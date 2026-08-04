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Pro řidiče

Zvláštní modrá světla měla být trendem. Teď končí, aniž by o nich kdokoliv slyšel

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Asi jste o nich nikdy neslyšeli a než stačily dojít do Evropy, úřady je zakázaly. O čem je řeč? O světle modrých světlech, která se v posledních měsících začala ve velkém objevovat na čínských autech. Měla sice zvyšovat bezpečnost, podle kritiků ale spíše mátla chodce i ostatní řidiče.

Světle modrá světla na čínských autech končí, trend se z nich přitom stal teprve nedávno.
Světle modrá světla na čínských autech končí, trend se z nich přitom stal teprve nedávno.Foto: Jan Matoušek
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Čínské úřady v poslední době tvrdě zasahují proti výrobcům aut a stále více je utápí v zákazech a regulacích. Jako první přišel zákaz elektricky výsuvných klik dveří, následovala povinnost mít pro základní a bezpečnostní funkce fyzická tlačítka k jejich ovládání a nakonec zákaz takzvaných sedadel s nulovou gravitací. Ta jdou až moc sklopit, což odporuje bezpečnosti a fungování airbagů a pásů.

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Teď přichází další zákaz a týká se světle modrých světel. Že nevíte, o co jde? Automobilky v posledních měsících začaly ve velkém do svých aut montovat světle modrá či tyrkysová světla. Nejde vyloženě jen o módní výstřelek, ale auto tím dává najevo, že zrovna funguje v autonomním režimu. Čínské zákony na rozdíl od evropských samočinnou jízdu auta s dohledem řidiče povolují.

Světle modrou tak svítí třeba blinkry ve zpětných zrcátkách, loga automobilek, části předních světel a takové Li Auto dokonce zkomponovalo tento odstín do přední světelné lišty táhnoucí se přes celou šířku auta. Mimochodem právě Li Auto v roce 2022 s tímto trendem přišlo poprvé.

Ještě loni to na šanghajském autosalonu bylo ojedinělé, letos v Pekingu už to ale měl prakticky každý. Včetně značek jako Cadillac.

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Jenže teď čínské úřady trend, který by se možná v budoucnu rozšířil do celého světa, rázně utnuly. Podle čínských standardů totiž mohou auta svítit jen bílou, červenou, žlutou a jantarovou. Modrá je zakázaná, protože ale auta používala světle modrý či tyrkysový odstín, doposud se pohybovala v takzvané šedé zóně. Tu teď úřady zkrátka zpřesnily.

Web CarNewsChina cituje odpůrce světle modrých světel, podle kterých mohou hlavně v noci kvůli vysokému jasu mást řidiče i chodce, někdy mohou být také zaměněna za blinkry. To dává smysl, vzhledem k tomu, že často jsou umístěné tam, kde jinak mají auta právě blinkry. Podle dalších kritiků světle modrá světla řidiči používali také jako ochranu, protože při samočinném řízení nedávali zkrátka příliš pozor na okolní provoz.

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Podporovatelé naopak argumentují tím, že pro okolní provoz je důležité dát najevo, že v danou chvíli auto neřídí člověk, ale počítač.

Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií teď také řeší, co s již prodanými auty, která taková světla mají. Mohou dostat výjimku, ale třeba také nařízený vzdálený update softwaru.

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