Proč vymýšlet vlastní systém: Kokpitu vozů Polestar bude vládnout Android od Googlu

Foto: Polestar

Firmy jako Apple nebo Google mají letité zkušenosti s vývojem uživatelských rozhraní, které navíc uživatelé do detailu znají ze svých mobilních telefonů nebo tabletů. Přenést jejich systém do auta – to však zatím jen tak někdo neudělal.

Velké automobilky se vcelku pochopitelně drží svých palubních systémů s uživatelským rozhraním, do jehož vývoje investovaly spoustu peněz. Nutno říci, že řada z nich má za řadu let systémy velice dobře vyladěné - poznat je to na poslední generaci systému iDrive od BMW, velký pokrok učinil i Mercedes se svým MBUX, které nabízí přirozené hlasové ovládání. Některé na druhou stranu tápou. Související Mercedes má skutečnou limuzínu do terénu. Vyzkoušeli jsme nové obří SUV GLS 46 fotografií Jenže co dělat, když za sebou nemáte vývojové zázemí Mercedesu nebo BMW? První značkou, která se takovým způsobem spojí s Googlem a svůj palubní systém od základu až po pomyslnou střechu postaví na operačním systému Android, je Polestar. Dceřiná společnost švédského Volva, jež se zaměřuje na velice výkonné elektrifikované modely, poprvé systém nasadí v modelu označeném prostě Polestar 2. Jedná se o elektromobil s výkonem 300 kW a dojezdem prý až 500 km. Na trh se dostane v letošním roce. Polestar nezůstane sám, následovat by jej podle německého AutoBildu mělo samotné Volvo, Renault s Nissanem nebo americký koncern Fiat Chrysler. Systém od Googlu v Polestaru umožní absolutní propojení mobilu a auta. Automobilka slibuje, že obě zařízení budou vzájemně spárována, auto podle chytrého mobilu pozná, že se blíží řidič, a přizpůsobí mu svá nastavení. Změnit by se dokonce mohlo uživatelské rozhraní tak, aby mohl auto ovládat stejně přirozeně a se stejnými nastaveními jako svůj telefon. Související Nebezpeční řidiči dodávek: Za volantem telefonují 35 minut denně, 50 % bez handsfree S Androidem navíc přicházejí na 11" dotykový displej Polestaru 2 aplikace Googlu, hlasový asistent a Google Maps ve verzi upravené pro elektrické vozy. V nabídce je jasně patrné i streamování hudby Spotify, k dispozici bude rovněž obchod Google Play pro získávání dalších aplikací. Přístupné budou také nejrůznější videoslužby, které mají ukrátit třeba čekání při nabíjení vozu. Tesla pro podobné případy nabízí hry. Šéf Polestaru Thomas Ingenlath už vyzval na konferenci Google I/O vývojáře, aby pro jeho auto připravili aplikace. "Platforma Android, kterou jsme uvedli v Polestaru 2, má takový potenciál k nejrůznějším inovacím, že jsme se ho okamžitě rozhodli otevřít vývojářské komunitě," prohlásil bývalý šéfdesignér Škody a autor modelu Roomster nebo druhé generace Superbu. Související Konec dieselů se u Volva zatím nekoná. Velké SUV XC90 je nově naftovým hybridem 38 fotografií Polestar chce systém dále vyvíjet, v dalším modelu, SUV Polestar 3 propojení s chytrým telefonem ještě prohloubí. Se souhlasem majitele bude možné, aby systém proaktivně navrhoval řidiči trasy s ohledem na to, jak běžně jezdí. Propojeny budou rovněž asistenční systémy vozidla s Google Maps. Rozšiřující se množství funkcí s sebou pochopitelně nese nebezpečí přehlcení informacemi, které se Polestar snaží řešit pomocí sledování pohledu, eye trackingu, šoféra a proximity senzorů, podobných těm, které u mobilu poznají, že ho má volající u ucha, a vypnou displej. U Polestaru to bude fungovat tak, že sníží jas displejů, když je řidič zrovna nebude sledovat. Jakmile se ale na ně podívá, informace se rozjasní, zvýrazní, případně se zobrazí další. Po přiblížení ruky se pak na panelech objeví vhodné ovládací prvky. Systém navíc bude šoféra varovat před tím, když na dlouhou dobu spustí pohled ze silnice.