59 494 -3 % 5. Ford 58 228 -20 % 6. Toyota 55 797 +11 % 7. Škoda 55 457 -3 % 8. BMW 54 928 +4 % 9. Audi 50 946 -5 % 10. Fiat 50 425 +/-0 %

Mezi segmenty nadále dominují SUV s tržním podílem 39 procent, ačkoliv jejich únorové prodeje meziročně klesly o 1,7 procenta na 415 300 kusů. Na druhém místě se udržují malá auta, třetí jsou kompakty. Meziročně největší nárůst zaznamenal segment střední třídy, kde se o něj postaraly především nové BMW řady 3 a omlazený Volkswagen Passat.

Nadále se potom zvyšuje počet elektrifikovaných automobilů, to znamená mild hybridů, hybridů, plug-in hybridů i čistých elektromobilů. Loni byl jejich podíl 6,6 procenta, letos v únoru je to třináct procent. Celkem se prodalo 135 500 elektrifikovaných aut. 54 procent prodaných vozidel má potom benzinový a 31 procent naftový motor.

Zpět však k elektrifikovaným modelům. Podle Munoze je totiž nárůst jejich prodejů dobrou zprávou pro automobilky. "Plány celého odvětví na elektrifikaci konečně dostávají od zákazníků pozitivní odezvu," říká analytik. "Letos jsou zatím elektrifikované modely pro automobilky v Evropě jediným záchranným bodem," dodává Munoz.

Nejprodávanějším hybridem byla v únoru Toyota Corolla, plug-in hybridům vládne Mitsubishi Outlander a čistým elektromobilům vévodí Renault Zoe. Prodeje elektrifikovaných vozidel se navíc zdvojnásobily v Německu a Francii, v Norsku pak například tvořily 75 procent všech v únoru prodaných vozů. Vzhledem k necelým 10 500 prodaným autům však v celkových počtech nejde o tak výrazné číslo. Německo má například podíl jen 11 procent, v únoru se tam však prodalo přes 240 tisíc aut.

Právě Německo také zůstává i v únoru největším evropským automobilovým trhem. Třebaže meziročně ztratilo 11 procent. Druhá je Francie, třetí Španělsko. Jen šest trhů v únoru meziročně rostlo, ovšem pouze v Portugalsku se prodalo přes 20 tisíc aut. Ostatní trhy nepřekročily ani deset tisíc prodaných vozů. Na českém trhu se v únoru prodalo 17 391 aut, o osm procent méně než loni, na Slovensku to bylo 7182 vozů a o pět procent méně než loni.

Největší trhy s novými auty v Evropě - únor 2020

Země Počet kusů Meziroční rozdíl 1. Německo 240 095 -11 % 2. Francie 167 296 -2 % 3. Španělsko 97 025 -5 % 4. Spojené království 79 628 -3 % 5. Belgie 46 774 -6 % 6. Polsko 38 500 -12 % 7. Nizozemsko 30 015 +/-0 % 8. Švédsko 21 706 -6 % 9. Rakousko 21 067 -11 % 10. Portugalsko 20 271 +7 %

Pokud se ještě v rychlosti podíváme na evropská data za leden a únor letošního roku, prodalo se 2 194 706 automobilů. To je o 7,3 procenta méně než loni. A vzhledem k predikované krizi v souvislosti se šířením koronaviru lze v následujících měsících očekávat další propad evropských prodejů.

V galerii v úvodu článku najdete 25 nejprodávanějších nových aut v Evropě za únor 2020.