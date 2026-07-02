Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord. Škoda Auto dál prohlubuje tržní propast

Prodej elektromobilů v Česku v červnu dosáhl historického maxima 2142 vozů a potvrzuje zrychlující růst trhu, který se ale stále výrazně zaostává za průměrem EU. Dominantní roli na domácí scéně dál potvrzuje Škoda Auto, která s 2800 prodanými elektromobily za pololetí výrazně vede před druhou Teslou a třetím Mercedes-Benzem a tím zároveň prohlubuje odstup mezi silnými hráči a zbytkem trhu.
Prodej elektromobilů v Česku dosáhl v červnu nového maxima, lidé nových aut na elektrický pohon koupili 2142, a překonali tak dosud rekordní letošní duben s 1684 automobily. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu.
Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi EU, od ledna do května byl v Česku 6,3 procenta, zatímco v celé EU to bylo 20 procent. Údaje za celé pololetí zatím nejsou dostupné. V červnu byl podíl elektromobilů na nově registrovaných osobních autech 8,1 procenta.
„Český trh s elektromobily se postupně přibližuje vyspělejším evropským zemím. Růst je patrný nejen u registrací nových vozidel, ale také na trhu dovezených ojetin, které představují stále významnější cestu k elektromobilitě,“ uvedl Pavel Havránek, ředitel divize mobility a bezpečnosti CDV.
Ke konci června jezdilo v Česku 72 200 čistě elektrických osobních aut, za první pololetí jich přibylo 15 300 a 44 procent tohoto přírůstku představovaly dovezené ojeté vozy.
Celkový počet osobních aut v Česku dosáhl na konci loňského roku 6,856 milionu, Svaz dovozců automobilů tento údaj zveřejňuje jednou ročně. Růst trhu s elektromobily zrychluje, za loňské první pololetí přibylo v Česku 10 300 elektromobilů a za prvních šest měsíců roku 2024 to bylo 5400 elektromobilů.
Žebříček nejprodávanějších značek v ČR vede za první pololetí Škoda, z celkového počtu 8500 nově zakoupených elektromobilů na ni připadalo 2800 aut, druhá je Tesla se 1400 prodanými automobily za pololetí, třetí pak Mercedes-Benz se 400 nově registrovanými vozy.
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